L'attitude de ce fan provoque colère et indignation

Le joueur de tennis polonais Kamil Majchrzak avait offert sa casquette à un jeune enfant après son match, mais un adulte indélicat s'en est mêlé.

La scène fait le buzz depuis jeudi soir et la fin du match entre Kamil Majchrzak et Karen Khachanov. Alors que le Polonais, vainqueur en cinq sets, était occupé à signer des autographes au bord du terrain, il a gentiment offert sa casquette à un jeune supporter, mais la situation a dérapé.

Alors que l'enfant se réjouissait de tenir l'objet entre ses mains, un adulte s'est interposé, a pris la casquette qui ne lui était pas destinée, puis l'a glissée dans son sac, sous le regard médusé du jeune fan.

La scène en vidéo:

Les commentaires outrés ont plu sur les réseaux sociaux, et même dans les médias. «Être adulte n'est pas toujours synonyme de maturité», a taclé L'Equipe, alors que Le Journal de Montréal a évoqué «un geste détestable».

Tout est bien qui finit (presque) bien

Le coupable a été retrouvé: il s'agirait du PDG millionaire d'une grande compagnie polonaise. Selon le media canadien TVA Sports, «il a désactivé temporairement ses comptes sur les réseaux sociaux après avoir été visé par plusieurs messages haineux».

L'histoire ne s'est pas arrêtée là puisque Kamil Majchrzak a publié une story sur Instagram dans l'espoir de retrouver l'enfant déçu, ce qui a été fait en moins de 2h. «Je suis impressionné par la puissance d'Internet. Tout est réglé maintenant », a-t-il ensuite informé, signe que l'enfant a bel et bien été récompensé.

Majchrzak, lui, a eu moins de réussite par la suite puisqu'au tour suivant, disputé samedi à New York, le 76e mondial a dû abandonner face au Suisse Leandro Riedi.