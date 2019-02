Diese 20 Zitate von Karl Lagerfeld machten ihn zur Legende

Einer der einflussreichsten Menschen in der Modebranche ist tot: Karl Lagerfeld ist 85-jährig verstorben. Dass Lagerfeld nie einer war, der sich angepasst hat, zeigen seine legendären Sprüche. Wir haben ein paar seiner berühmtesten Sprüche zusammengetragen.

«I'm very much down to earth. Just not this earth.» Zu deutsch: Ich bin sehr am Boden geblieben. Nur nicht auf dieser Welt.