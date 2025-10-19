9 Memes, die den Besuch bei der Frauenärztin (perfekt) beschreiben
Die gynäkologische Jahreskontrolle hat schon etwas ... Spannendes. Zumindest für alle, die nicht genau wissen, wie so ein Termin abläuft. Denen helfen wir hier mit ein paar Memes auf die Sprünge.
Und für alle, die sehr wohl wissen, wie sich dieser Arztbesuch anfühlt, gibt es hier Momente, die dir nur zu gut bekannt vorkommen dürften (es ist nicht immer lustig, aber wir nehmen es mit Humor).
Und ja, einige der Memes sind möglicherweise etwas überspitzt. Möglicherweise. Vielleicht sind sie aber auch ziemlich akkurat ...
Vorbereitung vor dem Termin ist alles.
Oh-oh. Das bedeutet mahnende Worte des Gynäkologen.
Und jetzt: Ab in die Labor-Schleuse damit!
Wer es kennt, kennt's.
Dann geht es ab auf den lustigen Sitz.
Währenddessen auf der anderen Seite:
Wer schmerzempfindlich ist, findet den Gebärmutterhalsabstrich so semi.
Fieser ist nur die Mini-Blutabnahme am Finger im Labor.
Falls das Pillen-Thema aufkommt ...
Und wenn der Termin vorbei ist:
Das klingt jetzt total furchtbar, ist es aber eigentlich nicht. Und wichtig ist der jährliche Untersuch sowieso!
