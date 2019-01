Acht-Tage-Ultimatum – EU erhöht den Druck auf Maduro

«Alle Achtung»: Für die Post und SBB brechen mit der neuen UVEK-Chefin härtere Zeiten an

Simonetta Sommaruga dürfte die Akzente als Verkehrsministerin anders setzen als Doris Leuthard.

Kaffee und Kuchen standen bereit, als Simonetta Sommaruga (SP) am Mittwoch an der Worblentalstrasse 66 in Ittigen ihren ersten Antrittsbesuch im Departement machte. Eingeladen waren alle 90 Mitarbeiter des Bundesamts für Raumplanung (Are). «Der Besuch fand in einer sehr angenehmen und lockeren Atmosphäre statt», sagt Are-Medienchef Rudolf Menzi. «Bundesrätin Sommaruga lud die Anwesenden sogar dazu ein, persönlich mit ihr den Kontakt zu suchen, was als sehr sympathisch empfunden wurde.»

Mit dem …