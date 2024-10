Yelp-User geben Fake-Bewertungen zu Trumps McDonald's-Auftritt ab. Bild: yelp/watson/x

Nach Trumps Schicht – mit diesen Witz-Bewertungen wird die McDonald's-Filiale überschwemmt

Nachdem Trump einen Wahlkampf-Auftritt in einer McDonald's-Filiale absolviert hat, wird diese mit Fake-Bewertungen überflutet. Diese sind durchaus kreativ.

Die Filiale habe «erhöhte öffentliche Aufmerksamkeit» erhalten, schreibt Yelp auf seiner Bewertungsseite. Dies in Zusammenhang mit Medienberichten – deshalb habe man die Bewertungsfunktion temporär eingestellt, so der Hinweis weiter.

Um welche Medienberichte es geht, ist klar: Vor kurzem hatte sich Donald Trump in der McDonald's-Filiale in Feasterville im für die Wahlen eminent wichtigen US-Bundesstaat Pennsylvania als Burger-Brater inszeniert.

Im Anschluss machten sich Yelp-Nutzerinnen und -Nutzer nun einen Spass daraus, Fake-Bewertungen für die Filiale zu schreiben und Trump zu veräppeln. Eine Auswahl der Kommentare:

«Feuert den alten, miefenden Mann an der Fritteuse. Der Angestellte schien extrem hässig und verwirrt zu sein, als ob er nicht mal wirklich wüsste, wo er war.»

Die Pommes Frites seien aber trotzdem ziemlich gut gewesen.

«Gratis-Lügen mit jeder Portion. Du willst einfach nicht sehen, wer die Portionen abfüllt.»

Er habe nach einem Arnold Palmer gefragt, so der Yelp-User. Ein alter Mann habe ihm dann gesagt, er könnte damit nicht umgehen.

«Der Kundenservice ist ein Witz. Ein alter, seniler Mann hat Selbstbräuner auf meine Fritten gekippt und dabei keine Handschuhe getragen.»

Und natürlich, die Fritten seien nicht vegan.

«Da war eine Art oranger Schleim auf meinen Pommes. Der verwirrte alte Typ, der uns am Fenster bediente, lallte irgendwas und weigerte sich uns Rückgeld zu geben.»

Er habe gesagt, dass er ihnen das Rückgeld bereits gegeben habe, aber man habe sehen können, wie es aus seiner Tasche schaute.

Ein anderer Nutzer behauptete, der Mann am Ausgabefenster habe das Wechselgeld einbehalten und behauptet, er habe es zurückgegeben.

Von 97 Bewertungen der Filiale (am Mittwochmorgen Schweizer Zeit) wies eine grosse Mehrheit der Kommentare nur einen von fünf Sternen aus. Die Gesamtbewertung des McDonald's-Restaurant sank auf 2 von 5 Sternen.

«Das Härteste, was er in seinem Leben gearbeitet hat»

Trump trug bei seiner Wahlkampfaktion eine Schürze über Hemd und Krawatte. Nachdem ihm die Bedienung der Fritteuse erklärt wurde, gab er Bestellungen am Autofenster aus. Für die Aktion wurde die Filiale geschlossen und Trumps Kundschaft vorab ausgewählt.

McDonald's betonte, man nehme in Wahlkämpfen generell keine Position ein – und habe die Aktion auf Anfrage des Trump-Teams genehmigt, weil «unsere Türen für alle offenstehen». Die weltgrösste Fast-Food-Kette war bereits davor in den Wahlkampf hineingezogen worden. Trumps demokratische Gegenkandidatin Kamala Harris hatte nach eigenen Angaben in jungen Jahren zeitweise in einem McDonald's gearbeitet – was Republikaner anzweifeln.

Tim Walz, der demokratische Kandidat für das Amt des Vizepräsidenten, nutzte die Aktion, um Trump ins Lächerliche zu ziehen. «Ich garantiere, die fünf Minuten, die der Typ neben der Fritteuse stand, waren das Härteste, was er in seinem Leben gearbeitet hat», sagte Walz bei einem Auftritt im umkämpften Bundesstaat Wisconsin.

Überhaupt habe Trump bei McDonald's den falschen Job übernommen:

«Er sieht viel mehr wie Ronald McDonald aus, der Clown, der er eigentlich ist.»

