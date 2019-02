Kim ist zum Gipfel mit Trump aufgebrochen (mit dem Zug)

ZSC verliert bei Del-Curto-Rückkehr nach Davos – Lugano, Fribourg und Biel gewinnen

In den verbleibenden vier Runden der Qualifikation ist in der National League noch sehr vieles möglich. Hinter Bern und Zug sowie vor den distanzierten Davos und Rapperswil-Jona Lakers sind weiterhin acht Mannschaften in den Kampf um die restlichen sechs Plätze in den Playoffs involviert. Selbst das am Samstag spielfrei gewesene Lausanne mit 77 Punkten kann seiner Sache noch nicht ganz sicher sein.

– 24 Stunden nach der 0:5-Niederlage in Zürich schaffte der HC Lugano trotz eines 8:5-Erfolgs …