Lindsey Vonn aux anges: «J'ai enfin pu skier avec mon ami Roger»

«J'admire Roger en tant qu'athlète, philanthrope et incroyable champion depuis de nombreuses années. Normalement, les gens que vous admirez vous laissent toujours tomber d'une manière ou d'une autre, mais pas Roger. Il est l’incarnation d’un vrai sportif et champion dans tous les sens du terme. Nous parlons de ski ensemble depuis si longtemps que je n'étais pas sûre que cela arriverait…. Mais nous y sommes: retraités, skiant et profitant de la vie! Merci pour ce souvenir Rog!»