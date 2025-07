van der Poel retrouve le jaune ++ Anisimova en finale

Swiatek trop forte pour Bencic Belinda Bencic n'a pas eu l'ombre d'une chance en demi-finale à Wimbledon Image: KEYSTONE/AP/Joanna Chan Belinda Bencic (WTA 35) n'a pas eu l'ombre d'une chance jeudi en demi-finale à Wimbledon.

La St-Galloise s'est inclinée 6-2 6-0 devant l'ex-no 1 mondial Iga Swiatek (no 8), qui affrontera donc Amanda Anisimova (no 13) samedi en finale.

Six ans après avoir accroché la future lauréate du tournoi Bianca Andreescu en demi-finale de l'US Open (7-6 7-5), Belinda Bencic a donc échoué bien plus nettement pour sa deuxième demi-finale majeure. La championne olympique de Tokyo 2021 n'a cependant pas à rougir de cette défaite.

Iga Swiatek, qui disputait elle aussi sa première demi-finale sur le gazon londonien, a livré le match quasi parfait. La Polonaise a notamment armé 26 coups gagnants, pour seulement 13 fautes directes. La quadruple championne de Roland-Garros fut quasiment injouable sur son service, et a su profiter de la moindre balle courte.

Belinda Bencic (28 ans) s'est procuré simplement deux balles de break dans cette partie à sens unique, toutes les deux dans le premier jeu de la seconde manche. Iga Swiatek les a donc effacées, remportant au final les huit derniers jeux d'un match qui n'a duré que 72 minutes.

Cette lourde défaite n'entachera en rien la fabuleuse quinzaine vécue par Belinda Bencic dans son tournoi favori. Personne n'aurait osé imaginer qu'elle se hisserait en demi-finale à Church Road au soir du 23 juin, après sa défaite 6-2 6-1 subie face à Ekaterina Alexandrova sur le gazon de Bad Homburg où elle effectuait son retour à la compétition après sa blessure au bras droit.



Théo Hernandez rejoint Al-Hilal en Arabie saoudite Theo Hernandez (à droite) quitte l'AC Milan pour rejoindre le championnat saoudien Image: KEYSTONE/AP/GREGORIO BORGIA L'arrière gauche de l'équipe de France Théo Hernandez s'est engagé pour trois saisons à Al-Hilal, dans le championnat saoudien, a annoncé jeudi son nouveau club.

Agé de 27 ans, il quitte l'AC Milan où il a passé les six dernières saisons contre une indemnité de transfert estimée à 25 millions d'euros par la presse italienne.

En rejoignant le championnat saoudien, Théo Hernandez (38 sélections) court le risque de s'éloigner un peu des radars de Didier Deschamps à un an de la prochaine Coupe du monde. Mais le fait que N'Golo Kanté ait été rappelé pour l'Euro 2024 alors qu'il jouait lui aussi dans la Saudi League, à Al-Ittihad, montre que le cadet des frères Hernandez prend un risque mesuré.

D'autant que la concurrence en bleu est assez limitée à son poste où seul Lucas Digne (Aston Villa), qui possède des qualités plus défensives, représente pour le moment une menace sérieuse.



Healy gagne la 6e étape, van der Poel retrouve le jaune Mathieu van der Poel a récupéré le maillot jaune après avoir terminé 8e de la 6e étape du Tour Image: KEYSTONE/EPA L'Irlandais Ben Healy a remporté en solitaire la 6e étape du Tour de France jeudi à Vire. Mathieu van der Poel a récupéré pour une seconde le maillot jaune cédé la veille à Tadej Pogacar.

Echappé avec van der Poel et six autres coureurs, Ben Healy a surpris ses adversaires en attaquant seul à 42,5 km de l'arrivée. Le puncheur irlandais de 24 ans a décroché son premier succès sur la Grande Boucle, sa 10e victoire chez les professionnels.

Mathieu van der Poel a rallié l'arrivée au 8e rang, à 3'58 du vainqueur du jour. Le Néerlandais a donc récupéré de justesse une tunique de leader du général que Tadej Pogacar, 9e sur la ligne à 5'27, n'avait pas trop envie de conserver.



Une première finale majeure pour Anisimova Amanda Anisimova n'y croit pas: elle jouera samedi la finale de Wimbledon Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Amanda Anisimova disputera sa première finale de Grand Chelem samedi à Wimbledon.

L'Américaine, qui a battu le no 1 mondial Aryna Sabalenka 6-4 4-6 6-4 en demi-finale, affrontera la St-Galloise Belinda Bencic ou la Polonaise Iga Swiatek au stade ultime.

Anisimova (23 ans) a donc déjoué les pronostics en privant Sabalenka d'une quatrième finale consécutive en Grand Chelem. L'Américaine a tremblé au moment de conclure, concédant son engagement alors qu'elle servait pour le match à 5-3 au troisième set, mais elle a conclu en signant son quatrième break de la journée.

Amanda Anisimova, qui avait atteint les demi-finales à Roland-Garros en 2019 mais avait mis sa carrière entre parenthèses en 2023 après un "burn-out", vit une saison 2025 remarquable. Titrée dans le WTA 1000 de Doha en février, elle jouera donc samedi sa première finale majeure. Elle est assurée de grimper jusqu'à la 7e place mondiale, et se retrouvera même au 5e rang en cas de titre.



Immobile de retour en Serie A, à Bologne Ciro Immobile a signé à Bologne Image: KEYSTONE/EPA/ERDEM SAHIN Ciro Immobile, co-meilleur buteur de l'histoire de la Serie A sur une saison, va retrouver le Championnat d'Italie après une parenthèse d'une saison en Turquie.

L'attaquant évoluera sous le maillot de Bologne, a annoncé jeudi le club d'Emilie-Romagne.

La durée de son contrat n'a pas été précisée. Selon la chaîne de télévision Sky Sport Italia, Ciro Immobile (35 ans) a signé un contrat d'une année jusqu'en juin 2026, assorti d'une option pour une saison supplémentaire.

Immobile, qui s'est fait un nom avec la Lazio (207 buts en 340 matches entre 2016 et 2024), a passé la saison dernière avec Besiktas pour qui il a marqué 15 buts en 31 matches. Son contrat avec le club stambouliote avait été résilié en début de semaine.

Bologne, entraîné par Vincenzo Italiano, a terminé à la 9e place du championnat et a remporté la Coupe d'Italie, son premier trophée depuis 1974, ce qui lui vaudra de participer à la Ligue Europa. Le club compte trois internationaux suisses sous contrat: Dan Ndoye, buteur décisif en finale de Coupe, Michel Aebischer et Remo Freuler.



Dzeko, 39 ans, retrouve la Serie A avec la Fiorentina Edin Dzeko, 39 ans, retrouve la Serie A Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Le vétéran bosnien Edin Dzeko, passé notamment par l'AS Rome et l'Inter Milan, va retrouver le Championnat d'Italie. L'attaquant de 39 ans rejoint la Fiorentina, qui a officialisé jeudi son arrivée.

"Edin Dzeko, né à Sarajevo le 17 mars 1986, a signé un contrat qui le lie avec le club violet jusqu'au 30 juin 2026, comportant une option pour une saison supplémentaire sous certaines conditions", a indiqué le club toscan dans son communiqué.

Edin Dzeko (141 sélection avec la Bosnie, 68 buts) a passé les deux dernières saisons en Turquie avec Fenerbahce, où son contrat était arrivé à expiration. Il y a inscrit 46 buts en 99 matches toutes compétitions confondues.



Une journée sans histoire pour Marlen Reusser Marlen Reusser reste en rose après 5 des 8 étapes du Giro Image: KEYSTONE/AP/Massimo Paolone Marlen Reusser a défendu victorieusement son maillot rose de leader lors de la 5e étape du Giro. A trois jours de l'arrivée, la Bernoise précède l'Italienne Elisa Longo Borghini de 16 secondes.

La gagnante de l'édition 2024 est bien la dernière rivale de Marlen Reusser sur les routes de ce Giro. Reléguée à près de 2 minutes, la Néerlandaise Anna van der Breggen est, quant à elle, trop loin désormais pour nourrir de véritables ambitions.

La victoire lors de cette 5e étape entre Milan et Monselice est revenue au sprint à la Néerlandaise Lorena Wiebes, déjà victorieuse deux jours plus tôt à Trente. Marlen Reusser a pris la cinquième place de ce sprint pour conclure une journée sans histoire.



Un quatrième doublé de rang pour Lionel Messi Lionel Messi survole la MLS. Image: KEYSTONE/AP/Steven Senne Lionel Messi a marqué un quatrième doublé de rang en MLS. L'Argentin a été le grand artisan du succès 2-1 de l'Inter Miami face à New England à Foxborough.

La série de Lionel Messi, débutée avant la Coupe du monde des clubs, est inédite en MLS. L'Argentin de 38 ans avait marqué deux buts contre Montréal samedi pour le retour de Miami en championnat après une lourde élimination en huitième de finale de la Coupe du monde des clubs contre le Paris SG le 29 juin (4-0).

Lionel Messi a récidivé mercredi à la 27e puis à la 38e minute, portant son total à 14 réalisations en 15 rencontres de championnat cette saison. L'attaquant de Nashville Sam Surridge reste en tête du classement des buteurs avec 16 réalisations, mais il a joué six matches de plus que l'Argentin.



Groupe A: Un match pour beurre à Thoune Les Finlandaises avaient battu l'Islande lors de leur premier match Image: KEYSTONE/AP/Alessandra Tarantino Le stade de Thoune sera le théâtre jeudi du premier match sans véritable enjeu de l'Euro. Assurée de terminer en tête du groupe A, la Norvège se mesure à une équipe d'Islande d'ores et déjà éliminée.

Bien sûr, les 100'000 euros récompensant chaque victoire obtenue dans la phase préliminaire pourraient constituer une forme de motivation pour les Norvégiennes. Mais la sélectionneuse Gemma Grainger pourrait bien faire tourner son effectif.

Ses joueuses ne jetteront sans doute pas toutes leurs forces dans la bataille, six jours avant un quart de finale prévu à Genève face au 2e de la poule B (vraisemblablement l'Italie). A l'inverse, l'Islande fera tout pour sauver l'honneur après les deux défaites subies face à la Finlande (1-0) puis à la Suisse (2-0).



La Suisse veut plus qu'un point face à la Finlande Un nul lui suffirait pour disputer le premier quart de finale de son histoire dans un Euro. Mais l'équipe de Suisse veut battre la Finlande jeudi à Genève (21h) dans la troisième journée du groupe A.

En pleine confiance après leur probante victoire obtenue contre l'Islande dimanche à Berne (2-0), les Suissesses sont proches d'atteindre ce qui constitue, paradoxalement, autant un objectif presque minimal qu'un jalon historique. Le statut de tête de série réservé au pays-hôte a, en effet, offert à la Suisse un avantage non négligeable en lui permettant d'éviter un mastodonte européen au premier tour.

Une élimination jeudi en cas de défaite face à la Finlande, un adversaire largement à la portée des joueuses de Pia Sundhage, serait donc synonyme de désillusion pour une équipe qui n'a cessé de gagner la sympathie du public helvétique depuis le début de la compétition.

Attention à la Finlande Certes, le deuxième but marqué par Alayah Pilgrim dimanche au Wankdorf place la Suisse en pole position avant ce véritable 8e de finale, dont le vainqueur affrontera l'Espagne ou l'Italie vendredi 18 juillet à Berne. Mais Lia Wälti et ses coéquipières ne comptent pas prendre les Finlandaises à la légère devant le public romand.

"Elles m'impressionnent depuis le début de la compétition", a lâché la capitaine de l'équipe de Suisse dimanche soir. "C'est une équipe incroyablement forte qu'on n'avait pas forcément à l'oeil au départ." Mardi en conférence de presse, sa jeune coéquipière Noemi Ivelj lui a emboîté le pas: "Selon moi, elles ont proposé un meilleur football que la Norvège et l'Islande pour l'instant".

Dimanche à Sion, il n'a manqué qu'un soupçon de réussite à la Finlande, à qui la Norvège a fait le même coup qu'aux Suissesses lors du match d'ouverture (2-1). Pas abattues par ce cruel revers, les "Chouettes boréales" savent que la pression reposera sur les épaules helvétiques jeudi à Genève.

Un engouement inimaginable Mais depuis le début de l'Euro, les joueuses de Pia Sundhage semblent avoir fait de cette pression leur meilleure alliée. Le soutien des 30'000 spectateurs et plus présents à Bâle et à Berne n'est vraiment pas étranger à leur remarquable débauche d'énergie. Le travail physique imposé par la sélectionneuse au cours de la longue préparation du mois de juin porte ses fruits.

La Suédoise de 65 ans, qui en a pourtant vu, des publics euphoriques, tout au long de sa carrière, a avoué elle-même sa surprise quant à l'engouement suscité par son équipe. "Je n'aurais jamais imaginé voir des Suisses créer une telle ambiance", a-t-elle lancé, hilare, dimanche après la victoire contre l'Islande. "J'espère qu'on aura droit au même soutien lors du troisième match."

Pour emballer le public du Stade de Genève, la Suisse sait qu'elle ne doit pas se satisfaire du match nul et qu'elle doit continuer à se montrer à la fois solide et offensive pour se mettre rapidement à l'abri. "On veut gagner ce match. Et je suis très confiante dans notre capacité à y parvenir", a assuré lundi Sydney Schertenleib, avec l'ambition de prolonger un peu plus la fièvre qui s'est emparée du pays.



Belinda Bencic veut marcher sur les traces de Martina Hingis Belinda Bencic marchera-t-elle ce jeudi sur les traces de Martina Hingis ? 28 ans après la Saint-Galloise, elle peut devenir la deuxième Suissesse finaliste à Wimbledon.

Après ses exploits contre Ekaterina Alexandrova et Mirra Andreeva, elle devra élever encore le curseur face à Iga Swiatek. No 4 mondiale, la Polonaise disputera comme la Championne olympique de Tokyo sa première demi-finale à Wimbledon. Elle est montée en puissance au fil des tours. Mais elle sait aussi tout le danger que peut représenter Belinda Bencic contre laquelle elle avait écarté deux balles de match il y a deux ans en huitième de finale de ce même tournoi de Wimbledon.

Belinda Bencic peut vraiment aborder ses retrouvailles avec Iga Swiatek en toute confiance. S'il évolue dans le même registre que mercredi face à Andreeva, elle peut vraiment lui rendre la monnaie de sa pièce. Cette rencontre suivra la première demi-finale entre Aryna Sabalenka et Amanda Anisivoma qui débutera à 13h30 (14h30 en Suisse).



Le PSG sans pitié Ousmane Dembélé vient d'inscrire le 2-0 pour un PSG impitoyable. Image: KEYSTONE/AP/Pamela Smith Il n’y a vraiment rien à faire contre le PSG ! A son tour, le Real Madrid a été désarmé devant la force collective des nouveaux Champions d’Europe.

A New York, le PSG a battu 4-0 le Real dans la demi-finale de la Coupe du monde des clubs qui opposait les deux derniers vainqueurs de la Ligue des Champions. Avec Ousmane Dembélé titularisé pour la première fois dans cette Coupe du monde, les Parisiens ont forcé la décision d’entrée de jeu grâce à des réussites de Fabian Ruiz (6e) et de Dembélé (9e) justement consécutives à deux grossières erreurs de Raul Asensio et d’Antonio Rüdiger.

La messe était dite. Malgré ses individualités, jamais le Real Madrid n’a pu caresser un espoir d’une remontada face à une telle équipe qui a salé l'addition par Ruiz (24e) et Gonçalo Ramos (87e). Pour ses retrouvailles avec le PSG, Kylian Mbappé a traversé la rencontre comme une âme en peine. Le constat vaut également pour Vinicius.

Dimanche toujours à New York, le PSG entend couronner sa saison avec un titre mondial. Les Parisiens aborderont la finale contre Chelsea avec, bien sûr, les faveurs du pronostic. Aujourd’hui, aucune équipe ne peut résister à la formidable formation bâtie par Luis Enrique qui ne cesse de stupéfier tous les observateurs à chacune de ses sorties.



Novak Djokovic pour une revanche Prochaine adversaire de Belinda Bencic, Mirra Andreeva fait forte impression depuis le début du tournoi Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung Novak Djokovic (ATP 6) a rejoint le no 1 mondial Jannik Sinner en demi-finale de Wimbledon. Le septuple vainqueur du tournoi a battu en quatre sets Flavio Cobolli (ATP 24).

Comme au tour précédent contre Alex De Minaur (ATP 11), le Serbe de 38 ans a laissé échapper une manche, mais il s'est finalement imposé 6-7 (6/8) 6-2 7-5 6-4 sur le Central contre le Florentin de 23 ans.

Sur sa deuxième balle de match, Djokovic a néanmoins fait une mauvaise chute et s'est tordu de douleur quelques instants sur le court avant de se relever et de conclure le match quelques instants plus tard.

En quête d'un 25e titre record en Grand Chelem, Novak Djokovic jouera en demi-finale contre l'actuel patron du circuit Jannik Sinner, qualifié plus tôt dans l'après-midi.

Les deux hommes se sont déjà rencontrés en demi-finale de Roland-Garros début juin, et Sinner s'était imposé en trois sets.

Sinner mène cinq victoires à quatre dans ses duels avec Djokovic, mais a perdu ses deux seules confrontations sur gazon contre le Serbe, en quarts de finale de Wimbledon en 2022 et en demi-finale l'année suivante.



L'Angleterre déclasse les Pays-Bas La joie de Georgia Stanway. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Championne d'Europe en titre, l'Angleterre est revenue dans le jeu. Quatre jours après sa défaite contre la France, elle a battu 4-0 les Pays-Bas à Zurich.

La star des Lionesses Lauren James a signé un doublé (22e, 60e), accompagnée de Georgia Stanway (45e) et Ella Toone (67e). A la faveur de ce large succès, les Anglaises ont sans doute fait un pas décisif vers la qualification pour les quarts de finale. Un succès contre le Pays de Galles lors de leur dernier match devrait largement suffire.

Victorieux 3-0 du Pays de Galles, les Pays-Bas ont déçu, incapables de rivaliser vraiment contre leurs adversaires. On les voit mal inquiéter la France dimanche.