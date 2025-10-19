9 Memes, die den Besuch bei der Frauenärztin (perfekt) beschreiben

Madeleine Sigrist Folge mir

Mehr «Leben»

Die gynäkologische Jahreskontrolle hat schon etwas ... Spannendes. Zumindest für alle, die nicht genau wissen, wie so ein Termin abläuft. Denen helfen wir hier mit ein paar Memes auf die Sprünge.

Und für alle, die sehr wohl wissen, wie sich dieser Arztbesuch anfühlt, gibt es hier Momente, die dir nur zu gut bekannt vorkommen dürften (es ist nicht immer lustig, aber wir nehmen es mit Humor).

Und ja, einige der Memes sind möglicherweise etwas überspitzt. Möglicherweise. Vielleicht sind sie aber auch ziemlich akkurat ...

Vorbereitung vor dem Termin ist alles.

bild: watson

Oh-oh. Das bedeutet mahnende Worte des Gynäkologen.

Bild: watson

Bild: watson

Und jetzt: Ab in die Labor-Schleuse damit!

Bild: watson

Wer es kennt, kennt's.

bild: watson

Dann geht es ab auf den lustigen Sitz.

Bild: watson

Währenddessen auf der anderen Seite:

Bild: watson

Wer schmerzempfindlich ist, findet den Gebärmutterhalsabstrich so semi.

Bild: watson

Fieser ist nur die Mini-Blutabnahme am Finger im Labor.

Falls das Pillen-Thema aufkommt ...

Bild: watson

Und wenn der Termin vorbei ist:

Bild: watson

Das klingt jetzt total furchtbar, ist es aber eigentlich nicht. Und wichtig ist der jährliche Untersuch sowieso!

(sim)

Das würde ich auch noch lesen, wenn ich du wäre: