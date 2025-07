Interdire les bâtons? Deux trails romands ne sont pas d'accord

Deux courses neuchâteloises ont fait des choix opposés: l'une interdit les bâtons, l'autre les accepte. Les organisateurs expliquent pourquoi.

«Le Trophée des Rochers de Tablettes» et «La ChatGrimpe» sont deux trails neuchâtelois qui se ressemblent beaucoup: ils ont presque la même distance (16,4 et 17 km) et le même dénivelé (818 et 1000m), et partagent surtout le même esprit familial et la même zone géographique. Pourtant, un point de règlement important diffère: dans la première épreuve, les participants ont interdiction de progresser avec des bâtons, tandis qu'ils ont parfaitement le droit d'en utiliser dans la seconde.

Cette différence de règlement peut surprendre, tant la pratique du trail avec ou sans matériel est différente. Ceux qui les adoptent disent tous la même chose: les bâtons offrent un meilleur équilibre dans les passages techniques et permettent de se relancer en poussant fort sur les bras. Certains puristes refusent toutefois d'en utiliser, soit parce qu'ils les trouvent encombrants, soit parce qu'ils tiennent à une pratique minimaliste de leur sport.

Une participante sur «La ChatGrimpe».

Ils sont donc très utiles sur des parcours comme «Le Trophée des Rochers de Tablettes» et «La ChatGrimpe», et c'est d'ailleurs pour cela que le second trail les autorise. Ce n'était pourtant pas l'idée au départ, comme le reconnaît le directeur de la course Kenny Othenin-Girard.

«On était parti du principe qu'on ne les accepterait pas. On avait regardé ce qui se faisait ailleurs et on s'était aperçu que Sierre-Zinal les interdisait. On a pensé que c'était sûrement pour raisons de sécurité, donc on envisageait de faire pareil.»

«Mais on s'est remis en question et on ne voyait pas très bien pourquoi ça pouvait poser problème, donc on a fini par les accepter et ça n'a jamais causé le moindre souci», relate Kenny Othenin-Girard, qui se dit curieux de savoir pourquoi «Le Trophée des Rochers de Tablettes» interdit les bâtons.

Nous avons posé la question à Christophe Frick, l'ancien co-organisateur du trail. Il vient de passer le témoin à un nouveau duo de patrons mais il était là dès le début de la manifestation. Il rappelle qu'il y a 20 ans, lorsque la course a vu le jour, les participants montaient à la queue leu leu vers le Rocher des Tablettes, sur un terrain de pierres. «Or on ne voulait pas qu'ils se suivent avec des bâtons, pour ne pas qu'un participant reçoive un coup par inadvertance, pointe-t-il. C'est donc pour raisons de sécurité que le matériel a été interdit et ce point de règlement est resté jusqu'à aujourd'hui.»

Bien sûr, les organisateurs auraient pu revenir sur cette décision avec le temps. Après tout, l'utilisation des bâtons s'est démocratisée et à «La ChaGrimpe», qui les autorise, il n'y a jamais eu le moindre problème dans les montées. «Mais on a reçu très peu de demandes de participants au sujet des bâtons, et on ne voulait pas prendre un risque supplémentaire en les introduisant», précise Christophe Frick.

C'est surtout la nature du sol qui inquiète les organisateurs. Alors que sur sa course jumelle («La ChaGrimpe»), les athlètes empruntent des sentiers composés tout à la fois de terre, cailloux et racines, certains passages du «Trophée des Rochers de Tablettes» sont jonchés de pierres.

«Je ne verrais pas de soucis à ce que des athlètes les utilisent sur des sentiers de terre, mais sur un terrain accidenté comme le nôtre, avec des pierres qui risquent de chuter sur les poursuivants dans la portion de lacets, cela peut être dangereux.»

Les participants à la 21e édition, organisée ce samedi 12 juillet, devront donc compter uniquement sur leurs jambes pour venir à bout de ce trail réputé pour sa belle ambiance et la beauté de ses paysages.

Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur «Le Trophée des Rochers de Tablettes», il suffit de cliquer sur ce lien. Et pour découvrir «La ChaGrimpe», dont la dernière édition s'est disputée le 22 juin, c'est ici.