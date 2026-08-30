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Roger Federer a fondu en larmes lors de son intronisation

Roger Federer tries to hold back his tears during his induction ceremony at the International Tennis Hall of Fame, Saturday, Aug. 29, 2026, in Newport, R.I. (AP Photo/Charles Krupa) Roger Federer
L'émotion de «Rodgeur» lors de son intronisation.image: Keystone

Roger Federer a fondu en larmes

Le Bâlois est entré dans la nuit de samedi à dimanche au Hall of Fame du tennis lors d’une soirée particulièrement riche en émotions.
30.08.2026, 08:5030.08.2026, 09:08

Roger Federer a été intronisé au Hall of Fame du tennis, à Newport, dans la nuit de samedi à dimanche. Le Bâlois de 45 ans est le deuxième Suisse à recevoir cet honneur, après Martina Hingis.

Durant toute la semaine, le nord-est des Etats-Unis avait déjà vibré pour Roger Federer. Après diverses exhibitions, dont une à New York dans le cadre de l'US Open, et apparitions publiques, le moment tant attendu est enfin arrivé, cinq ans après son dernier match officiel. Son épouse Mirka a prononcé un discours émouvant en son honneur.

Le discours de Mirka Federer ⬇️

Vidéo: twitter

L'intronisation de Roger Federer au Hall of Fame a eu lieu – bien sûr – à la première occasion possible.

En présence de nombreuses anciennes gloires, de Martina Navratilova à John McEnroe en passant par Andy Roddick, la cérémonie s'est déroulée sur l'historique «Hufeisen-Court» de l'ancien casino de cette station balnéaire huppée de la côte atlantique, où le Hall of Fame a élu domicile.

Federer lance une paire d'«On» exclusive
Federer lance une paire d'«On» exclusive

Dans son discours, Mirka Federer a mis en avant les qualités humaines de son mari, qu'elle a rencontré lors des JO de Sydney en 2000. «Pour lui, la famille passe toujours en premier», a souligné l'ancienne joueuse de haut niveau. «C'est un fils, un ami, un mari et un père. Ce qui me rend le plus fière, c'est la façon dont il se comporte quand personne ne le regarde.»

Lorsque Roger Federer est monté à son tour sur scène, il a eu du mal à contenir ses émotions. «Faire partie de cette histoire, avoir ma place ici, cela compte énormément pour moi», a déclaré l'homme aux 20 titres du Grand Chelem. «La renommée, c'est la gloire, mais cela n'a jamais été mon objectif. Je voulais simplement m'amuser.»

L'émotion de Roger Federer ⬇️

Vidéo: instagram

«Jouer» est le mot-clé

Et quand l'ex-no 1 mondial ferme les yeux et pense au tennis, «je me revois à Bâle, aux Swiss Indoors, en tant que ramasseur de balles». Lorsqu'il a ensuite commencé à remercier toutes les personnes qui ont marqué son parcours, Federer n'a plus pu retenir ses larmes. Surtout lorsqu'il a remercié sa famille.

«Ouh là, et maintenant, c'est le moment de parler de Mirka», a-t-il lâché. Mais il a poursuivi son discours et, outre sa femme, ses parents, ses quatre enfants et bien d'autres encore, il a également exprimé son amour pour son sport. «Je ne me suis jamais considéré comme un athlète, mais comme un joueur de tennis», a-t-il souligné. «Le mot clé, malgré tout ce travail, c'est "jouer".»

(ats/roc)

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Chers clubs suisses, arrêtez de vous plaindre!
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