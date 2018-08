International

Neuer Skandal: Jan Ullrich soll Prostituierte misshandelt haben



Rad-Star Jan Ullrich in einem 5-Sterne-Hotel in Frankfurt eine Prostituierte misshandelt haben, meldet das deutsche Boulevard-Blatt «Bild». Polizisten sollen ihn festgenommen haben. Jetzt wird gegen Ullrich wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Ullrich geriet bereits vor Wochenfrist in die negativen Schlagzeilen. Er wurde am vergangenen Freitag auf der Ferieninsel Mallorca wegen «gewaltsamen Eindringens und Bedrohungen» gegen seinen Nachbarn, den deutschen Schauspieler Til Schweiger, in Polizeigewahrsam genommen.

Ullrich gewann 1997 als bislang einziger deutscher Rennradfahrer die Tour de France, 2000 wurde er in Sydney Olympiasieger. Später sah er sich mit Dopingvorwürfen konfrontiert und wurde 2006 von der Tour de France ausgeschlossen. 2007 beendete er seine Karriere. (whr)

