Til Schweiger sieht sich am Tiefpunkt seiner Karriere

Til Schweiger (55) sieht in dem «missratenen» Kinostart der US-Version von «Honig im Kopf» seinen bislang grössten Karriere-Flop. «Das war der Tiefpunkt meines bisherigen künstlerischen Schaffens», sagte der Schauspieler und Regisseur der «Bild»-Zeitung (Montag).

Das Alzheimer-Drama «Head Full of Honey» mit Nick Nolte (77) wurde vor einem Monat von mehreren US-Medien zerrissen. Es soll im März in die deutschen Kinos kommen.

«To go with its bizarre plotting and shrill performances, the film seems to have been edited in a Cuisinart.»

New york times