Erinnerst du dich an «Der Prinz von Zamunda»? Jetzt kommt Teil 2



bild: Paramount

Erinnerst du dich an «Der Prinz von Zamunda»? Jetzt kommt Teil 2

Eddie Murphy schlüpft wieder in die Rolle des schrägen afrikanischen Prinzen Akeem. In Amerika soll der zweite Teil der Komödie schon am 7. August 2020 in den Kinos anlaufen, teilte Paramount Pictures mit. «Coming to America», wie der erste Film im Original heisst, wurde im Jahr 1988 veröffentlicht. Der erste Teil war ein Riesenerfolg an den Kinokassen und spielte mehr als 300 Millionen US-Dollar ein.

Prinz Akeem und seine königlichen Eltern bild: paramount

Die Regie für den Film wird Craig Brewer übernehmen. Der hat auch schon für den Netflix-Streifen «Dolemite Is My Name» mit Murphy zusammengearbeitet. Das Drehbuch wird von Kenya Barris geschrieben.

Akeem reist zurück nach New York

Auch im Sequel reist Murphy als Prinz Akeem aus Zamunda nach Amerika. Diesmal sucht er allerdings keine Ehefrau, sondern seinen verlorenen Sohn. Den will er zum Thronfolger von Zamunda machen.

Hello???? Eddy Murphy's Coming to America😜😜😜😜😜 pic.twitter.com/w7jyWNAahn — Loredana Gasparotto (@PentimentoFilm) December 15, 2018

Wieder mit dabei sind: Arsenio Hall, der in der ersten Verfilmung den etwas tollpatschigen Diener Semmi spielt – sowie James Earl Jones, der den strengen Vater von Akeem verkörperte. Murphy und Hall spielten im ersten Film nicht nur Prinz Akeem und seinen Bediensteten, sondern auch noch jeweils drei weitere Nebenrollen in Verkleidung.

(aj/sim)

