Inquiétude à Miami: un tennisman s'effondre en plein match

Victime d’un malaise, Arthur Cazaux a été évacué en chaise roulante lors des qualifications du Masters 1000 floridien.

Le duel 100% français entre Arthur Cazaux et Harold Mayot s'est arrêté dans le troisième set, lundi, après plus de deux heures d'une rude bataille. Sur le service de son adversaire, Cazaux (74e mondial) s'est effondré et n'a jamais pu reprendre la partie.

La scène en vidéo Vidéo: watson

Les secours sont rapidement intervenus pour prendre en charge le malheureux. On ne connait pas encore les raisons de ce malaise, mais les chaleurs à Miami à cette période de l’année en sont certainement la cause. Il faisait en effet 30 degrés dans le sud de la Floride ce lundi, avec 70% d'humidité.

«Cela faisait plusieurs jeux qu'Arthur ne se sentait pas bien et qu'il commençait à cramper, a réagi son adversaire. Je ne l'ai pas vu tomber et j'ai cru qu'il s'était allongé car il avait une crampe.»

«Quand j'ai compris que c'était sérieux, je suis de suite allé près de lui. J'étais très inquiet»

Harold Mayot a toutefois été critiqué sur les réseaux sociaux, beaucoup lui reprochant de s'être désintéressé du sort de Cazaux. «J’ai fait le maximum pour aider, a contré le 141e mondial. Il y a une grande amitié et complicité entre nous et depuis toujours. Il faut arrêter d’envoyer votre haine tout le temps. Je lui souhaite un bon rétablissement et le meilleur.»

Au prochain tour, Harold Mayot affrontera le Belge David Goffin (106e). L'enjeu sera d'importance, puisque le vainqueur rejoindra le tableau principal du Masters 1000.

