Satellitenbilder zeigen Ausmass der Tsunami-Katastrophe



Diese Vorher-Nachher-Bilder zeigen das Ausmass der Tsunami-Katastrophe

Die Zahl der Todesopfer bei den Erdbeben und dem folgenden Tsunami in Indonesien hat sich nochmals deutlich erhöht. Die Nationale Katastrophenschutzbehörde sprach am Dienstag von mindestens 1234 Toten. Zuletzt war von mindestens 844 Todesopfern die Rede gewesen.

Die Stadt Palu wurde vom Tsunami stark beschädigt. Folgende Satellitenbilder vor und nach der verheerenden Flutwelle zeigen das Ausmass der Katastrophe.

Die Jembatan-Empat-Brücke in Palu epa/Digitalglobe

Der Strand von Palu epa/digitalglobe

Stadtzentrum Palu epa/digitalglobe

Westlicher Küstenabschnitt epa/digitalglobe

Viertel Petebo, Palu epa/digitalglobe

Indonesien liegt auf dem Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Für die mehr als 260 Millionen Einwohner sind Erdbeben, Tsunamis und Vulkanausbrüche keine neue Erfahrung. Beim Mega-Tsunami an Weihnachten 2004 starben dort mehr als 160'000 Menschen, so viele wie in keinem anderen Land der Region. Insgesamt kamen damals in den östlichen Anrainerstaaten des Indischen Ozeans etwa 230'000 Menschen ums Leben. (jaw/sda/dpa/afp)

Tsunami-Nachwirkungen in Palu

Drohnenbilder zeigen die Zerstörung durch den Tsunami Video: srf

