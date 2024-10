Vidéo: twitter

Cette scène improbable a bien fait rire Federer

Le Bâlois a assisté, samedi, à la demi-finale du Masters 1000 de Shanghai entre Sinner et Machac. Une interaction avec le public a fait rigoler le Maître.

Plus de «Sport»

Tomas Machac a marqué les esprits cette semaine au Masters 1000 de Shanghai. Le Tchèque, 33e mondial, a d'abord éliminé l'Américain Tommy Paul (ATP 13) en 8e de finale. Puis il a créé une grosse surprise en quarts en battant Carlos Alcaraz (ATP 2), l'un des grandissimes favoris au titre, en deux manches (7-6, 7-5).

C'est donc avec le plein de confiance que Machac (23 ans) a affronté le numéro 1 mondial, Jannik Sinner, en demi-finale ce samedi. Sous les yeux d'un illustre spectateur: Roger Federer. Mais, cette fois, la marche était trop haute: l'Italien l'a emporté 6-4, 7-5.

Malgré tout, le Tchèque n'a pas perdu son aplomb, qui s'est reflété dans son attitude très relâchée.

La preuve avec une scène très sympa en plein match. Alors que Federer – qui est toujours une immense star en Chine –, filmé en gros plan, passait sur les écrans géants du stade entre deux points, un spectateur a hurlé: « Je t’aime Roger !» Un autre lui a emboîté le pas: «Je t'aime Sinner!». Des déclarations d'amour que Tomas Machac a aussi entendues. Plein d'humour, il a à son tour crié:

«Et moi?!»

Une réplique inattendue qui a déclenché les rires du public, y compris Roger Federer. Même Jannik Sinner s'est marré, alors qu'il s'apprêtait à servir.

La scène en vidéo 📺 Vidéo: twitter

Vers la fin du match, le finaliste du dernier tournoi de Genève, en mai, a eu une autre inspiration humoristique. Se rendant compte que le cadre de sa raquette était fissuré, il a lancé, taquin, à Sinner:

«Tu frappes trop fort!»

En tennis, pareille décontraction mentale, pour autant qu'elle soit couplée à une forte concentration, est bénéfique: elle permet aux joueurs d'éviter la crispation musculaire et, ce faisant, de frapper leurs coups de manière relâchée et donc efficace (davantage de puissance et de précision).

Cette édition du Masters 1000 chinois a connu quelques soucis👇 Le tournoi de tennis de Shanghai tourne à la mascarade

Malgré ses bienfaits, cet état d'esprit positif n'a pas permis à Tomas Machac de se qualifier pour sa première finale en Masters 1000. C'est bien Jannik Sinner qui défiera Novak Djokovic dimanche. Le Transalpin est d'ores et déjà assuré de terminer l'année sur le trône de numéro 1, une première pour le tennis italien.