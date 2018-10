So, liebe #Bayern! Ihr seid gefragt!



Seit ich denken kann, hat in Bayern die #CSU jede Wahl gewonnen. Als Heranwachsender kannte ich - mit Bundes-Kohl und CSU in München - Demokratie nur als theoretisches Konzept.

Geändert hat sich nie was.



HEUTE vielleicht?#ltwBY18 #noAfD pic.twitter.com/aWnzR3HjAp