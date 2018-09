International

Vucic und Thaci zu EU-Dialog in Brüssel eingetroffen



Ab heute streiten Serbien und Kosovo über die neuen Grenzen

Die Präsidenten von Serbien und des Kosovo, Aleksandar Vucic und Hashim Thaci, sind am Freitag zu einem weiteren Dialog mit der EU-Aussenbeauftragten Federica Mogherini in Brüssel eingetroffen. Es ist offen, in wie weit die beiden ihre Überlegungen zu einem möglichen Gebietstausch im Rahmen des Treffens weiter verfolgen werden.

EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn hat Überlegungen für einen Gebietstausch im Vorfeld des Treffens begrüsst. Er sprach sich dafür aus, Vucic und Thaci zunächst einmal weiter an ihren Ideen arbeiten zu lassen.

Gleichzeitig erwartete Hahn noch keine Vereinbarung am Freitag. Dafür wäre es noch viel zu früh, sagte er. Eine abschliessende Vereinbarung würde noch Monate dauern, so Hahn weiter.

Serbien anerkennt die 2008 ausgerufene Unabhängigkeit der früheren serbischen Provinz Kosovo bis heute nicht. Die EU fordert von beiden Seiten eine Lösung ihres Konflikts als Bedingung für einen EU-Beitritt. Seit 2014 verhandelt Serbien mit der EU über einen Beitritt zur Europäischen Union.

Der Kosovo hat grundsätzlich eine europäische Perspektive, wird aber wegen des ungelösten Konflikts mit Serbien bisher von fünf EU-Staaten – Griechenland, Zypern, Spanien, Rumänien und Slowakei – nicht anerkannt. (sda/apa)

