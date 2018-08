Mindestens 33 Ebola-Tote im Kongo befürchtet

Rätsel um Toten vom Matterhorn gelöst

Vor 13 Jahren war eine Leiche aus dem Gletschereis auf der italienischen Seite des Matterhorns geborgen worden. Erst kürzlich hat die Polizei mittels Facebook zur Mithilfe bei der Identifizierung des nach wie vor unbekannten Toten aufgerufen. Mit Erfolg.

Bei dem toten Tourengeher handelt sich um den 1919 in Alencon geborenen Franzosen Henri Joseph Leonce le Masne. Der Beamte im französischen Finanzministerium war an seinem 35. Geburtstag am 26. März 1954 zu einer Wanderung aufgebrochen, deren …