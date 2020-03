3D-Drucker rettet Coronavirus-Patienten auf Intensivstation

Auf private Initiative hin konnten in einem Spital in Norditalien dringend benötigte Ventile für Beatmungsgeräte nachproduziert werden.

Am vergangenen Freitag, 13. März, erhielt Massimo Temporelli einen Anruf. Es war eine Bekannte von ihm, die Chefredaktorin einer lokalen Tageszeitung. Mit aufgeregter Stimme erzählte sie ihm, dass in einem Krankenhaus in Brescia dringend Ventile für ein Beatmungsgerät benötigt würden.

Es ging um Stunden.

Der Lieferant könne die Ersatzteile aus Kunststoff nicht rechzeitig liefern, erzählte die Journalistin. Ein dramatischer Engpass: Brescia liegt in Norditalien, in einer der am stärksten vom …