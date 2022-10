Vidéo: twitter

Stan Wawrinka assomme Gasquet avec un coup somptueux

Malheureusement pour le Vaudois, il s'est incliné à Anvers malgré un sublime point. Un revers d'une puissance et d'une précision extraordinaires.

Les amateurs de revers à une main ont eu de quoi s'en mettre plein les mirettes, lundi soir au tournoi ATP d'Anvers. Deux grands spécialistes en la matière, Stan Wawrinka et Richard Gasquet, s'y sont affrontés en 16e de finale.

C'est le Français qui s'est imposé, en trois manches (2-6 7-6 6-4). Wawrinka a de quoi avoir des regrets: il a bénéficié de trois balles de match dans le deuxième set. Maigre consolation pour le Vaudois: le plus beau point de la partie est à mettre à son crédit. Et quel point!

Il est survenu dans la première manche, à 3-2 pour le Suisse sur le service de Gasquet. Engagé dans un combat de revers croisés, «Stanimal» a lâché, en bout de course, un revers surpuissant le long de la ligne qui a laissé son adversaire à plusieurs mettre de la balle. Le tout sous les cris d'émerveillement des commentateurs et du public, à juste titre impressionnés par ce coup gagnant exceptionnel.

On espère que Stan Wawrinka régalera autant les spectateurs des Swiss Indoors de Bâle la semaine prochaine, qu'il retrouvera après trois ans d'absence. Et si possible, en réussissant un joli parcours! (yog)