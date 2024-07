Neben dem offenen Krieg mit der Hamas in Gaza wurde Israel in jüngerer Vergangenheit mit Raketen aus dem Iran, dem Jemen und seit längerem auch aus dem Libanon angegriffen. Die israelische Armee reagierte jeweils mit Gegenangriffen, zumeist aus der Luft.

Im Mai stellte die Türkei die Handelsbeziehungen zu Israel ein. Zudem hatte Erdogan vor kurzem erklärt, dass die Türkei – selbst Mitglied des Bündnisses – NATO-Kooperationen mit Israel nicht mehr zustimmen werde. Dass die Türkei als Teil der NATO tatsächlich in Israel oder Gaza intervenieren würde, gilt indes als höchst unwahrscheinlich. Nach den Eskalationen der vergangenen Wochen heizt der türkische Präsident die ohnehin schon angespannte Stimmung in der Region aber zweifellos weiter an.

«Erdogan tritt in die Fussstapfen von Saddam Hussein und droht mit einem Angriff auf Israel. Er soll sich nur daran erinnern, was dort geschah und wie es endete.»

«So wie wir in Berg-Karabach reingegangen sind, so wie wir in Libyen reingegangen sind, werden wir mit ihnen dasselbe tun.»

Die Lage in Nahost spitzt sich weiter zu. Nach dem Raketenangriff am Samstagabend auf ein Fussballfeld auf den von Israel annektierten Golanhöhen, bei dem zwölf Kinder und junge Erwachsene ums Leben kamen, droht auch der Konflikt zwischen Israel und der libanesisch-radikalislamischen Hisbollah zu eskalieren.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat mit einem Einmarsch oder zumindest einer Intervention gedroht. Die Aussagen kommen zur Unzeit und heizen die ohnehin angespannte Situation in der Region weiter an.

