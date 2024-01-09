Victoire pour Mathilde Gremaud ++ Tanguy Nef placé

Victoire pour Mathilde Gremaud Mathilde Gremaud l'a emporté à Stubai grâce aux qualifications Image: KEYSTONE/CHLOE LAMBERT Mathilde Gremaud a remporté samedi à Stubai sa 15e victoire en Coupe du monde. Comme le vent a empêché la tenue de la finale, ce sont les résultats des qualifications qui ont compté.

Ce sixième succès en slopestyle, dont la Gruérienne est championne olympique et double championne du monde, n'a donc pas demandé beaucoup d'énergie puisque les athlètes n'ont pas pu courir samedi. Dans ce genre de cas, ce sont les résultats des qualifications, disputées jeudi, qui sont pris en compte.

Et jeudi, la Fribourgeoise de 25 ans s'était imposée avec 81,92 points, loin devant la Canadienne Olivia Asselin (76,71) et la Finlandaise Anni Kärävä (68,07). Sarah Höfflin avait terminé à la 12e place, alors que les autres Suissesses n'avaient pas réussi à se hisser dans le top 20. Giulia Tanno a fini 21e et Anouk Andraska 25e.

Grande rivale de Mathilde Gremaud, Eileen Gu n'avait pris que la 29e place (sur 31 concurrentes).



Tanguy Nef en course pour le podium Tanguy Nef très bien placé à Gurgl Image: KEYSTONE/AP/Pier Marco Tacca Tanguy Nef est en course pour obtenir le premier podium de sa carrière après la première manche du slalom de Coupe du monde à Gurgl. Le Genevois est 2e à 0''17 d'Atle Lie McGrath.

Auteur du meilleur temps sur le deuxième partiel, le skieur de Veyrier a su retrouver le ski qu'il produisait la saison dernière après sa décevante 21e place à Levi la semaine passée.

Les autres ténors de Swiss-Ski ont eu un peu plus de peine à apprivoiser la piste autrichienne. Le champion du monde Loïc Meillard, seulement 14e en Finlande, n'occupe que le 19e rang, heureusement à 1''08, ce qui signifie qu'une remontée est tout à fait envisageable. Juste devant le skieur d'Hérémence, on retrouve Daniel Yule (à 0''99), qui aurait pu prétendre à mieux sans deux grosses erreurs.

En parlant d'erreur, Ramon Zenhäusern a été éliminé assez rapidement. Marc Rochat a lui commis une immense faute et pointe à la 32e place provisoire à 3''18, alors que Luca Aerni ne participera pas non plus à la deuxième manche (dès 13h30) avec sa 31e place à 2''57.

A noter la nouvelle performance de choix du Finlandais Eduard Hallberg, 3e à Levi et à égalité au 2e rang avec Nef à la mi-match. Timon Haugan est 4e derrière le duo à 0''39 de McGrath.



Bons débuts des Suissesses Les Européens de Lohja servent de préparation aux JO de Cortina Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Les Suissesses ont brillamment réussi leurs débuts lors des Championnats d'Europe à Lohja, en Finlande. Les Zougoises ont battu les Suédoises 10-5 lors du match d'ouverture.

Les filles emmenées par la skip Corrie Hürlimann ont fait la différence au septième end, lorsque les Suédoises ont commis trop d'erreurs, permettant à l'équipe de Zoug de marquer cinq points. Celine Schwizgebel, Stefanie Berset, Marina Loertscher et Corrie Hürlimann peuvent confirmer leur bon début samedi soir à partir de 18h30 contre l'Italie.



Pas de point pour les Suisses Kevin Fiala et les Kings battus à Boston Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Les deux Suisses engagés cette nuit en NHL n'ont pas marqué de point. Tant Fiala avec Los Angeles que Niederreiter avec Winnipeg ont perdu.

Troisième revers de suite pour les Kings avec un Kevin Fiala muet. Le meilleur pointeur suisse actuel de NHL avec 16 points (9 buts/7 assists) et ses coéquipiers se sont inclinés 2-1 ap contre les Boston Bruins.

Nino Niederreiter et les Jets ont eux perdu leur match à domicile contre les Carolina Hurricanes, leaders de la Conférence Est, sur le score de 4-3. Le Grison a comme son coéquipier Gabriel Vilardi tiré quatre fois au but, mais avec moins de succès que le Canadien qui a inscrit deux buts. Le natif de Coire a son compteur bloqué à quatre réussites pour 13 points.



Petite nuit pour les Suisses Kyshawn George et les Wizards ont eu de la peine face aux Toronto Raptors Image: KEYSTONE/AP/Sammy Kogan Petite nuit pour les joueurs suisses en NBA. Kyshawn George et les Wizards ont enregistré une 14e défaite en 15 matches, s'inclinant 140-110 face aux Toronto Raptors.

George a connu une soirée difficile. Après deux rencontres à plus de 20 points, le Chablaisien a sorti 5 pts, 3 rebonds, 4 assists, 2 contres et 5 pertes de balle en 29 minutes avec un 2/7 au tir.

Après cinq victoires consécutives, les Houston Rockets de Clint Capela, ont dû courbé l'échine 112-109 au terme d'un match serré face aux Denver Nuggets. Le Genevois Le Romand n'a passé que 4 minutes sur le parquet pour une interception et un 0/2 au tir.



Norris partira en pole à Las Vegas, Piastri 5e sur la grille Lando Norris partira en pole position dans le GP de Las Vegas Image: KEYSTONE/AP/Nick Didlick Lando Norris (McLaren) partira en pole position du GP de Las Vegas, 22e des 24 manches de la saison de F1 dont le départ sera donné dimanche à 5h heure suisse.

Le Britannique a réalisé le meilleur temps des qualifications vendredi sur le Las Vegas Street Circuit.

Le leader du championnat du monde a devancé le quadruple tenant du titre néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et l'Espagnol Carlos Sainz (Williams). L'Australien Oscar Piastri (McLaren), deuxième du classement des pilotes, s'élancera en cinquième position.

Dans des conditions difficiles, Norris, qui compte 24 points d'avance sur Piastri alors qu'il en reste 83 à prendre au maximum, a fait un petit pas de plus vers le titre mondial et a encore enfoncé un peu plus son coéquipier en le battant de près d'une seconde sur une piste mouillée.

Le Britannique George Russell (Mercedes), vainqueur la saison dernière à Las Vegas, a réalisé le quatrième chrono et ne va pas faciliter la tâche de Piastri dans sa quête de remontée.

Hamilton "bon" dernier Le cauchemar en rouge continue pour le septuple champion du monde Lewis Hamilton (Ferrari), qui a été piégé par les conditions météo et n'a pas réussi à réaliser un seul bon tour en Q1. Le Britannique, qui a déploré à la radio n'avoir "pas pu mettre les pneus en température", s'élancera en 20e et dernière position.

Les monoplaces de l'écurie suisse Kick-Sauber n'ont pas signé d'exploit. L'Allemand Nico Hülkenberg a manqué de peu une place en Q3 et partira depuis la 11e place sur la grille. Le Brésilien Gabriel Bortoleto a, lui, signé le 18e temps dans la première partie de ses qualifications.



Coupe du monde: révolte attendue des slalomeurs suisses à Gurgl Une semaine après l'échec collectif de Levi, les slalomeurs suisses de Coupe du monde doivent se révolter samedi à Gurgl. Seulement 14e en Finlande, le champion du monde Loïc Meillard veut rebondir.

Aucun Suisse n'a terminé dans le top 10 lors du premier slalom de la saion à Levi, une première depuis la finale de la Coupe du monde 2021/22 à Courchevel/Méribel. Meilleur Helvète avec son 14e rang, Loïc Meillard comptait près d'une minute et demie de retard sur le vainqueur Lucas Pinheiro Braathen.

Mais le champion du monde de Saalbach n'est pas le seul à devoir faire mieux en Autriche. Tanguy Nef (21e à Levi), Daniel Yule (22e) et les éliminés Ramon Zenhäusern, Luca Aerni et Marc Rochat ont aussi une revanche à prendre dans le Tyrol.

La première manche est prévue à 10h30 et le second tracé à 13h30.



Super League: Servette pour se relancer, Thoune pour s'affirmer Le Servette FC se rend samedi sur le terrain de Lucerne avec l'envie de se relancer après deux défaites de rang. Thoune, leader surprise de Super League, reçoit un FC Lugano sur la pente ascendante.

En Suisse centrale (18h00), Jocelyn Gourvennec et ses joueurs tâcheront de mettre en pratique le travail réalisé lors de la trêve internationale. Décevants dixièmes du championnat avec 14 points, les Grenat restent sur deux défaites de rang, une mortifiante contre la lanterne rouge Winterthour (4-2) et une sur le gong à domicile contre le surprenant leader thounois (1-0).

A 20h30, le club de l'Oberland bernois accueille l'autre équipe du moment en Super League. Les Tessinois ont remporté cinq de leurs six derniers matches et sont remontés du bon côté de la barre (6es, 19 points). Thoune (1er, 31 pts) visera une septième victoire consécutive pour mettre un peu plus la pression sur Bâle (2e, 22 pts) qui affronte Grasshopper dimanche (16h30).

Le troisième match du samedi (18h00) opposera Young Boys (3e, 22 pts) à Winterthour (12e, 6 pts). Les Bernois souhaitent sans doute conserver leur série d'invincibilité, eux qui n'ont plus perdu depuis un mois en Super League.



Lustrinelli: "Signer pour la deuxième place ? Je ne le ferais pas" Après 13 journées, Thoune est toujours en tête de la Super League avec neuf points d'avance sur son premier poursuivant, Bâle. Ambitieux, l'étonnant promu veut croire que tout est possible.

Il y a vingt ans, le club de l'Oberland bernois vivait sa première et unique campagne de Ligue des champions. A Londres, sur la pelouse du vénérable stade d'Highbury, il manquait de peu un authentique exploit face à Arsenal. Après l'égalisation de Nelson Ferreira, les Gunners étaient sauvés par un but de Dennis Bergkamp dans le temps additionnel (2-1).

Comme Ferreira, Andres Gerber et Mauro Lustrinelli faisaient partie d'une formation thounoise qui venait de signer la meilleure saison de son histoire sur la scène nationale. Deuxièmes de Super League en 2004/05, les Thounois avaient ensuite décroché leur billet pour la Ligue des champions en franchissant deux tours de qualification.

Le trio est toujours là, ou plutôt de retour, et écrit une nouvelle page de l'histoire du club dans d'autres rôles. Le capitaine de l'époque, Gerber, est devenu président du club. Lustrinelli, l'ex-buteur, en est l'entraîneur, assisté par Ferreira, l'ancien ailier. Les trois hommes forts du FC Thoune racontent leur nouveau succès dans une interview accordée à Keystone-ATS.

- Six victoires consécutives, neuf points d'avance sur la concurrence, le tout en tant que promu: est-ce que vous devez parfois vous pincer ?

Mauro Lustrinelli: "C'est fantastique, sensationnel, historique. Nous en sommes déjà conscients. En même temps, ce n'est qu'un instantané. Nous avons pu déclencher cette euphorie, c'est bien, mais l'accent est toujours mis sur le travail quotidien."

- Quel est le secret du FC Thoune ?

Andres Gerber: "Il n'y a pas de secret. Ce sont différentes pièces de puzzle qui s'imbriquent les unes dans les autres. Nous avons une grande continuité au sein du club, grâce à laquelle nous pouvons travailler en toute sérénité. Le directeur sportif est là depuis 15 ans, nous avons des entraîneurs de longue date pour la condition physique et les gardiens. Je suis au club depuis plus de 20 ans, Nelson et Mauro sont également des piliers du club. Et nous avons confiance les uns envers les autres."

Lustrinelli: "Un mot important pour moi est la résilience. Lorsque surviennent des situations où tout ne tourne pas rond, nous devons rester calmes et nous en sortir en tant qu'équipe. C'est un processus. Jusqu'à présent, nous avons montré 13 bonnes performances. Même dans les défaites, nous avons bien joué. L'équipe est restée calme et affamée."

- Jusqu'où ce chemin peut-il mener ?

Gerber: "On nous demande si on peut aller chercher le titre. Rêver est la dernière chose que l'on peut reprocher à quelqu'un. Je mentirais donc si je n'en rêvais pas. C'est déjà un objectif, une vision. Nous allons tous les jours au travail et tous les week-ends sur le terrain parce que nous voulons gagner. Avec autant d'avance après 13 matches, ce serait de la fausse modestie de dire que c'est irréaliste, ou que personne n'y croit. Nous ne sommes pas déconnectés ou naïfs, nous savons très bien que cela dépend aussi de la concurrence. Nous pouvons faire notre truc à la perfection, mais si les autres le font aussi à la perfection, cela deviendra difficile."

- Est-ce que vous signeriez aujourd'hui pour la deuxième place à la fin de la saison ?

Lustrinelli: "Si tu connais déjà l'avenir, tu perds toute curiosité. J'aime le processus, le chemin que nous suivons, je veux en profiter. Pourquoi devrais-je signer ? Je ne le ferais pas."

- Et le président ?

Gerber: "Nous pourrions finir deuxièmes et être tout de même malheureux. Nous serions déjà contents d'être deuxièmes, mais tu ne sais pas maintenant comment ça va se passer ces prochains mois. C'est pourquoi je suis Mauro: je ne signe pas !

- Prenons la machine à remonter le temps et revenons 20 ans en arrière. Quelle était l'émotion de jouer la Ligue des champions avec le petit FC Thoune ?

Nelson Ferreira: "C'était un moment fort pour nous tous, une période incroyable. Tout était parfait, sinon nous n'aurions pas pu remporter ces grands succès. Cela sonne comme un cliché, mais c'était vraiment le cas. Nous étions une grande famille sur et en dehors du terrain. Avec le recul, nous n'en avons pas assez profité, nous étions dans une sorte de tunnel. Si je pouvais revenir en arrière, je profiterais davantage de tout."

Gerber: "C'est la cohésion qui nous avait amenés là. La joie primait sur tout. Tactiquement, nous n'étions pas très bons et le mot résilience ne nous était pas encore familier à l'époque (rires). Nous avions de l'ambition, et pourtant nous étions meilleurs que ce que nous pensions. Nous étions insouciants, nous n'avions pas de pression."

- Il y a donc certains parallèles avec aujourd'hui...

Gerber: "Les temps étaient très différents à l'époque. En tant que club, nous n'étions pas prêts pour la Ligue des champions, nous étions complètement dépassés - et ce n'est pas un reproche. Il y a 20 ans, le FC Thoune n'était jamais aussi prêt qu'aujourd'hui. Nous étions presque un club amateur, nous avions un container provisoire comme bureau et deux employés. Lorsque nous nous sommes qualifiés pour la phase de groupes, le club a dû chercher 20 employés du jour au lendemain. Heureusement que j'étais joueur ! Ensuite, il y avait la présence des médias. Nous devions donner des interviews tous les jours, nous étions tout à coup devenus des stars. Si nous mourons un jour tous les trois, on parlera de ces nuits en Ligue des champions lors de l'enterrement. C'est entré dans l'histoire."

- Maintenant, vous pourriez à nouveau écrire l'histoire dans de nouveaux rôles. Que doit-il se passer pour que le FC Thoune soit toujours en tête du classement à la fin de la saison ?

Ferreira: "Nous ne regardons pas trop loin dans l'avenir, nous nous concentrons sur le prochain match. Nous voulons continuer sur la voie que nous avons choisie, travailler dur et avec plaisir jour après jour. C'est ce qui nous rend forts. A la fin, il y aura peut-être une récompense pour tout ce que nous avons investi."

Lustrinelli: "C'est beau quand, après une victoire à Genève (réd: 1-0 contre Servette), le calme règne dans le vestiaire et l'euphorie ne prend pas le dessus. Mission accomplie. Le prochain défi arrive. Samedi, Lugano nous attend. Il sera passionnant de voir avec quelle tactique, avec quelle stratégie ils vont se présenter. Pour nous, il s'agit de chercher des solutions. Je suis curieux de voir comment nous allons relever ce prochain défi."



Fribourg fait plier Lausanne, Genève et Ajoie vainqueurs La joie de Jeremi Gerber (à gauche), auteur du but de la victoire pour Gottéron Image: KEYSTONE/TIL BUERGY En battant Lausanne 2-1, Fribourg-Gottéron s'est offert le derby de la soirée en National League. Genève (5-2 à Rapperswil) et Ajoie (3-2 à Zurich) ont eux aussi gagné vendredi.

Fribourg et Lausanne ont livré un derby prouvant que les deux rivaux ne sont séparés que par des détails. Au classement avant cette rencontre, seule une longueur d'avance à la différence de buts permettait au LHC de devancer les Dragons (44 points en 25 matches pour les deux équipes).

Sur la glace, après un premier tiers fermé, Jan Dorthe a inscrit son premier but de la saison en championnat pour permettre à Fribourg de prendre les devants (27e). Avantage de courte durée, puisqu'Ahti Oksanen a égalisé 42 secondes plus tard.

Dans la deuxième partie d'une ultime période à nouveau marquée par des défenses solides et des gardiens impériaux, les Lions ont fait monter la pression sur la cage adverse. C'est pourtant Jeremi Gerber (58e) qui a offert la victoire à Fribourg, au terme d'une action longtemps revue à la vidéo, mais accouchant d'un but bel et bien valable selon les arbitres.

Grâce à ce succès, les Fribourgeois prennent donc la deuxième place que les Vaudois occupaient avant la rencontre.

Genève s'impose en terres saint-galloises En allant battre Rapperswil, Genève-Servette s'est quant à lui remis sur le droit chemin après sa défaite à Porrentruy samedi. Les Aigles n'ont pourtant pas débuté de la meilleure des manières, encaissant le 1-0 de Jacob Larsson après 1'01 seulement.

Matthew Verboon n'a toutefois pas tardé à égaliser (7e). Josh Jooris a ensuite profité d'un peu d'aide d'un arbitre, qui a dévié un puck permettant aux Genevois de partir en contre et de marquer en infériorité numérique juste avant la fin du premier tiers (20e).

Au cours de la troisième période, Vesey (45e) et un doublé de Bozon (49e et 60e) et ont permis à Genève de repartir avec les trois points.

Ajoie s'offre une superbe remontée Ajoie s'est lui aussi magnifiquement remis de sa défaite frustrante subie contre Bienne mercredi. Les Jurassiens étaient pourtant menés 2-0 sur la glace des Lions.

Willy Riedi (6e) et Derek Grant (15e) avaient donné l'avantage au "Z", mais Philipp-Michael Devos (26e) et Killian Mottet (30e) ont remis les Ajoulots dans le match. Jonathan Hazen s'est mué en héros pour marquer le but de la victoire à trois minutes du terme.

Dans les autres rencontres, Bienne et Langnau se sont livré un duel fort en buts et en rebondissements, finalement remporté par les Seelandais (6-5). Privé de ses stars Dominik Kubalik et Tomas Tatar, Zoug a pour sa part été dominé par Lugano 3-2. Finalement, Kloten a battu Berne (4-2) et laisse les Ours à l'avant-dernière position.



L'Italie en route vers un 3e sacre consécutif Matteo Berrettini a placé l'Italie sur les bons rails en demi-finale de la Coupe Davis Image: KEYSTONE/EPA/ELISABETTA BARACCHI L'Italie disputera la finale de la Coupe Davis dimanche devant son public de Bologne. La formation du capitaine Filippo Volandri a battu la Belgique vendredi dans la première demi-finale.

Privée du no 2 mondial Jannik Sinner et du no 8 Lorenzo Musetto durant ce "Final 8", l'Italie a classé l'affaire dès les matches de simple face à la Belgique. Elle peut donc toujours rêver d'un troisième sacre d'affilée dans cette compétition.

Matteo Berrettini a mis son équipe sur les bons rails en battant Raphaël Collignon 6-3 6-4 pour signer sa huitième victoire de rang en Coupe Davis. Flavio Cobolli s'est pour sa part imposé 6-3 6-7 (5/7) 7-6 (1/1) devant Zizou Bergs, qui a manqué... sept (!) balles de match dans un deuxième tie-break complètement fou.

L'Italie avait déjà forcé la décision avant le double - dans lequel les Transalpins peuvent aligner les redoutables Simone Bolelli et Andrea Vavassori - en quart de finale face à l'Autriche. Elle se frottera dimanche à l'Espagne, qui doit composer sans le no 1 mondial Carlos Alcaraz, ou à l'Allemagne d'Alexandre Zverev (ATP 3).



Gottéron: Lucas Wallmark au repos forcé Lucas Wallmark est au repos forcé jusqu'à la mi-décembre Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Fribourg-Gottéron doit composer sans Lucas Wallmark jusqu'à la mi-décembre, a-t-on appris sur le site de La Liberté.

Le centre suédois de 30 ans s'est blessé au haut du corps jeudi à Lugano, où son équipe s'est imposée 4-0.

Wallmark devrait revenir au jeu après la prochaine pause internationale qui sera marquée par les Swiss Ice Hockey Games à Zurich (11-14 décembre), a expliqué le directeur sportif des Dragons Gerd Zenhäusern vendredi avant le match face à Lausanne. Le Suédois a réussi 14 points - dont 6 buts - en 17 matches joués en National League cette saison.



La Suisse sortie en quarts de finale du Mondial M17 Marco Correia fut le héros malheureux du quart de finale perdu par la Suisse M17 face au Portugal Image: KEYSTONE/HUSSEIN SAYED La Suisse ne décrochera pas un deuxième titre mondial chez les M17 cette année au Qatar.

La sélection du coach Luigi Pisino s'est logiquement inclinée 2-0 devant le Portugal vendredi à Doha en quart de finale de la Coupe du monde 2025.

Les juniors suisses, qui rêvaient de faire aussi bien que Granit Xhaka et Cie lors de l'édition 2009 au Nigeria, doivent donc déchanter. Ils ont parfaitement résisté aux favoris lusitaniens, sacrés champions d'Europe dans cette classe d'âge ce printemps, mais ont payé cash deux erreurs défensives.

Le défenseur du FC Bâle Marco Correia doit d'ailleurs plaider coupable sur les deux buts portugais. Il s'est ainsi montré trop attentiste dans son duel avec le meilleur buteur de la compétition Anisio Cabral à la 41e, Mateus Mide récupérant trop facilement le ballon pour inscrire le 1-0.

Le deuxième but est tombé dès la 53e minute. Marco Correia a cette fois-ci laissé bien trop d'espace au latéral gauche José Neto, qui a récupéré le cuir sur une longue transversale en retrait avant d'armer trop tranquillement une frappe tendue du pied gauche sur laquelle le gardien suisse Noah Brogli n'a rien pu faire.

Peu d'occasions suisses Auteurs d'un tournoi remarquable, le capitaine Gil Zufferey et ses coéquipiers n'ont rien lâché. Mais ils n'ont que rarement mis en danger le portier portugais Romario Cunha. Les jeunes Helvètes ont été crédités de 11 tirs au but dans ce quart de finale, cadrant toutefois 4 tentatives seulement contre 7 pour le Portugal.

Leurs occasions de but furent rares. La plus belle est venue des pieds du prometteur meneur de jeu du SC Freiburg Mladen Mijajlovic, meilleur joueur et meilleur buteur suisse dans ce tournoi final (3 réalisations). Mais son tir excentré de la 82e a été repoussé par Romario Cunha, qui a alors douché les derniers espoirs helvétiques.



Pogba dans le groupe de Monaco pour le déplacement à Rennes Pogba pourrait faire son retour samedi en L1 Image: KEYSTONE/AP LaPresse/SPADA Paul Pogba pourrait faire ses débuts avec Monaco samedi.

Le milieu français a été convoqué pour la première fois de la saison parmi les 22 joueurs monégasques qui se déplacent à Rennes pour la 13e journée de Ligue 1, a indiqué vendredi le club de la Principauté.

Le champion du monde 2018 n'avait plus fait partie d'un groupe pour jouer un match professionnel depuis le 3 septembre 2023. C'était avec la Juventus de Turin contre Empoli (2-0) en championnat d'Italie, avant qu'une suspension pour dopage et plusieurs blessures ne l'éloignent des terrains.

S'il entre en jeu en Bretagne, samedi soir (19h), Pogba disputera alors son premier match dans le championnat de France. Après sa formation au Havre, il s'était en effet engagé avec Manchester United, puis la Juventus de Turin, sans jamais par la suite revenir en France.

"Retours positifs" Vendredi en fin de matinée, avant le dernier entraînement collectif, qui a mobilisé 27 joueurs dont Pogba, l'entraîneur de Monaco Sébastien Pocognoli avait apprécié en conférence de presse "la série d'entraînements" avec "des retours positifs", que l'ex-Mancunien avait réalisée.

"Il a pu se tester dans des conditions réelles de match, a précisé l'entraîneur belge. On a eu un peu plus de temps dans cette trêve pour travailler différents aspects tactiques et différentes formes de match. Il y a participé, ce sont des bons signaux."

Le retour à la compétition de Pogba, âgé de 32 ans et qui s'est engagé avec le club des internationaux suisses Philipp Köhn et Denis Zakaria jusqu'en juin 2027, était initialement espéré début octobre. Mais il a été repoussé à plusieurs reprises à cause de blessures, notamment une entorse à une cheville.

