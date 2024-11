Video: watson/din

Trumps Siegesrede: So oft sagte er «Elooooooon»

Dass Donald Trump und Elon Musk «Best Buddies» sind, ist nichts Neues. Der Tech-Milliardär unterstützte Trump nicht nur finanziell im Wahlkampf, sondern stand ihm auch bei grossen Veranstaltungen zur Seite. Darüber hinaus verloste er bis zur Wahl jeden Tag eine Million Dollar an einen registrierten Wähler in stark umkämpften Bundesstaaten der USA. In der letzten Zeit verbrachten die beiden immer wieder Zeit miteinander. Auch die Wahlnacht verbrachten sie gemeinsam in Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida.

Bei Trumps Siegesrede fiel deshalb auf: Elon Musk wird oft erwähnt. Sehr oft. Und seine demokratische Gegnerin Kamala Harris nie. Das fanden wir spannend. Also haben wir uns die Rede einmal detaillierter angeschaut und angehört. Dabei haben wir nach Erwähnungen von Musk gesucht – um diese anschliessend natürlich zu zählen. (din)

