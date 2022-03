Liveticker

Heute ist weltweiter Klimastreik – diese Bilder zeigen, wo demonstriert wird

Die globale Schülerbewegung Fridays for Future hat für heute, 25. März, den globalen Klimastreik ausgerufen. Auf der ganzen Welt gehen deshalb Menschen für den Kampf gegen den Klimawandel auf die Strasse. Die Organisatoren von Fridays for Future zählen auf ihrer Website heute über 800 verschiedene Demonstrationen weltweit auf. Verfolge die Streiks hier bei uns im Liveticker:

Buntes Treiben in Berlin What do we want? Peace and Justice! Wir sind viele am Invalidenpark, kommt dazu!🔥💚 #PeopleNotProfit #ClimateStrike pic.twitter.com/4vqFJEForV — Fridays for Future Berlin (@FFF_Berlin) March 25, 2022 15:56 Dann beginnen die Schweizer Klimastreiks Zürich: 16:30 Uhr auf dem Helvetiaplatz

Bern: 17 Uhr auf dem Bundesplatz

Chur: 17 Uhr auf dem Alexanderplatz

Basel: 17:30 Uhr als Velodemo

Neuenburg: 17:30 Uhr als Velodemo



Bereits stattgefunden haben die beiden Streiks in Davos und St. Gallen. Hier wurden sie bereits über den Mittag abgehalten.

In der Schweiz geht es erst um 11:45 Uhr in Davos los, doch in anderen Zeitzonen haben die Streiks bereits begonnen. Wir führen dich mit diesen Bildern durch den Tag des Klimastreiks:

Australien

Melbourne

«You know it is bad when earth's hotter than Brad Pitt» Bild: keystone

«Du weisst, dass es schlimm ist, wenn die Erde heisser ist als Brad Pitt», so das Schild einer Demonstrantin in Melbourne.

Bild: keystone

Eine bislang unbekannte Anzahl von Schülerinnen und Schüler demonstrieren hier gegen die Klimapolitik Australiens: «I've seen smarter cabinets at IKEA.»

Bild: keystone

«Ich wäre in der Schule, wenn ihr unseren Planeten kühl gehalten hättet»

Bild: keystone

«Respektiert Existenz oder erwartet Widerstand»

Bild: keystone

«Wozu eine Ausbildung, wenn wir keine Zukunft haben?»

«This is not what we meant by hot girl summer!» Bild: keystone

«Das ist nicht das, was wir mit einem ‹Hot Girl Summer› meinen!»

Sydney

In Sydney haben sich mehrere Tausend Demonstranten vor dem Haus des Premierministers Scott Morrison eingefunden. Sie demonstrieren für eine stärkere Klimapolitik und fordern, dass die Regierung ihren eingeschlagenen Weg ändert.

Italien

Rom

«Verbrennt Amazon und nicht den Amazonas»

«Mehr Ökozentrismus, weniger Egozentrismus»

Brescia

Bild: keystone

«Systemwandel statt Klimawandel»

«Wir wollen den Plastik nur in unseren Brüsten»

Bild: keystone

«Respektiert Existenz, erwartet Resistenz!»

Turin

«Der Treibhauseffekt hat eine Auswirkung auf den Krieg»

Deutschland

München

«Möge die Kraft für die Zukunft mit euch sein»

«Gier und Bequemlichkeit zerstört unsere Erde»

«Mit Klimakrise ist alles tot»

Bonn

«Lieber Bahn statt Autobahn!»

«Es ist billiger den Planeten jetzt zu schützen, als ihn später zu reparieren»

Berlin

«Beendet den fossilen Albtraum»

Bild: keystone

«Wenn ihr euch nicht wie Erwachsene verhält, werden wir es tun»

Vereinigtes Königreich

Bristol

«Flugzeuge verschmutzen!»

Dublin

«Respektiere deine Mutter»

«Wäre das Klima eine Bank wäre sie längst gerettet»

Belgien

Brüssel

«Liebe deinen Nachbarn = Rette unseren Planeten»

Wann finden die Klimastreiks in der Schweiz statt?

Davos

In der Schweiz startet der erste Klimastreik in Davos, genauer gesagt auf dem Arkadenplatz. Er findet von 11:45 bis 13:15 Uhr statt.

St. Gallen

Etwas später, nämlich um 12:20 bis 13:30 Uhr, geht es in St. Gallen los. Hier wird im Kantipark gestreikt. «Solidarisch mit Menschen auf der ganzen Welt stehen wir für unsere Forderungen für eine klimagerechte Zukunft ein», so die Veranstalter.

Zürich

In der grössten Stadt der Schweiz ist der Klimastreik für 16:30 Uhr geplant. Hier besammeln sich die Menschen auf dem Helevetiaplatz. Hier steht der Kampf gegen neue AKWs und Gaskraftwerke im Zentrum: «People not Profit. Gegen neue Gaskraftwerke! Für den Ausbau der Erneuerbaren!»

Bern

Auch der Bundesplatz wird erneut Zentrum der Klimastreiker. Hier findet der Streik zwischen 17 und 19 Uhr statt. «Gas als fossiler Energieträger heizt die Klimakrise weiter an. Wir werden nicht zulassen, dass unsere Lebensgrundlage zerstört wird», schreiben die Veranstalter.

Chur

Auf dem Alexanderplatz startet die Demonstration ebenfalls um 17 Uhr, Schluss ist um 18:30 Uhr. Hier wird für eine Veränderung in der Baubranche gestreikt: «Der Bau gehört zu den klimaschädlichsten Industriesektoren. Beton beispielsweise verursacht 6% der globalen Treibhausgasemissionen und wird auch in der Schweiz in grossen Mengen verbaut.»

Basel

In der Pharmastadt Basel startet der Klimastreik um 17:30 Uhr. Und zwar in Form einer Velodemo gegen Gasimporte aus Russland. «Erdgas erhitzt unsere Erde, beutet Menschenleben aus und finanziert Gewalt», so die Organisatoren.

Neuenburg

In der Romandie findet der grosse Klimastreik in Neuenburg statt. Um 17:30 Uhr geht es vor dem Musée d'Art et d'Histoire los. Auch hier bewegt sich die Demonstration auf dem Velo fort. (leo/anb)