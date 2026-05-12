Werro a gagné en confiance ++ Match de la peur en Super League

L'Avalanche proche des demi-finales Parker Kelly, au centre, jubile après avoir inscrit le 3-2 pour Colorado contre Minnesota. Image: KEYSTONE/AP/Abbie Parr L'Avalanche du Colorado a peut-être fait un pas décisif vers la qualification pour les demi-finales de NHL en allant gagner 5-2 contre Minnesota lundi. La franchise de Denver mène 3-1 dans la série.

En cas de nouvelle victoire, l'Avalanche accèderait aux demi-finales pour la première fois depuis 2022, lorsqu'elle avait soulevé la Coupe Stanley.

Le succès à Saint Paul contre le Wild lundi est une réponse cinglante après la défaite subie deux jours plus tôt au même endroit (5-1). Le vainqueur de la saison régulière a passé l'épaule dans le troisième tiers, sous l'impulsion du Canadien Parker Kelly, auteur de son premier but en play-off sur le 3-2.

Le topscorer Nathan MacKinnon puis Brock Nelson, quelques secondes avant la sirène finale dans la cage vide, ont scellé le score. Colorado aura l'occasion de plier l'affaire à domicile dans la nuit de mercredi à jeudi.



Les Lakers de LeBron James éliminés par le Thunder Quo vadis LeBron James (à dr., face à Ajay Mitchell)? La superstar , à 41 ans, sera agent libre cet été. Image: KEYSTONE/EPA/CHRIS TORRES Les Los Angeles Lakers de LeBron James, dont l'avenir est incertain à 41 ans, ont été balayés 4-0 lundi au deuxième tour des play-off NBA par le Thunder d'Oklahoma City.

Ce dernier a remporté l'Acte IV 115-110 en Californie.

LeBron James termine sa 23e saison NBA sans contrat et sans avoir tranché son avenir, lui qui n'a jamais donné de date pour sa retraite.

Le "King", auteur de 24 points lundi, se retrouve agent libre cet été, lui donnant la possibilité de prolonger à Los Angeles ou de tenter un dernier défi ailleurs, alors que des rumeurs l'envoient à Cleveland ou auprès des Golden State Warriors.

Après avoir sorti les Houston Rockets au premier tour, les Lakers ont été impuissants face au Thunder, champion en titre qui retrouve la finale de conférence Ouest sans avoir perdu une rencontre de play-off.

Le MVP 2025 Shai Gilgeous-Alexander a mené les siens avec 35 points dans un quatrième quart-temps bouillant. Marcus Smart a donné l'avantage aux locaux à 40 secondes de la sirène avant un panier musclé de Chet Holmgren pour OKC, un raté de LeBron, puis un dernier passage assuré sur la ligne des lancers francs par SGA.

Plus tôt, les Cleveland Cavaliers avaient réussi à égaliser dans la journée à 2-2 face aux Detroit Pistons, grâce à un succès 112-103.

Donovan Mitchell a mené la charge avec 43 points, dont 39 après la pause, de quoi égaler le record sur une période en play-off d'Eric "Sleepy" Floyd en 1987 avec les Warriors.



Pépite du 800 m, Audrey Werro n'a peur de rien La pression est un privilège, avait affirmé la légende du tennis Billie Jean King. Audrey Werro a fait sien cet adage et n'a pas peur d'afficher ses ambitions sur le 800 m.

Timide, la Fribourgeoise l'est toujours quelque peu. Mais, à désormais 22 ans, elle n'a plus la moindre appréhension, que ce soit à l'heure de se présenter face aux représentants des médias ou au moment de défier les cadors du double tour de piste.

"Cette médaille fut un soulagement", réaffirme la récente vice-championne du monde en salle du 800 m, qui s'est confiée à la presse mercredi dernier à Berne à l'occasion du "media day" de Swiss Athletics. "Cela m'a donné encore plus de motivation de voir que je pouvais m'imposer face aux meilleures", poursuit-elle.

La vice-championne du monde M20 (en 2022) et championne d'Europe M23 (en 2025) écarte l'idée que cette performance de choix puisse l'empêcher de poursuivre sa progression sans stress supplémentaire. "Tout ce que j'ai pu réussir jusqu'ici constitue déjà un honneur. Cela ne m'amène pas plus de pression", assure-t-elle.

Trois secondes de mieux Audrey Werro, qui a décroché le 22 mars à Torun son premier podium dans un grand championnat élite, n'a pas eu peur de se frotter à la star de la discipline Kelly Hodgkinson en finale. Elle a certes dû s'incliner devant l'Anglaise, victorieuse en 1'55''30, mais a maîtrisé son sujet dans les derniers mètres pour se parer d'argent.

La grande Fribourgeoise a alors amélioré pour la troisième fois de la saison son record de Suisse indoor pour le porter à 1'56''64. Soit plus de trois secondes de mieux que la marque qu'elle avait établie un an plus tôt aux Mondiaux de Nankin, où elle avait terminé à une cruelle 4e place à 0''01 du bronze.

Sa progression se poursuit donc. L'été dernier, elle avait également battu trois fois son record national en plein air: 1'57''25 à la fin mai, 1'56''29 lors des championnats de Suisse à Frauenfeld le 24 août puis 1'55''91 quatre jours plus tard à Zurich où elle avait triomphé pour la première fois sur le front de la Ligue de diamant.

Deux visages S'il n'y a jamais eu le moindre doute quant à sa capacité à courir très vite, Audrey Werro a dû se faire violence pour apprendre à jouer des coudes. Jusqu'à l'année dernière, elle flanchait (presque) toujours lorsqu'il s'agissait de se frotter au reste du peloton, comme en finale à Nankin 2025.

Mais "j'arrive à me montrer méchante en course maintenant", se félicite-t-elle. "En compétition, je ne suis pas la même personne que dans la vie de tous les jours. Je n'ai pas besoin de me forcer, cela vient tout naturellement", affirme encore celle qui est désormais no 3 dans sa discipline selon le classement de World Athletics.

"En 2022-2023, c'était beaucoup plus dur de me faire ma place. Maintenant cela vient tout seul", répète Audrey Werro qui, si elle est désormais à l'aise au sein du peloton, ne va pas pour autant changer sa philosophie: "J'aime toujours autant courir à l'avant", rappelle-t-elle.

"Ca reste la tactique que j'apprécie le plus. Mais j'ai prouvé durant la dernière saison indoor que je suis maintenant capable de bien courir dans toutes les situations", assure encore la 6e des Mondiaux 2025 en plein air, qui se réjouit d'en découdre au plus haut niveau ce printemps.

Affronter les meilleures, la seule solution Son nouveau statut lui permettra de s'aligner régulièrement en Ligue de diamant, où elle sera en lice une première fois le 31 mai à Rabat. "Seules ces courses de très haut niveau permettent d'acquérir l'expérience nécessaire dans les grands championnats", là où elle espère bien continuer de s'illustrer.

L'énorme densité du 800 m ne lui laisse d'ailleurs pas le choix. "C'est un défi supplémentaire. Mais cela ne me dérange pas. Cela change la dynamique, et cela donne plus de visibilité à cette épreuve", poursuit l'athlète du CA Belfaux, qui n'a décidément pas froid aux yeux.

L'arrivée de la Néerlandaise Femke Bol, qui passe au double tour de piste après avoir brillé sur 400 m haies (et 400 m plat), va encore compliquer sa tâche. Mais elle n'a pas peur d'en découdre avec une adversaire supplémentaire de premier plan. "Femke sera prête. Mais un 800 m est très différent d'un 400", glisse Audrey Werro.

"Je peux battre Kelly Hodgkinson" La Fribourgeoise est passée dans une autre dimension. Et ce n'est pas un hasard: depuis qu'elle a terminé sa maturité gymnasiale, elle a tout loisir de se consacrer pleinement à l'athlétisme. "Je suis pro depuis 8-9 mois. J'ai beaucoup plus de temps pour récupérer, pour participer à des camps d'entraînement", apprécie-t-elle.

La protégée de la coach Christiane Nuoffer-Berset ne veut néanmoins pas brûler les étapes. "Je ne connais pas mes limites, j'espère juste en être encore loin", sourit celle qui n'a pas d'objectif chronométrique précis: "Je ne veux pas m'avancer. Je veux juste continuer à m'améliorer, même si c'est pour quelques centièmes."

Audrey Werro est en revanche claire lorsqu'on lui demande son objectif pour les prochains championnats d'Europe en plein air de Birmingham (10-16 août). "Je viserai une médaille", lâche-t-elle, bien consciente néanmoins que tout est encore loin d'être parfait dans son approche tactique.

"J'ai déjà fait de gros progrès tactiquement. Maintenant, je dois être capable de prendre plus rapidement des décisions en course, et de m'y tenir", concède la Fribourgeoise, pour qui la championne olympique 2024 Kelly Hodgkinson (PB 1'54''61) est bien la référence absolue sur 800 m.

"Je pense que Kelly Hodgkinson est capable de battre le record du monde", détenu depuis 1983 par la Tchèque Jarmila Kratochvilova (1'53''28), affirme-t-elle d'ailleurs. Mais "je pense aussi que je peux battre Kelly Hodgkinson", enchaîne-t-elle. "Personne n'est imbattable."



Duel à haut risque entre Winterthour et Grasshopper Grasshopper et Winterthour s'affrontent mardi soir dans un duel décisif contre la relégation (20h30). Les deux cancres ne sont séparés que de 4 points à deux journées de la fin de la Super League.

Lanterne rouge, "Winti" a maintenu l'espoir de disputer le barrage en battant le Lausanne-Sport samedi (2-1). Dans le même temps, GC a manqué l'occasion de se mettre à l'abri en s'inclinant dans le derby de la Limmat contre le FC Zurich (2-1).

Les deux derniers du classement se retrouvent donc au Letzigrund pour un "match de la peur". En cas de victoire de Winterthour, tout se jouerait samedi lors de la dernière journée, qui verra Winti accueillir Lucerne et Grasshopper se rendre à Lausanne.

Deux autres matches sans enjeu du Relegation Group se tiendront mardi soir: un derby lémanique entre Servette et le LS à Genève et un duel en Suisse centrale entre Lucerne et Zurich.



ChL: Aarau s'empare de la première place avant la dernière journée David Acquah a délivré Aarau en toute fin de rencontre. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Aarau s'est imposé 2-1 à Vaduz lors de la 35e journée de Challenge League. La promotion directe en Super League se jouera lors de la clôture de la saison vendredi.

Vaduz (78 points) n'est pas parvenu à obtenir le succès qui l'aurait propulsé en première division, et laisse les Argoviens prendre la tête du classement pour un point avant la dernière journée. David Acquah a délivré les siens au bout du temps additionnel (90e+4).

Les deux candidats à la promotion se sont neutralisés en première période, Milos Cocic étant parvenu à égaliser pour les Liechtensteinois huit minutes après l'ouverture du score de Shqelkim Vladi à la 37e. Désormais en position défavorable, Vaduz doit espérer un faux-pas des hommes de Brunello Iacopetta face à Yverdon au Brügglifeld, et est de son côté condamné au succès face à Wil vendredi.

Bellinzone officiellement relégué La lanterne rouge Bellinzone (22 points), battu 4-2 par Wil, sera reléguée au terme de la saison. Les Tessinois, déjà condamnés à l'exploit au vu de leur mauvaise différence de but, ne peuvent plus revenir la neuvième place occupée par le Stade nyonnais et ses 28 unités.

Vainqueur d'Etoile Carouge 3-0 grâce aux réussites de Salim Ben Seghit (10e), de Lavdrim Hajrulahu (38e) et du meilleur buteur du championnat Shkelqim Demhasaj (70e), Neuchâtel Xamax est en bonne posture dans la lutte pour la 4e place. Les protégés d'Anthony Braizat devancent le Stade Lausanne Ouchy, vainqueur de Nyon 3-1, de deux longueurs, avant leur déplacement dans le chef-lieu vaudois vendredi.

Enfin, Yverdon s'est imposé 3-1 à domicile face à Rapperswil-Jona au terme d'un match sans enjeu. Le club nord-vaudois, déjà certain de terminer à la troisième place, a fait la différence en deuxième période.



Mondial 2026: La Bosnie-Herzégovine avec six joueurs de Bundesliga Le joueur d'YB Armin Gigovic fera face à la Suisse en phase de groupe de la Coupe du monde 2026. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER La Bosnie-Herzégovine est la 1re des 48 équipes à dévoiler sa sélection pour le Mondial 2026. Celle qui affrontera la Suisse dans le groupe B dénombre six joueurs de Bundesliga dans son contingent.

Le sélectionneur national Sergej Barbarez (54 ans) a retenu dans son groupe de 26 joueurs Armin Gigovic (Young Boys), Ermedin Demirovic (passé par Saint-Gall) et Haris Tabakovic, qui a grandi en Suisse. L'attaquant de 40 ans Edin Dzeko (Schalke 04) est le capitaine de l'équipe. Il fait partie du sextuor qui évolue actuellement en Allemagne (Dzeko, Katic, Burnic, Vasilj, Demirovic, Tabakovic).

La Bosnie-Herzégovine participe pour la deuxième fois à une Coupe du monde. Elle fera ses débuts dans le tournoi le 12 juin contre le pays hôte, le Canada. Les Bosniaques disputeront leur deuxième match de phase de groupe contre la Suisse le 18 juin.



Ilves Tampere de retour à Davos après 54 ans d'absence Qui succédera à Davos lors de la prochaine Coupe Spengler? Image: KEYSTONE/JUERGEN STAIGER Le plateau de la Coupe Spengler 2026 est au complet. Les Finlandais d'Ilves Tampere feront leur retour à Davos en décembre après plus de 50 ans d'absence, ont annoncé les organisateurs lundi.

Avec 16 titres de champion à son actif, Ilves Tampere compte parmi les clubs historiques du championnat finlandais, même si son dernier sacre remonte à plus de 40 ans. Il a participé à la Coupe Spengler pour la dernière fois en 1972 et avait terminé à la 3e place.

Ilves Tampere rejoint donc les Adler Mannheim (Allemagne), Frölunda (Suède), les US Collegiate Selects, Langnau et l'organisateur Davos pour la 98e édition de la Coupe Spengler.



Servette Chênois proche de la finale, Beney brille à Manchester Les joueuses de Servette Chênois ont un pied et quatre orteils en finale des play-off de Women's Super League. Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Women's Super League PLAY-OFF. Servette Chênois a pris une option sérieuse sur la qualification pour la finale des play-off vendredi au Letzigrund. Les Genevoises se sont imposées 4-0 sur la pelouse du FC Zurich et aborderont le match retour vendredi avec un avantage considérable.

Championnes de Suisses en titre, les joueuses de Young Boys devraient elles aussi être au rendez-vous de la finale. Les Bernoises ont gagné 3-1 à Saint-Gall, repêché sur le tapis vert après la disqualification du FC Bâle au tour précédent.

PROMOTION-RELEGATION. Dans le même temps, Sion et Yverdon se battent pour la promotion dans l'élite. Les deux équipes romandes de LNB sont en lice dans le tour de promotion-relégation avec Lucerne et Thoune, les cancres de Women's Super League.

Après un excellent départ (deux victoires), les Yverdonnoises se sont inclinées dimanche à domicile devant Lucerne (2-1). A mi-parcours, les Nord-Vaudoises sont toujours deuxièmes de ce mini-groupe et pourraient faire un grand pas vers la promotion en cas de succès dimanche contre Thoune.

Battu pour la troisième fois en trois matches (défaite 4-1 samedi dans l'Oberland bernois), Sion a en revanche vu la Super League s'éloigner.

Les Suissesses à l'étranger ANGLETERRE. Iman Beney a joué un grand rôle dans la qualification de Manchester City dimanche pour la finale de la Coupe d'Angleterre. Entrée en jeu à la 66e alors que les Cityzens étaient menées 2-0 par le Chelsea de Livia Peng (sur le banc), la Valaisanne a délivré deux passes décisives (86e/90e+1) pour arracher les prolongations.

La Jamaïcaine Khadija Shaw, déjà buteuse sur le 2-2, a ensuite inscrit le but de la victoire pour les Mancuniennes à la 103e. Elles affronteront Brighton en finale, le 31 mai à Wembley.

ITALIE. Déjà sacrée championne d'Italie le week-end dernier, l'AS Rome a enchaîné avec une belle victoire à Sassuolo (3-0). La Suissesse Alayah Pilgrim a participé à la fête en inscrivant le troisième but des Louves, sa sixième réussite de la saison toutes compétitions confondues.

ALLEMAGNE. Lydia Andrade est toujours autant en forme avec Cologne en Bundesliga. L'attaquante formée à Zurich a ouvert le score lors de la victoire contre Hambourg (2-1), marquant ainsi son troisième but en trois matches.

Avec le SC Fribourg, Alena Bienz a également trouvé le chemin des filets ce week-end lors d'une défaite 4-2 contre Wolfsburg. A noter également la promotion de Stuttgart, où évolue la Suissesse Julia Glaser, en première division allemande.



Montréal prend l'avantage face à Buffalo Jakub Dobes (75) et Montréal ont pris l'avantage 2-1 face aux Sabres Image: KEYSTONE/AP/Graham Hughes Montréal a pris l'avantage (2-1) dans la demi-finale de la Conférence Est de NHL qui l'oppose à Buffalo.

Les Canadiens se sont imposés 6-2 dimanche au Québec pour cueillir un deuxième succès consécutif dans la série.

Déjà auteur d'un doublé dans le match 2 à Buffalo, Alex Newhook a remis ça deux jours plus tard. L'attaquant canadien a inscrit le 1-1 (16e) avant de sceller le score dans une cage vide à 4'46 de la fin. Cette réussite lui a en fait été accordée après qu'un défenseur des Sabres l'avait accroché alors qu'il filait seul au but.

Buffalo a pourtant ouvert la marque dimanche, et après seulement 53 secondes de jeu grâce à Tage Thompson. Mais les Sabres n'ont réagi qu'après avoir encaissé quatre buts consécutifs, dont deux inscrits en supériorité numérique par Montréal. Le 4-2, signé Rasmus Dahlin en "powerplay" également à la 35e, n'a rien changé.

A l'Ouest, Anaheim a égalisé à 2-2 face aux Vegas Golden Knights, chez qui le gardien bernois Akira Schmid est toujours surnuméraire. Les Ducks se sont imposés 4-3 dimanche en Californie, grâce notamment aux trois assists de Cutter Gauthier. Ils ont fait la différence en marquant deux fois consécutivement aux 38e et 44e minutes pour faire passer le score de 2-2 à 4-2.



Les Knicks balaient les Sixers Jalen Brunson et les Knicks filent en finale de la Conférence Est Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum Intraitables, les New York Knicks ont "balayé" les Sixers 4-0 au 2e tour des play-off de NBA.

Vainqueurs 144-114 dans l'acte IV dimanche à Philadelphie, ils se qualifient comme l'an dernier pour la finale de Conférence Est.

Après l'avoir ratée 24 saisons d'affilée, les Knicks et leurs bouillants supporters vont vivre une deuxième finale de Conférence Est de suite, soit contre les Detroit Pistons, soit contre les Cleveland Cavaliers, menés 2-1 dans l'autre demi-finale à l'Est.

Battus l'an passé par les Indiana Pacers, les New-Yorkais auront une nouvelle occasion de se qualifier pour leur première finale NBA depuis 1999. La franchise de Manhattan n'a plus remporté le titre depuis 1973.

Tous les espoirs sont permis cette saison avec une formation qui survole les phases finales: depuis qu'ils ont été menés 2-1 au premier tour par les Atlanta Hawks, les Knicks ont remporté sept matches d'affilée et balayé les 76ers, rivaux historiques à l'Est.

Après deux succès dans leur Madison Square Garden, les Knicks ont humilié les Sixers dans leur salle à deux reprises, dont dimanche, dans la foulée d'un premier quart-temps irréel, remporté 43-24 en tirant à 11 sur 13 derrière l'arc.

"Wemby" exclu Dans l'autre rencontre disputée dimanche, Victor Wembanyama a été exclu pour un coup de coude lors du deuxième quart-temps du match 4 de la demi-finale de Conférence Ouest, remporté par les Minnesota Timberwolves face aux San Antonio Spurs 114-109 à Minneapolis. Les Wolves égalisent ainsi à 2-2 dans cette série.

Wembanyama, auteur de 4 points jusqu'alors, a été sanctionné pour une faute commise avec 8'39 à jouer dans le deuxième quart-temps, alors que les Wolves menaient 36-34 cette rencontre rythmée. A la suite d'un rebond offensif, "Wemby" s'est retrouvé entouré par deux joueurs des Wolves, Jaden McDaniels et Naz Reid. Voulant se dégager ballon en main, il a fait un mouvement brusque sur sa droite, coude relevé, et heurté violemment Reid à la tête.

Après visionnage de la vidéo, les arbitres ont estimé que la faute était une "flagrante de niveau 2", de quoi exclure immédiatement le Français, qui avait brillé vendredi lors du match 3 avec 39 points. Sans lui, les Spurs ont offert une féroce résistance aux locaux, pris la main dans le troisième quart-temps avant d'être renversés dans les dernières minutes.



Breel Embolo offre la victoire à Rennes Breel Embolo, ici avec l'équipe de Suisse, a marqué peu après son entrée en jeu. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Breel Embolo a inscrit dimanche son 9e but de la saison avec Rennes. Le Bâlois a marqué le but de la victoire face au Paris FC (2-1) et permet à son équipe de rester dans la course à l'Europe.

Entré en jeu à la 66e, Embolo est sorti du bois à dix minutes plus tard alors que son coéquipier Esteban Lepaul venait d'égaliser pour les Bretons. Il n'avait pas trouvé la faille lors des deux précédents matches, alors qu'il était titulaire.

Après ce précieux succès, Rennes occupe la 5e place de Ligue 1, avec trois points d'avance sur Marseille et un point de retard sur Lyon. Même la 3e place de Lille, qualificative pour la Ligue des champions, est encore atteignable puisque les Nordistes ne comptent que deux longueurs d'avance.

Le sacre devrait en revanche une fois de plus revenir au Paris Saint-Germain. Vainqueurs 1-0 contre Brest, les Parisiens ont six points d'avance sur Lens et une différence de buts largement favorable alors qu'il reste deux matches à jouer.



Le Barça sacré champion en battant le Real Marcus Rashford et le Barça ont décroché le titre face à leur grand rival. Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Une victoire dans le clasico et le titre! Le FC Barcelone a été sacré champion d'Espagne pour la 29e fois dimanche en battant le Real Madrid, son grand rival, au Camp Nou (2-0).

Les Blaugrana, qui n'avaient besoin que d'un match nul pour assurer leur titre, ont rapidement tué tout suspense grâce à des buts rapides de Marcus Rashford (9e) - un magnifique coup-franc direct - et Ferran Torres (18e) - après une délicieuse remise de Dani Olmo.

Avec 14 longueurs d'avance sur le club madrilène (2e, 77 points) à trois journées de la fin du championnat, le géant catalan (1er, 91 points) est mathématiquement sacré pour la deuxième fois consécutive. Le Real, lui, est condamné à une nouvelle saison blanche.



Arsenal se rapproche du titre après un final incroyable à West Ham Leandro Trossard (no 19) a endossé son costume de héros au Stade olympique de Londres. Image: KEYSTONE/EPA/DANIEL HAMBURY Arsenal a signé une victoire cruciale dans la course au titre de champion d'Angleterre dimanche à West Ham (1-0). Les Gunners ont eu chaud après un but refusé aux Hammers dans le temps additionnel.

Les joueurs du Nord de Londres ont été laborieux, pas très inspirés, sauvés par leur gardien David Raya à deux reprises, et ils ont fini par trouver la faille sur un tir de Leandro Trossard au milieu d'une forêt de joueurs (83e).

Dans une fin de match irrespirable, ils ont encaissé un but de Callum Wilson (90e+5) mais il a été invalidé par l'arbitre, après un long examen vidéo, en raison d'une faute commise sur Raya, gêné dans sa sortie.

Le but de Trossard permet à Arsenal de compter 79 points, cinq de plus que son dauphin Manchester City (2e, 74 pts), qui a toutefois un match en retard à disputer, mercredi contre Crystal Palace.

Calendrier favorable La voie semble plus dégagée que jamais pour les Gunners, au calendrier plus clément que son concurrent: Burnley puis Crystal Palace, trois jours avant la finale de Conference League des "Eagles" face au Rayo Vallecano, contre Bournemouth et Aston Villa pour City.

Pour West Ham (18e, 36 pts), à l'inverse, le risque de la relégation est encore plus élevé qu'auparavant. L'équipe de Nuno Espirito Santo va regarder avec angoisse le match de son rival pour le maintien, Tottenham (17e, 37 pts), lundi contre Leeds (16e, 43 pts) en clôture de la 36e journée.



Inarrêtable, Sion bat Thoune et se rapproche du podium Ilyas Chouaref (à droite) et l'homme en forme du côté de Sion en cette fin de saison. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le FC Sion est toujours plus proche du podium de la Super League. Les Valaisans ont signé un cinquième succès de rang sans encaisser de but face à Thoune dimanche à Tourbillon (2-0).

Ce nouveau succès probant permet aux hommes de Didier Tholot de revenir à deux points de Lugano, battu par Saint-Gall (2-1) un peu plus tôt. Sion pourrait s'emparer de la troisième place des Tessinois jeudi (16h30 à Tourbillon) à l'occasion de l'avant-dernière journée du championnat.

Les Valaisans ont fait la différence en début de match, malgré la sortie sur blessure précoce de Benjamin Kololli (11e, remplacé par Franck Surdez). Alors qu'il avait touché le poteau quatre minutes plus tôt, Winsley Boteli a ouvert le score à la 22e après un grand pont d'Ilyas Chouaref sur le côté droit.

Chouaref, systématiquement décisif depuis le début de la série de victoires de Sion (3 buts et 3 assists en 5 matches), a marqué le 2-0 sur l'action suivante, d'une frappe à ras de terre déclenchée à une vingtaine de mètres du but thounois (23e).

Face à une équipe sacrée championne de Suisse le week-end dernier et passablement remaniée (Steffen, Bertone, Imeri, Rastoder, Matoshi sur le banc), Sion a ensuite contrôlé son avantage pour offrir à Anthony Racioppi un cinquième blanchissage consécutif.

Les Sédunois et leur défense de fer ont désormais leur destin en main dans la course à l'Europe. Ils joueront les qualifications de la Conference League s'ils battent Lugano jeudi et Young Boys dimanche à Berne.

YB et Bâle hors course Les Bernois, qui ne joueront pas sur la scène continentale la saison prochaine, ont légèrement retrouvé le sourire en battant Bâle dimanche. Les "jaune et noir" se sont imposés 3-0 grâce à des buts de Dominik Pech (49e), Darian Males (74e) et Christian Fassnacht (90e+4).

Pour les Rhénans, l'Europe s'est aussi franchement éloignée. Ils ne peuvent plus espérer qu'un miracle pour revenir à la 4e place, laquelle pourrait offrir un billet supplémentaire si Saint-Gall remporte la Coupe de Suisse.

