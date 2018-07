International

Diese schwedische Studentin hat offenbar eine Abschiebung nach Afghanistan gestoppt



Auf Facebook bezeichnen viele die junge Frau als Heldin. Durch zivilen Ungehorsam hat Elin Ersson am Montag offenbar die Abschiebung eines 52-Jährigen aus dem schwedischen Göteborg nach Afghanistan verhindert.

Kurz bevor das Flugzeug starten sollte, weigerte die Frau sich, Platz zu nehmen. Stattdessen blieb sie im Gang stehen, streamte live auf Facebook und forderte, den Mann aus Afghanistan aus dem Flugzeug zu bringen. «Wenn er nach Afghanistan abgeschoben wird, stirbt er wahrscheinlich», ruft sie mehrfach zur Begründung.

Worauf Elin Ersson dabei gepocht hat: Der Pilot kann entscheiden, dass er aus Sicherheitsgründen nicht fliegt, bevor der Mann aus dem Flieger gebracht wird. Anti-Abschiebungs-Aktivisten rufen auch in Deutschland immer wieder zu solchen Protesten auf. Sie wenden sich ausserdem an Piloten und appellieren an deren Gewissen. Offenbar mit Erfolg: Bei der Lufthansa und ihrer Tochterfirma Germanwings sollen Piloten im Jahr 2017 mehr als 100 Mal verweigert haben, Abschiebungen mit Linienflügen durchzuführen (Hamburger Abendblatt).

Unverständnis und Solidarität

Das Flugzeug, in dem Elin Ersson am Montag protestierte, sollte eigentlich von Göteborg nach Istanbul fliegen. Von dort hätte der Mann weiter nach Afghanistan gebracht werden sollen.

Auf ihre Weigerung, sich hinzusetzen, reagierten die anderen Passagiere gemischt: Ein Mann redete deutlich verärgert mit einem englischen Akzent auf Ersson ein, schlug ihr sogar das Smartphone aus der Hand. Ein anderer Mann solidarisierte sich hingegen mit ihr, übersetzte ihr Anliegen auf türkisch. Daraufhin applaudieren mehrere Passagiere.

Während des ganzen Vorgangs filmte Elin Ersson sich im Livestream selbst. Der Rest des Flugzeugs ist nur am Rande zu sehen. Nach einigen Minuten beschrieb die Studentin jedoch, dass nun auch eine ganze Fussballmannschaft im hinteren Teil des Flugzeugs aufgestanden sei.

Bei Facebook teilte Elin Ersson schon zuvor Bilder von Protesten gegen Abschiebungen nach Afghanistan:

Der Protest hatte offenbar Erfolg

Das Video von Erssons Protest dauert fast eine Viertelstunde. Am Ende passierte offenbar genau das, worauf sie gehofft hatte: Ein Flugbegleiter teilte ihr mit, dass der Pilot weder sie, noch den Afghanen befördern will. Die Abschiebung wurde offenbar gestoppt. Nachdem der Mann das Flugzeug verliess, beendete auch Elin Ersson ihren Protest und der Flieger konnte mit etwas Verspätung in Richtung Istanbul starten.

(fh)

