wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Leben
Lifestyle

9 Memes, die den Besuch bei der Frauenärztin (perfekt) beschreiben

9 Memes, die den Besuch bei der Frauenärztin (perfekt) beschreiben

19.10.2025, 04:4519.10.2025, 04:45
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Die gynäkologische Jahreskontrolle hat schon etwas ... Spannendes. Zumindest für alle, die nicht genau wissen, wie so ein Termin abläuft. Denen helfen wir hier mit ein paar Memes auf die Sprünge.

Und für alle, die sehr wohl wissen, wie sich dieser Arztbesuch anfühlt, gibt es hier Momente, die dir nur zu gut bekannt vorkommen dürften (es ist nicht immer lustig, aber wir nehmen es mit Humor).

Und ja, einige der Memes sind möglicherweise etwas überspitzt. Möglicherweise. Vielleicht sind sie aber auch ziemlich akkurat ...

Vorbereitung vor dem Termin ist alles.

Gynäkologen Memes
bild: watson

Oh-oh. Das bedeutet mahnende Worte des Gynäkologen.

Frauenarzt Memes
Bild: watson
Frauenarzt Memes
Bild: watson

Und jetzt: Ab in die Labor-Schleuse damit!

Frauenarzt Memes
Bild: watson

Wer es kennt, kennt's.

Frauenarzt Memes
bild: watson

Dann geht es ab auf den lustigen Sitz.

Frauenärztin Memes
Bild: watson

Währenddessen auf der anderen Seite:

Memes zum Termin beim Frauenarzt
Bild: watson

Wer schmerzempfindlich ist, findet den Gebärmutterhalsabstrich so semi.

Frauenarzt Memes
Bild: watson

Fieser ist nur die Mini-Blutabnahme am Finger im Labor.

Falls das Pillen-Thema aufkommt ...

Frauenarzt Memes
Bild: watson

Und wenn der Termin vorbei ist:

Memes zum Frauenarzt
Bild: watson

Das klingt jetzt total furchtbar, ist es aber eigentlich nicht. Und wichtig ist der jährliche Untersuch sowieso!

(sim)

Das würde ich auch noch lesen, wenn ich du wäre:

9 Gynäkologen und Patientinnen erzählen von ihren schrägsten Praxis-Erfahrungen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Röntgenbilder, die viel Raum für Spekulationen lassen
1 / 25
Röntgenbilder, die viel Raum für Spekulationen lassen
«Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter!»
quelle: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieser Zahnarzt zeigt Vorher-Nachher-Bilder, die einfach nur verblüffen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Die grosse Angst vor einem Mega-Crash
2
«Unmenschlich, aber legal» – so leiden Buschauffeure in der Schweiz
3
So viel Geld haben die USA dank Zöllen auf Schweizer Waren eingenommen
4
Mann bedroht Ukrainer im Zug in Bern: «Raus hier, bevor dein Kind verletzt wird!»
5
Wer programmieren kann, ist im Vorteil: So viel verdienen IT-Fachkräfte in der Schweiz
Meistkommentiert
1
Wir suchen ... imfall: Das Bünzli-Wort 2025
2
Kopftuch ist in der Öffentlichkeit okay, aber nicht an Schulen
3
Die Europafreunde geben in der FDP den Tarif durch
4
«Das crazy» ist das Jugendwort des Jahres! Und das bedeutet es
5
Healing for f*cking
Meistgeteilt
1
USA warnen vor «unmittelbar bevorstehendem» Hamas-Angriff auf Zivilisten
2
80'000 neue Sittenwächter für Kopftuch-Kontrollen in Teheran
3
Luftangriffe gegen ukrainische Städte +++ Explosion in russischer Sprengstoff-Fabrik
4
Rune wird die Swiss Indoors verpassen +++ Schwierige Aufgaben für Bernet und Wawrinka
5
Wenn du diese 27 fantastischen Tierbilder anschaust, wird schneller Wochenende!
Warum dieser Mann 20 Minuten braucht, um seinen Namen auszusprechen
Viele von uns haben einen zweiten Namen, manche sogar einen dritten. Den Namen vom Australier Laurence Watkins gibt es sicherlich nur einmal. Also seinen ganzen Namen. Er braucht ganze 20 Minuten, um diesen auszusprechen. Watkins hält nämlich den Weltrekord für den längsten persönlichen Namen – insgesamt 2253 einzelne Wörter.
Zur Story