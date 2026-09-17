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Tennis: Federer a le record suisse de victoires en Coupe Davis

Roger Federer, of Switzerland, gestures, during the second single match of the Davis Cup World Group Play-off round match between Switzerland and the Netherlands, at the Palexpo, in Geneva, Switzerlan ...
«RF» a établi des standards très élevés en Coupe Davis. Image: KEYSTONE

Ce record de Roger Federer est presque une anomalie

Le Bâlois a placé la barre très haut en Coupe Davis. Dans une compétition où les stars sont souvent absentes, son record suisse semble presque intouchable.
17.09.2026, 19:0717.09.2026, 19:07
Julien Caloz
Julien Caloz

Vendredi et samedi, l’équipe de Suisse de Coupe Davis affronte le Brésil à Rio de Janeiro. Parmi les visiteurs, un nom attire particulièrement l’attention: Stan Wawrinka. Le Vaudois peut entrer dans l’histoire en devenant l'Helvète le plus âgé à disputer une rencontre dans la compétition. Mais il existe une marque qu’il ne rattrapera probablement jamais: le record de victoires suisses en Coupe Davis.

Ce record appartient à Roger Federer. Le Bâlois totalise 52 victoires en Coupe Davis (40 en simple et 12 en double), un chiffre impressionnant dans une compétition où les meilleurs joueurs ne participent pas forcément à chaque campagne de leur équipe nationale. Cette marque raconte autant sa longévité au plus haut niveau que son attachement au maillot suisse, même si Federer n’a, lui non plus, pas toujours répondu présent lors des rendez-vous de la sélection.

Le Brésil tente un coup de poker en Coupe Davis contre la Suisse
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Sa statistique relève presque de l’anomalie: Roger Federer n’a plus disputé de match de Coupe Davis après le 18 septembre 2015 et sa dernière apparition face aux Pays-Bas, alors qu’il a continué sa carrière jusqu’en 2022. Sans cette longue absence, son record aurait pu atteindre des sommets encore plus élevés. Ses 52 victoires restent malgré tout une marque hors norme dans le tennis suisse.

A titre de comparaison, Stan Wawrinka, autre héros de la Coupe Davis moderne et figure majeure du sacre de 2014, compte 28 victoires dans la compétition (24 en simple et 4 en double). Un chiffre déjà impressionnant, que le Vaudois peut encore améliorer s'il brille cette semaine au Brésil.

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Il existe toutefois un joueur qui a fait encore beaucoup plus fort que Federer, et même que tous les autres tennismen de l’histoire de la Coupe Davis: Nicola Pietrangeli.

Italian tennis player Nicola Pietrangeli during the final of the 1959 French Internationals at Roland Garros. (Photo by Universal/Corbis/VCG via Getty Images)
Pietrangeli en finale de Roland-Garros en 1959.Image: Sygma

Selon les statistiques officielles de la compétition (ITF), l’Italien, qui a représenté son pays entre 1954 et 1972, détient le record du nombre de victoires avec un total impressionnant de 120 succès (78 en simple et 42 en double).

Pour atteindre un tel chiffre, Pietrangeli a évidemment pu compter sur son talent, mais aussi sur un contexte différent: à son époque, la Coupe Davis occupait une place beaucoup plus centrale dans le calendrier des meilleurs joueurs. Son record paraît aujourd’hui presque hors d’atteinte.

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