Des t-shirts en hommage à Nadal sont proposés sur le web à des prix exorbitants. image: keystone/x

Les fans de tennis sont scandalisés après l'hommage à Nadal

La démarche de certains spectateurs de Roland-Garros présents lors des célébrations, dimanche, choque de nombreux internautes.

14 titres à Roland-Garros, ça valait bien un hommage. Rafael Nadal, retraité depuis novembre dernier, l'a reçu ce dimanche en fin d'après-midi sur le court central, à l'occasion de la première journée du tournoi parisien.

Et autant dire que les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands pour honorer la légende: ils ont invité sur le terrain les trois autres membres du «Big 4» et ex-grands rivaux du Majorquin, à savoir Roger Federer, Novak Djokovic et Andy Murray. Ils ont aussi distribué aux 14 500 spectateurs du Philippe-Chatrier des t-shirts orange (et quelques blancs) avec l'inscription «Merci Rafa, 25.05.2025», histoire de rappeler au roi qu'il était bel et bien de retour sur sa terre (battue).

Nadal a été honoré dimanche sur le Philippe-Chatrier, lieu de ses nombreux exploits. image: Keystone

La cérémonie a eu l'effet escompté: très ému, Nadal a versé quelques larmes. Mais pour beaucoup de fans de l'Espagnol (et de tennis en général), cet hommage a été terni par une action en particulier de certains spectateurs. Les célébrations n'étaient pas encore terminées que ceux-ci vendaient leur t-shirt – qu'ils ont reçu gratuitement pour l'événement – sur le web.

Plus de 500 euros le t-shirt

«Sur la plateforme en ligne Vinted, on peut déjà voir des dizaines de t-shirts à des prix importants, allant de 100 à plus de 500 euros», précisait lundi matin le site spécialisé Tennis Temple.

Plusieurs suiveurs du tennis, dont le journaliste français Quentin Moynet, ont déploré ce business en partageant sur X des captures d'écran des offres.

Le tweet de Quentin Moynet. image: capture d'écran x

En commentaires, de nombreux internautes s'offusquent de cette pratique qu'ils estiment mesquine et contraire aux valeurs des vrais fans, qui feraient tout pour garder un tel accessoire collector. Florilège de leurs réactions:

«Ces gens ne méritent pas d'avoir eu la chance d'être à cette célébration»

«Des charognards... Pour ce moment d'Histoire, ce t-shirt, ça se garde»

«Monnayer un cadeau, c'est déjà assez moche. Mais à ces prix-là, c'est du foutage de gueule!»

«Quelle honte et quelle tristesse de voir ce marché»

Malgré un écœurement largement répandu, ces offres trouvent preneurs. Dans L'Equipe, une vendeuse explique avoir cédé deux t-shirts à 250 euros l'unité. Une autre, qui propose le vêtement à 175 euros sur Vinted, affirme que les demandes pleuvent. Mais qu'elle reçoit aussi des messages «déplaisants» de certains fans de Rafael Nadal.

Un business légal

La pratique a aussi ses défenseurs. «Ça va profiter à certains fans qui vont pouvoir avoir les maillots, plutôt que ça finisse à la poubelle», argumente par exemple un internaute.

Quand le footballeur de Caen Alexandre Mendy avait décidé, l'année dernière, de ne plus offrir ses maillots aux fans justement parce qu'il était choqué de les retrouver sur des sites de vente, certaines personnes refusaient de condamner les revendeurs. Leur raisonnement? Ce commerce est légal (c'est vrai) et certains revendeurs ont sans doute vraiment besoin de cet argent pour vivre.

Ce dernier argument est sans doute moins percutant en ce qui concerne les spectateurs de tennis, en tout cas ceux de Roland-Garros: les billets pour ce dimanche allaient de 55 à 125 euros.

Oui, le tennis a encore quelques efforts à faire dans sa démocratisation, et ce ne sont pas les prix des t-shirts «Merci Rafa» revendus sur le web qui l'y aideront.