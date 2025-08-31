assez ensoleillé16°
DE | FR
burger
Sport
Tennis

US Open: il se fait piquer la casquette de Majchrzak

L'attitude de ce fan provoque colère et indignation

Le joueur de tennis polonais Kamil Majchrzak avait offert sa casquette à un jeune enfant après son match, mais un adulte indélicat s'en est mêlé.
31.08.2025, 11:4931.08.2025, 13:32
Plus de «Sport»

La scène fait le buzz depuis jeudi soir et la fin du match entre Kamil Majchrzak et Karen Khachanov. Alors que le Polonais, vainqueur en cinq sets, était occupé à signer des autographes au bord du terrain, il a gentiment offert sa casquette à un jeune supporter, mais la situation a dérapé.

Alors que l'enfant se réjouissait de tenir l'objet entre ses mains, un adulte s'est interposé, a pris la casquette qui ne lui était pas destinée, puis l'a glissée dans son sac, sous le regard médusé du jeune fan.

La scène en vidéo:

Vidéo: twitter

Les commentaires outrés ont plu sur les réseaux sociaux, et même dans les médias. «Être adulte n'est pas toujours synonyme de maturité», a taclé L'Equipe, alors que Le Journal de Montréal a évoqué «un geste détestable».

Tout est bien qui finit (presque) bien

Le coupable a été retrouvé: il s'agirait du PDG millionaire d'une grande compagnie polonaise. Selon le media canadien TVA Sports, «il a désactivé temporairement ses comptes sur les réseaux sociaux après avoir été visé par plusieurs messages haineux».

L'histoire ne s'est pas arrêtée là puisque Kamil Majchrzak a publié une story sur Instagram dans l'espoir de retrouver l'enfant déçu, ce qui a été fait en moins de 2h. «Je suis impressionné par la puissance d'Internet. Tout est réglé maintenant », a-t-il ensuite informé, signe que l'enfant a bel et bien été récompensé.

L'inquiétude continue de grandir autour de Novak Djokovic

Majchrzak, lui, a eu moins de réussite par la suite puisqu'au tour suivant, disputé samedi à New York, le 76e mondial a dû abandonner face au Suisse Leandro Riedi.

Plus d'articles sur le sport
Indignation au passage de l'UTMB en Suisse
Indignation au passage de l'UTMB en Suisse
Quelque chose doit changer dans la lutte suisse
Quelque chose doit changer dans la lutte suisse
de Ralf Meile
Le défi ultime de Mourinho
Le défi ultime de Mourinho
de Julien Caloz
Ce cycliste amateur établit un record mythique en Suisse
Ce cycliste amateur établit un record mythique en Suisse
de Etienne Wuillemin
L'inquiétude continue de grandir autour de Novak Djokovic
L'inquiétude continue de grandir autour de Novak Djokovic
Les tests de féminité imposé aux athlètes créent le malaise
2
Les tests de féminité imposé aux athlètes créent le malaise
de Valentine GRAVELEAU
Un combat a changé la vie de deux lutteurs suisses à jamais
Un combat a changé la vie de deux lutteurs suisses à jamais
de Emil Rohrbach
Thèmes
Les travaux à Lausanne
1 / 13
Les travaux à Lausanne

La gare de Lausanne
source: keystone
partager sur Facebookpartager sur X
Notre avis sur le dernier album de Sabrina Carpenter
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
15 mètres au volant lui coûtent 6 mois de retrait de permis en Suisse
2
L'inquiétude continue de grandir autour de Novak Djokovic
3
Philippe Jeanneret quitte la RTS
Ce cycliste amateur établit un record mythique en Suisse
Christoph Jost a roulé pendant 27 heures à vélo à travers tous les cantons de Suisse (649,8 km). Il raconte les coulisses d’un record exceptionnel.
C'est un record fascinant qui vient d'être réalisé: en roulant sans s'arrêter et plus vite que quiconque auparavant à travers tous les cantons suisses, Christoph Jost a marqué l’histoire. Il est ainsi entré dans le Guinness des records.
L’article