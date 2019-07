Leben

USA

Vorher-nachher-Bilder: So sah Manhattan vor 100 Jahren aus



15 Vorher-nachher-Bilder: So sah Manhattan vor 100 Jahren aus Bild: oldnyc.org / new york city library

Rund 8,5 Millionen Einwohner zählt der Big Apple heute – da kommt die Schweiz als ganzes Land nicht mal ran. Vor rund 100 Jahren war auch New York noch einiges beschaulicher, wie diese historischen Aufnahmen im Vorher-nachher-Vergleich zeigen.

Brooklyn Bridge

Eines der Wahrzeichen New Yorks, auch als «Sehnsuchtsbrücke» bekannt. Auf dem Foto abgebildet ist die Brooklyn Bridge von Brooklyn aus aufgenommen. Im Hintergrund ist die Manhattan Bridge zu sehen.

Eröffnung: 1883

Damals die längste Hängebrücke der Welt (486 Meter)

Bauzeit: 13 Jahre

Kosten: 15 Millionen Dollar

alle Bilder von 2016/2017: Jennifer Zimmermann

Die Bevölkerung war gegenüber dem Bauwerk ohnehin schon skeptisch eingestellt, als nur sechs Tage nach dessen Eröffnung eine Massenpanik auf der Brücke ausbrach, wobei zwölf Menschen starben.

Im Mai 1884 stellte der Zirkus Barnum die Stabilität der Bücke unter Beweis und liess 21 Zirkuselefanten darüber spazieren.

Flatiron Building

Das Flatiron Building, auch Fuller Building genannt (nach dem Bauunternehmen), war nie das höchste Gebäude in NYC, wie oft fälschlicherweise behauptet wird.

Fertigstellung: 1902

91 Meter hoch, 22 Stockwerke

Zum Zeitpunkt der Eröffnung hatte es keine Damentoiletten im ganzen Gebäude.

Union Square Park

Auch bekannt als der Times Square von Downtown Manhattan ist dieser Ort schon seit jeher ein beliebter Treffpunkt. Heute trifft man in und um den Park auf Breakdancer, Maler, Hare-Krishna-Anhänger, Skateboarder und Biker, Obdachlose und Geschäftsleute.

Eröffnung: 1839

1828 wurde der Platz noch Union Place genannt und diente als Friedhof für Mittellose.

Madison Square Park

Eröffnung: 1847

Zwischen 1794 und 1797 diente das Land als Friedhof für Bedürftige.

Wie alle Parks in NYC hat auch dieser Öffnungszeiten. Wer nach Mitternacht im Park gleich neben dem Flatiron erwischt wird, muss nicht selten vor Gericht.

Williamsburg Bridge

Die Hängebrücke verbindet die Lower East Side in Manhattan mit dem in Brooklyn gelegenen Williamsburg.

Fertigstellung: 1903

Während der Errichtung der Brücke waren New York und Brooklyn noch zwei separate Städte.

Die Williamsburg Bridge und die Manhattan Bridge sind die einzigen Hängebrücken in New York, auf denen sowohl Autos wie Subways verkehren.

Freiheitsstatue

«Gebt mir eure Müden, eure Armen, eure geknechteten Massen, die frei zu atmen begehren.» Poetin Emma Lazarus

Central Park

1857 erbaut, 1873 auf seine jetzige Grösse ausgebaut.

Macht mit rund 340 Hektar rund 6 Prozent der Bodenfläche Manhattans aus.

Beliebter Drehort, unter anderem für die Filme «When Harry met Sally», «Breakfast at Tiffany's», «Home Alone 2», «Elf» und «Léon».

Washington Square Park

Der Washington Square Park wird seit 1827 als öffentlicher Park genutzt. Noch im Jahr 1979 diente das Land als Platz für Hinrichtungen und als Friedhof. Historiker gehen davon aus, dass noch heute bis zu 20'000 Menschen dort begraben liegen.

Das prominente Gebäude rechts neben dem Triumphbogen ist das One Fifth Avenue Apartment, das 1927 erbaut wurde. Das Art Deco Gebäude war ursprünglich ein Hotel, heute beherbergt es in erster Linie Wohnungen. Eine 1-Zimmer-Wohnung kostet rund 1,75 Millionen Franken.

Manhattans Skyline

Eine der wohl schönsten Aussichten auf die Skyline Manhattans gibt es ganz umsonst: Vom Whitehall Terminal in Südmanhattan legt die Staten Island Fähre ab und tuckert für jedermann gratis nach St.George. Während der Fahrt kann man sich sogar ein Bier gönnen – was in NYC in der Öffentlichkeit ansonsten verboten ist.

