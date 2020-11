Leben

Kunst

International Landscape: Die schönsten Landschaftsfotos des Jahres 2020



Nein, das sind keine Fakes – das sind die schönsten Landschaftsfotos des Jahres



Kelvin Yuen hat den diesjährigen International Landscape Photographer of the Year Award gewonnen. Die Fotos des 24-jährigen Hongkongers zeigen Polarlichter in Norwegen, Mars- Landschaften in den USA, mystische Wälder in den Dolomiten und Nebelschwaden in den schottischen Highlands, die aussehen wie ein Fluss.

>> Übrigens: Das sind die lustigsten Tierbilder 2020

Der Preis für das beste Landschaftsphoto des Jahres ging an den deutschen Fotografen Kai Hornung für die Aufnahme eines Flussbetts in Island. Er schreibt zu seinem Bild:



«Der mäandernde Fluss zwischen den Felsen des isländischen Hochlands fasst die vielen Wunder dieser Gegend gut zusammen. Unglaubliche Farben, Formen und Muster – als wäre die Landschaft gemalt.“

Insgesamt gingen bei dem Wettbewerb rund 3800 Aufnahmen von Fotografen weltweit ein. Eine Fachjury kürte die besten Bilder. Die schönsten 101 Aufnahmen werden in einem Buch veröffentlicht.

Wir zeigen eine Auswahl der prämierten Bilder – alle finden sich im frisch veröffentlichten Buch der International Landscape Photographer of the Year Awards.



1. Platz Portfolio:

Kelvin Yuen

2. Platz Portfolio:

Joshua Snow



3. Platz Portfolio:

Isabella Tabacchi

1. Platz für Einzelfoto:

Kai Hornung



Bild: Kai Hornung/The International Landscape Photographer of the Year

2. Platz für Einzelfoto: Dipanjan Pal



Bild: Dipanjan Pal/The International Landscape Photographer of the Year

3. Platz für Einzelfoto: Chance Allred



Bild: Chance Allred/International Landscape Photograph of the Year

Snow & Ice Award:

Hong Jen Chiang



Bild: Hong Jen Chiang/International Landscape Photographer of the Year

Incredible Horizon Award: Evan Will



Bild: Evan Will/International Landscape Photographer of the Year

Besondere Auszeichnung: Night Sky Award

Bild: Himadri Bhuyan/International Landscape Photographer of the Year

Dark and Moody Award: Grant Galbraith



Bild: Grant Galbraith/International Landscape Photographer of the Year

Amazing Aerial Award: Gheorghe Popa



Bild: Gheorghe Popa/International Landscape Photographer of the Year

(mlu)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Schöne Welten und unheimliche Begegnungen - 26 atemraubende Mikroskopbilder Fuchsbabys und kämpfende Hirsche – Die Fotofallen bringen es ans Licht! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter