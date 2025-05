Villarreal gâche la fête du Barça ++ Arsenal bat Newcastle

Villarreal gâche la fête du Barça Tajon Buchanan et Villarreal ont g Image: KEYSTONE/EPA/Enric Fontcuberta Villarreal a gâché la fête du FC Barcelone. Sacré champion d'Espagne jeudi sur la pelouse de l'Espanyol, le Barça s'est incliné 3-2 à domicile lors de la 37e et avant-dernière journée de Liga.

Titré pour la 28e fois de son histoire, le Barça, qui avait commencé à célébrer son triplé national (Liga, Coupe du Roi, Supercoupe d'Espagne) vendredi dans les rues de la capitale catalane, a vu la seconde partie de sa fête un peu gâchée par Villarreal dimanche.

Cinquième, Villarreal était venu chercher sa qualification pour la Ligue des champions. Les hommes de Marcelino ne peuvent plus être rattrapés par le Betis Séville de Ricardo Rodriguez (6e), corrigé (4-1) par l'Atlético Madrid (3e) et qui voit ses rêves de C1 s'envoler. L'Atléti est également assuré de retrouver la Ligue des champions, tout comme l'Athletic Bilbao (4e).

A nouveau porté par Kylian Mbappé, le Real Madrid est pour sa part allé s'imposer (2-0) sur la pelouse du Séville FC. Auteur de son 29e but en championnat, le 41e toutes compétitions confondues, l'attaquant français a permis au club madrilène, à onze contre neuf pendant 45 minutes, d'ouvrir le score (75e, 1-0) avant que l'Anglais Jude Bellingham ne double la mise en fin de match (87e, 2-0).



Premier League: Arsenal bat Newcastle Declan Rice a été décisif Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Arsenal a battu le Newcastle de Fabian Schär 1-0 dans le choc de la 37e journée de Premier League. Ce succès permet aux Gunners de renforcer leur deuxième place à une journée de la fin de saison.

Ce succès a été acquis grâce à une frappe de Rice (55e), mais aussi surtout en raison des arrêts réussis par le gardien londonien Raya en première mi-temps. Arsenal (71 points) est assuré de finir dans le top 5 et donc d'une place en Ligue des champions la saison prochaine.

Derrière, la lutte reste intense. Newcastle (3e), Chelsea (4e) et Aston Villa (5e) ont tous 66 points. Ils précèdent d'une longueur Manchester City (6e/avec un match en moins) et Nottingham Forest (7e).

Les adieux de Vardy Un chapitre s'est refermé à Leicester: l'attaquant emblématique Jamie Vardy (38 ans) a inscrit son 200e but pour les Foxes à l'occasion de sa 500e et dernière apparition à domicile. Il a ouvert le score lors du succès 2-0 contre Southampton dans un duel entre deux des trois équipes reléguées. Remplacé avant la fin du match, Vardy est sorti sous les acclamations du public.



Alcaraz bat Sinner en finale à Rome Carlos Alcaraz a stoppé Jannik Sinner en finale à Rome Image: KEYSTONE/AP/Alessandra Tarantino Jannik Sinner a dû s'avouer vaincu en finale du Masters 1000 de Rome, où il effectuait son retour à la compétition après ses trois mois de suspension pour dopage.

Le no 1 mondial s'est incliné 7-6 (7/5) 6-1 devant le lauréat de l'édition 2024 de Roland-Garros Carlos Alcaraz (ATP 3).

Cette finale de rêve a tenu ses promesses, tout du moins dans sa première manche. Le "revenant" Jannik Sinner, qui n'avait plus joué depuis sa finale victorieuse à l'Open d'Australie fin janvier, a eu sa chance. Mais il n'est pas parvenu à convertir l'une des deux balles de set qu'il s'est procurées à 6-5 à la relance.

Carlos Alcaraz a écarté le danger, avant de dominer les débats dans un jeu décisif dont il a gagné les trois premiers points. Et l'Espagnol a surfé cette vague en signant le break d'entrée dans la deuxième manche, enfonçant le clou en s'emparant une deuxième fois du service adverse pour mener rapidement 5-0.

Jannik Sinner a ainsi vu sa belle série s'arrêter. Vainqueur de ses 26 derniers matches, l'Italien n'avait plus connu la défaite depuis le 2 octobre 2024 et la finale du tournoi de Pékin. Il avait alors déjà subi la loi de Carlos Alcaraz, qui a cueilli dimanche à Rome sa quatrième victoire d'affilée face à son grand rival.

Ils sont prêts Malgré cet échec, Jannik Sinner a démontré qu'il serait très certainement compétitif à Roland-Garros (25 mai-8 juin) où il aura l'occasion de monter en puissance. Déjà titré dans le Masters 1000 de Monte-Carlo ce printemps, Carlos Alcaraz sera toutefois bel et bien l'homme à battre à Paris.

A noter que les deux hommes affichent désormais le même bilan dans des finales: 19 titres conquis, pour 6 échecs au stade ultime! Alcaraz est toutefois mieux "loti" avec quatre Majeurs à son actif (trois pour Sinner) et sept Masters 1000 (quatre pour l'Italien).



Les Etats-Unis valident leur ticket pour les quarts Frank Nazar (de dos) a brillé face au Kazakhstan Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Les Etats-Unis ont validé leur ticket pour les quarts de finale du Championnat du monde. La Team USA a écrasé le Kazakhstan 6-1 dimanche à Herning pour son avant-dernier match dans le groupe B.

Les hommes du coach Ryan Warsofsky, qui affichent 14 points à leur compteur en six parties disputées, ont forcé la décision dans un tiers médian entamé sur le score de 0-0. Ils ont trouvé la faille à cinq reprises entre la 27e et la 40e minute de jeu pour "chasser" le gardien kazakhe Maxim Pavlenko.

L'homme du match fut le jeune Frank Nazar (21 ans). L'attaquant des Chicago Blackhawks a ouvert la marque, avant de signer la passe décisive sur le 2-0 et sur le 5-0. Zach Werenski a inscrit le 6-0 à la 46e, le Kazakhstan parvenant à sauver l'honneur en infériorité numérique à 50'' de la fin du match.

Les Etats-Unis disputeront leur ultime match dans la phase préliminaire mardi dès 16h20 face à la Tchéquie. Cette rencontre sera primordiale dans la lutte pour la 1re place de ce groupe, lutte qui concerne également la Suisse.



Super League: Servette reprend la deuxième place Kutesa a marqué le troisième but du Servette Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Servette reste en pole position pour finir dauphin du FC Bâle. Lors de la 37e et avant-dernière journée de Super League, les Genevois ont gagné 4-3 à Lucerne pour repasser devant les Young Boys.

Ce succès s'est dessiné grâce à un doublé sur penalty de Stevanovic (4e/26e) et une réussite de Kutesa (73e). Lucerne s'est montré longtemps inoffensif, avant de se révolter.

La fin de rencontre a été un peu folle. Les Lucernois sont revenus à une longueur par Kadak (78e) et Grbic (89e/penalty). Mais Ndoye a calmé les nerfs des supporters visiteurs avec le 4-2 inscrit à la 90e. Un deuxième penalty de Grbic au bout des arrêts de jeu n'a rien changé sur l'issue du match (98e). Avant l'ultime journée (samedi 24 mai/18h00), les Servettiens comptent ainsi 62 points, contre 60 pour YB.

Dans l'autre match du Championship Group qui débutait à 16h30, le Lausanne-Sport et Lugano se sont séparés sur un nul 1-1. Les Vaudois ont pris les devants sur une frappe de Diabaté (27e), mais les Tessinois ont égalisé sur penalty par Grgic (43e).



Van Aert gagne à Sienne, Del Toro en rose, Roglic distancé Isaac Del Toro (ici lors du Tour de Suisse 2024) est le nouveau maillot rose du Giro Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le Belge Wout van Aert (Visma) a remporté la 9e étape du Giro, qui empruntait des passages des "Strade Bianche" pour s'achever à Sienne.

Deuxième de l'étape, le Mexicain Isaac Del Toro (UAE) s'est emparé du maillot rose de leader du général.

Cette étape a souri à la Team UAE, même si Isaac Del Toro n'a rien pu faire dans l'emballage finale face à Wout van Aert. Son leader Juan Ayuso, 7e de l'étape à 1'07, a en effet repris 1'15 au favori pour la victoire finale Primoz Roglic.

Van Aert s'est imposé au sprint sur la Piazza del Campo de Sienne devant son dernier compagnon d'échappée, le jeune Isaac Del Toro (21 ans). Les deux hommes s'étaient débarrassés du Colombien Egan Bernal et du Tchèque Mathias Vacek à 15 km de l'arrivée.

Au général, Del Toro devance son chef de file Juan Ayuso (2e) de 1'13, l'Italien Antonio Tiberi étant quant à lui 3e à 1'30. Le Slovène Primoz Roglic, qui a chuté et a été victime d'une crevaison dimanche, pointe au 10e rang à 2'25.



GP d'Emilie-Romagne: Max Verstappen impérial Personne n'a pu rivaliser avec Verstappen dimanche à Imola Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Max Verstappen (Red Bull-Honda) a remporté le Grand Prix d'Emilie-Romagne à Imola. Le Néerlandais, qui a pris la tête peu après le départ, a signé sa 65e victoire en formule 1.

Verstappen s'est imposé pour la quatrième fois consécutive sur l'Autodromo Enzo et Dino Ferrari d'Imola. Le quadruple champion du monde a aussi fêté son deuxième succès en 2025.

Il a devancé les McLaren-Mercedes de l'Anglais Lando Norris et de l'Australien Oscar Piastri, lequel a vite perdu le bénéfice de sa pole position. Il a en effet été dépassé par Verstappen dès le deuxième virage.

Victoire symbolique Même l'entrée en piste de la safety car au 46e des 63 tours n'a pas menacé le Néerlandais, qui a vu son avance être réduite à néant. Il a repris ses distances dès le restart à la fin du 53e tour pour aller cueillir une victoire symbolique le jour du 400e Grand Prix de l'histoire du team Red Bull.

Au championnat du monde, Piastri reste leader avec 146 points. Il précède Norris (133) et Verstappen (124).

Hamilton au pied du podium Très décevantes samedi lors des qualifications, les Ferrari ont repris des couleurs en course. Lewis Hamilton a terminé quatrième, signant son meilleur résultat de la saison. Son coéquipier Charles Leclerc a pris la sixième place.

Les Sauber-Ferrari ont fini hors des points. L'Allemand Nico Hülkenberg (12e) et le Brésilien Gabriel Bortoleto (18e) ont été incapables de se hisser dans le top 10.



Super League: YB met fin à la série victorieuse du FC Bâle Un doublé pour Cédric Itten Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Les Young Boys ont préservé leurs chances de finir au deuxième rang de la Super League. Lors de la 37e journée, les Bernois ont battu le champion Bâle 6-2 au terme d'une rencontre animée.

YB a marqué par Itten (10e/46e), Males (29e), Fassnacht (86e/93e) et Bedia (89e). Les Rhénans ont eux trouvé la cible grâce à Ajeti (7e) et Kevin Carlos (72e). Mais ils se sont écroulés lors des dernières minutes, encaissant trois buts.

Le FCB restait sur une série de huit victoires. Sa dernière défaite remontait au 16 mars, à domicile contre... YB (1-2). Mais celle-ci ne porte pas à conséquence, le titre ayant déjà été assuré.

La partie a aussi été marquée par la collision à mi-terrain entre les coéquipiers Loris Benito et Sandro Lauper. Les têtes des deux joueurs bernois se sont heurtées avec violence alors que tous deux voulaient reprendre un ballon. Benito a pu poursuivre le match alors que Lauper a été évacué sur une civière.



Qualifications: Feldbausch et Bertola manquent le coche à Genève Kilian Feldbausch n'est pas passé loin de l'exploit au 2e tour des qualifications à Genève Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Kilian Feldbausch (ATP 514) et Remy Bertola (ATP 297) ont tous deux connu la défaite au 2e tour des qualifications du Geneva Open.

Les deux Suisses doivent désormais espérer un forfait pour intégrer le tableau final et disputer ainsi leur premier match estampillé ATP sur la terre battue du Parc des Eaux-Vives.

Invité par les organisateurs, Kilian Feldbausch s’est incliné 6-3 4-6 7-5 devant le Russe Ivan Gakhov (ATP 317) dimanche après-midi. Remy Bertola a quant à lui été battu 3-6 6-4 6-4 par le Brésilien Karue Sell (ATP 299). Dominic Stricker (ATP 258), qui affrontera un qualifié lundi dès 18h pour son 1er tour, est donc pour l’heure le seul Helvète admis dans le tableau principal.

Ex-no 5 mondial junior, Kilian Feldbausch est pourtant revenu de loin dans son 2e tour. Mené 5-2 dans la manche décisive avec deux breaks de retard, le Genevois de 19 ans a recollé à 5-5 en effaçant une balle de match à la relance. Mais il a concédé une nouvelle fois son service dans la foulée, et Ivan Gakhov n'a pas laissé passer sa deuxième opportunité de conclure sur son service.

Remy Bertola n'a pas non plus grand-chose à se reprocher au terme d’une partie dans laquelle il a remporté au final 2 points de plus que Karue Sell (88-86). Le Tessinois de 26 ans a converti l'unique balle de break qu'il s'est procurée dans la manche décisive, pour recoller à 1-1. Le troisième break qu'il a concédé dans ce match, à 3-3 dans cet ultime set, fut décisif.



Neuf Suisses en lice en qualifications à Paris Stefanie Vögele tenta sa chance en qualifications à Roland-Garros Image: KEYSTONE/GABRIEL MONNET Pas moins de neuf Suisses, dont sept femmes, seront en lice dans les qualifications de Roland-Garros qui démarrent lundi.

Parmi eux figure une "revenante", Stefanie Vögele, qui tente un retour après une pause maternité.

Vögele (35 ans), dont la dernière apparition sur le circuit principal remonte à l'été 2022, n'a pas été gâtée par le tirage au sort. Elle se mesurera au 1er tour de ces qualifications à la tête de série no 12, l'Allemande Ella Seidel. L'Argovienne a disputé un seul match depuis son "comeback", dans un ITF à Lugano fin avril.

Seule Suissesse figurant parmi les têtes de série, Rebeka Masarova (no 10) se mesurera au 1er tour à l'Israélienne Lina Glushko. Simona Waltert affrontera la Chypriote Raluka Serban, Céline Naef la représentante de Taïwan Joanna Garland, Valentina Ryser l'Argentine Julia Riera, Leonie Küng l'Américaine Hanna Chang et Susan Bandecchi l'Argentine Solana Sierra (no 9).

Chez les messieurs, Jérôme Kym a été désigné tête de série no 21 des qualifications. L'Argovien en découdra au 1er tour avec l'Italien Matteo Gigante. Marc-Andrea Hüsler se frottera quant à lui au Sud-Africain Lloyd Harros, ex-no 31 du classement ATP. Dominic Stricker n'était quant à lui pas suffisamment bien classé à l'heure du "cut" pour intégrer le tableau des qualifications.



Scottie Scheffler prend les commandes du PGA Championship Scottie Scheffler a pris les commandes du PGA Championship dans le 3e tour Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Scottie Scheffler a viré en tête après le 3e des 4 tours du PGA Championship, deuxième Majeur de la saison, samedi à Charlotte.

Le no 1 mondial devançait de 3 coups son plus proche poursuivant, le Suédois Alex Noren.

Cinquième à 3 coups du leader Jhonattan Vegas à l'issue de la deuxième journée, Scottie Scheffler a rendu samedi une carte de 65 soit 6 en dessous du par (-11 au total). L'Américain a pris feu sur la fin du parcours de Quail Hollow, réussissant un eagle sur le trou no 15, puis trois birdies sur les nos 15, 17 et 18.

Le Suédois Alex Noren a fait à peine moins bien samedi en rendant une carte de 66, mais sa tâche s'annonce compliquée. Le Vénézuélien Jhonattan Vegas, en tête depuis le premier jour, a en revanche manqué son affaire samedi (+2) pour se retrouver à -6. Il partageait le 5e rang avec l'Espagnol Jon Rahm et le Sud-Coréen Si Woo Kim.

Bryson DeChambeau a quant à lui craqué sur ses trois derniers trous, après avoir brièvement pris les commandes après un birdie sur le no 15 (-8). L'Américain s'est fait l'auteur d'un bogey sur le 16 et d'un double bogey sur le 17 pour pointer au 8e rang à 6 coups du leader.

Favoris au même titre que Scheifele avant l'entame du tournoi, le tenant du titre Xander Schauffele et le vainqueur du récent Masters Rory McIlroy partageaient quant à eux la 49e place avec un total de +2 (+1 sur la journée). Ils avaient passé de justesse le "cut", se retrouvant déjà à égalité après le 2e tour au 62e rang.



Winnipeg sorti en 6 matches par Dallas au 2e tour des play-off La joie de Thomas Harley, auteur du but de la qualification pour les Stars samedi Image: KEYSTONE/AP/Gareth Patterson Meilleure équipe de la saison régulière, Winnipeg a été éliminé en demi-finale de la Conférence Ouest de NHL.

Les Jets de Nino Niederreiter se sont inclinés 2-1 après prolongation sur la glace des Dallas Stars de Lian Bichsel samedi dans l'acte VI de la série.

Les Jets ont pourtant ouvert le score au Texas, à la 26e minute. Mark Scheifele, qui avait décidé de jouer malgré le décès de son papa survenu quelques heures plus tôt, a inscrit son cinquième but dans ces séries finales en reprenant un rebond accordé par Connor Hellebuyck sur un tir de Kyle Connor.

Mais Scheifele a aussi précipité la défaite des siens en écopant d'une pénalité (la seule du match) à 15'' de la fin du temps réglementaire. Sur le "powerplay" qui a suivi, le défenseur Thomas Harley, passeur décisif sur le 1-1 de Sam Steel (52e), a offert la qualification aux Stars d'un tir puissant après 1'33 en "overtime".

Dallas retrouvera ainsi pour la deuxième année consécutive les Oilers, qui avaient remporté la série en 6 matches en 2025, en finale de la Conférence Ouest. L'acte I est prévu mercredi au Texas, où les Stars n'ont perdu qu'une seule fois dans ces séries, en ouverture de leur 1er tour face à Colorado. Le rêve se poursuit donc pour le "rookie" soleurois Lian Bichsel.

Winnipeg prolonge pour sa part la série noire pour le vainqueur du Trophée des Présidents: l'équipe possédant le meilleur bilan en saison régulière n'a plus remporté la Coupe Stanley depuis 2013 (Chicago). Pour le Grison Nino Niederreiter (6 points dans ces séries), la question est désormais de savoir s'il rejoindra l'équipe de Suisse au Mondial pour son quart de finale jeudi prochain.



Servette gonflé à bloc pour aller à Lucerne Servette, après sa victoire 4-1 contre Lugano jeudi, tentera d'enchaîner dimanche en Championnat de Super League lors de son déplacement à Lucerne.

En cas de succès, les Genevois pourraient prendre une option décisive sur la 2e place, à une journée de la fin.

Rappelons que les deux premières places offrent un ticket pour la phase qualificative de la Ligue des Champions. Le premier est déjà réservé pour Bâle, assuré d'être champion. Les Rhénans, justement, s'en vont affronter Young Boys à Berne. YB compte contre 2 points de retard sur Servette et peut encore prétendre à la 2e place.

Derrière, Lucerne, Lugano et Lausanne se battent pour les autres tickets européens. Lausanne et Lugano seront directement opposés à La Tuilière.



La Hongrie, un adversaire méconnu qu'il faut respecter Déjà qualifiée pour les quarts de finale du Championnat du monde, la Suisse a encore deux matches à jouer dans sa poule à Herning. Le premier a lieu dimanche soir (20h20) face à la Hongrie.

Face au promu, la Suisse doit éviter de tomber dans le piège, même si la Hongrie ne représente pas un adversaire imposant pour la troupe de Patrick Fischer. Vainqueurs du Kazakhstan 4-2, les Hongrois ont pour l'heure réussi leur mission maintien. Après avoir rapidement mené 2-0 contre les Danois, les joueurs de l'Est ont toutefois pris l'eau pour une gifle 8-2.

En jouant sérieusement comme ils l'ont fait face à la Norvège, les Helvètes devraient s'éviter toute mauvaise surprise. Le seul joueur un peu "connu" en Suisse se nomme Tamas Ortenszky, actuel défenseur de Winterthour en Swiss League après être passé par Martigny, Viège, les Ticino Rockets et les juniors de Bienne. A suivre aussi le tout jeune Doman Kristof Szongoth, pas encore 17 ans et qui a joué le Mondial M18, le Mondial M20 et celui de Herning la même année.

Pour trouver trace du dernier Suisse-Hongrie dans un Championnat du monde du groupe A, il faut prendre la machine à remonter le temps et filer dans les années 30. La Suisse a joué six fois contre les Hongrois entre 1933 et 1939 pour un bilan de cinq victoires et un nul. En cas de sixième victoire dimanche, la sélection nationale passerait à 16 points et serait certaine de terminer dans les trois premiers de son groupe.