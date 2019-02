International

Deutschland

Germania: Deutscher Ferienflieger gibt auf – Wie geht es in der Schweiz weiter?



Bild: EPA/DPA

Germania: Deutscher Ferienflieger gibt auf – wie geht es in der Schweiz weiter?

Der Ferienflieger Germania hat Insolvenz beantragt und stellte in der Nacht zum Dienstag den Flugbetrieb ein. Die Mitarbeiter seien über die Massnahmen informiert worden, teilte die Fluggesellschaft zudem in der Nacht mit.

Bild: AP Images for Pratt & Whitney/AP Images

«Leider ist es uns schlussendlich nicht gelungen, unsere Finanzierungsbemühungen zur Deckung eines kurzzeitigen Liquiditätsbedarfs erfolgreich zum Abschluss zu bringen», sagte Firmenchef Karsten Balke. Als Konsequenz daraus bleibe nur der Antrag auf Insolvenz.

Dieser sei am Montag beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg eingereicht worden. «Der Flugbetrieb wird in der Nacht vom 4. auf den 5. Februar 2019 eingestellt», hiess es weiter.

Der Insolvenzantrag betrifft den Angaben zufolge die Germania Fluggesellschaft mbH und ihr Schwesterunternehmen für technische Dienstleistungen, die Germania Technik Brandenburg GmbH, sowie die Germania Flugdienste GmbH. Nicht betroffen seien die Schweizer Germania Flug AG und die Bulgarian Eagle.

Und in der Schweiz?

An der Schweizer Germania Flug AG war der deutsche Teil mit 40 Prozent beteiligt. Wie lange sie den Betrieb eigenständig durchhält, ist unklar. Noch letzte Woche gab sich der Chief Commercial Officer der Schweizer Firma gegenüber Travelnews.ch überzeugt: «Wir beziehen Dienstleistungen in Deutschland aus Kostengründen, aber wir sind fähig, diese Dienstleistungen von der Technik bis zur Buchhaltung auch in der Schweiz abzubilden.»

Die Aktien seien zu 60 Prozent in Schweizer Hand, so Urs A. Pelizzoni weiter. Man sei ein eigenständiger Flugbetrieb mit einem eigenständigen Bewilligung für den kommerziellen Flugbetrieb. «Bei uns läuft alles planmässig weiter.» Die Schweizer Germania Flug AG betreibt vier Airbus-Maschinen.

Hoffnung verflogen

Anfang Januar waren finanzielle Engpässe bei Germania bekanntgeworden. Das Unternehmen hatte erklärt, mehrere Optionen einer Finanzierung zu prüfen, um einen kurzfristigen Liquiditätsbedarf zu sichern. Am 19. Januar teilte die Fluggesellschaft mit, man habe eine wichtige Zusage für mehr als die angestrebten 15 Millionen Euro erhalten. «Die entsprechenden Mittel sollen uns in der nächsten Woche zufliessen», sagte Balke damals. Damit sei die mittel- und langfristige Perspektive der Germania als unabhängige mittelständische Fluggesellschaft gesichert, hiess es.

Rote Zahlen

Ende vorige Woche betätigte Germania dann allerdings Medienberichte, wonach sich die Auszahlung von Löhnen und Gehälter in Deutschland verzögere. Die Schweizer Germania hatte dagegen erklärt, die Löhne in der Schweiz vom Januar seien ordnungsgemäss ausgezahlt worden.

Bei den Fluggästen entschuldigte sich der Firmenchef. Diejenigen, die ihren Germania-Flug im Rahmen einer Pauschalreise gebucht hätten, sollten sich an ihren Reiseveranstalter wenden. Passagiere, die direkt bei Germania gebucht hätten, hätten aufgrund der gültigen Gesetzeslage jedoch keinen Anspruch auf Ersatzbeförderung.

Die 1986 gegründete Airline hatte zuletzt insgesamt 37 Flugzeuge im Einsatz. Damit flog sie nach eigenen Angaben zuletzt mehr als vier Millionen Passagiere jährlich. Von 18 Abflughäfen aus, bot Germania Verbindungen zu mehr als 60 Zielen innerhalb Europas, nach Nordafrika sowie in den Nahen und Mittleren Osten an. Im vergangenen Jahr schrieb die Firma mit dem grün-weissem Logo ihrem Chef Balke zufolge rote Zahlen. (sda/reu/afp/mlu)

Pilot zeigt seine ganzen Flug-Skills: Video: watson/nfr

Die grössten Flugzeuge der Welt:

Abonniere unseren Newsletter