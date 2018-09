International

«Florence»: Ein Schweizer Studi über den Hurrikan



So erlebt ein Schweizer Studi die Hurrikan-Hysterie in den USA

Der Wirbelsturm «Florence» bewegt sich auf die Ostküste der USA zu. Der Zuger Magnus Krienbühl bereitet sich auf dem Uni-Campus auf das Schlimmste vor.

Einer der mächtigsten Wirbelstürme der letzten Jahre versetzt die US-Ostküste in helle Aufregung. Hurrikan «Florence» erreicht laut den jüngsten Berechnungen am Freitagmorgen die Küste und wird bis weit ins Landesinnere für Verwüstungen und Überflutungen sorgen.

Der 29-jährige watson-User Magnus Krienbühl absolviert derzeit ein Austauschjahr in Durham, North Carolina. Obschon die Küstengebiete drei Autostunden entfernt sind, flüchten auch dort viele Menschen vor dem Wirbelsturm.

Magnus, es dauert nur noch Stunden, bis der Hurrikan kommt. Wie fühlst du dich?

Mittlerweile habe ich schon ein mulmiges Gefühl im Magen. Als Schweizer habe ich keine Ahnung, was auf uns zukommt. Jahrhundertsturm «Lothar» war wohl nichts im Vergleich mit dem Hurrikan, der jetzt auf uns zusteuert. Zum Glück habe ich bereits vor einigen Tagen ausreichend Trinkwasser und Konserven besorgt. Die Regale in den Supermärkten dürften inzwischen leer sein.

«Die Locals sind schon langsam hysterisch.»

Wie reagieren die Amerikaner auf den anrückenden Sturm?

Die Locals sind schon langsam hysterisch, was sich etwa bei den Hamsterkäufen zeigt. Die lokalen TV-Stationen berichten pausenlos über den Sturm. Denn es ist nicht üblich, dass die Wirbelstürme so weit ins Landesinnere kommen.

Hurrikan «Florence»

Willst du nicht vor dem Sturm flüchten?

Wer kann, verlässt das Gebiet. Dafür ist es aber mitterweile zu spät. Denn inzwischen sind die meisten Flüge gestrichen worden. Ich habe gehört, dass die Autobahnen verstopft sind. Wir müssen nun halt hier ausharren.

Laut den jüngsten Prognosen könnte der Hurrikan tagelang an derselben Position ausharren und Gebiete fluten. Wie bereitet ihr euch darauf vor?

Gestern Abend haben ich und ein Dutzend Mitstudenten beschlossen, uns während des Hurrikan-Durchzugs in vier Wohnungen des Campus zu verbarrikadieren. Wir haben ausreichend Proviant, natürlich auch Biere, eingekauft und wollen den Hurrikan aussitzen. Wenn wir Glück haben, dauert der Stromausfall nicht allzu lange. Denn unser Gebäude hängt an derselben Stromleitung wie das naheliegende Spital.

Und dann steigt bei euch die grosse Sturmparty?

Ausser abwarten und Bier trinken wird man wohl nicht viel machen können. Ich nehme sicher einige Schulbücher mit. Obwohl ich nicht wirklich glaube, dass ich zum Lernen komme.

Ostküste wird evakuiert: «Florence» bedroht eine Million Menschen Video: srf

