La nouvelle célébration de Djokovic a une signification émouvante

Le tennisman serbe mime un violoniste après ses victoires à Wimbledon, pour faire plaisir à une personne en particulier.

On a déjà vu des raquettes de tennis servir pour tout et n'importe quoi, des décorations murales aux tapettes à mouches en passant par des lance-grenades lacrymogènes pour manifestants.

Novak Djokovic vient de trouver un nouvel usage à la sienne: mimer un violoniste. Il place sa raquette à la manière d'un violon sur son épaule gauche et fait semblant de tenir l'archet avec sa main droite, qui effectue quelques va-et-vient dans le vide.

C'est ainsi que le Serbe fête ses succès à Wimbledon cette année. Forcément, cette nouvelle célébration – qu'il n'avait jamais faite auparavant – a intrigué les journalistes, qui lui ont posé la question de son sens. L'actuel numéro 2 mondial y a répondu:

«Ma fille joue du violon depuis six mois et nous avons convenu que je fêterais mes victoires de cette façon» Novak Djokovic, dans des propos repris par The Sun

C'est donc en hommage à sa fille, Tara (6 ans), que Novak Djokovic se mue en violoniste une fois ses matchs gagnés sur le gazon londonien. Et la jeune musicienne, présente dans les tribunes du Centre Court pour encourager son papa, a semble-t-il beaucoup apprécié le clin d'œil. En témoignent son large sourire et ses applaudissements au moment où le «Djoker» a fait son numéro, conclu par un bisou envoyé à sa fille.

Mercredi, le septuple vainqueur de Wimbledon n'a toutefois pas pu refaire son show après sa victoire en quarts de finale contre l'Australien Alex de Minaur. Et pour cause: ce dernier, forfait à cause d'une blessure à la hanche, n'a même pas pu se présenter sur le terrain.

En quête de deux records

Cette défection fait les affaires de Djokovic, qui se présentera frais vendredi pour sa demi-finale face à Lorenzo Musetti. C'est la première fois que l'Italien (22 ans), qui est venu à bout de Taylor Fritz en cinq manches mercredi, atteint ce stade de la compétition en Grand Chelem.

Il est mené 1-5 dans ses confrontations directes avec Novak Djokovic. Le dernier duel a été remporté – en cinq sets – par le Serbe en 16e de finale à Roland-Garros cette année. L'autre rencontre du dernier carré opposera Carlos Alcaraz, tenant du titre, à Daniil Medvedev.

En plus de parfaire sa posture de violoniste, Novak Djokovic a de grandes ambitions dans ce Wimbledon 2024: il vise un huitième titre, qui lui permettrait d'égaler le record de Roger Federer. Et s'il s'impose à Church Road, le Serbe détiendra à lui seul le record absolu de sacres en Grand Chelem (25), qu'il co-détient actuellement avec l'Australienne Margaret Court. (yog)