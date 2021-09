Giacobbodcast

«Wie muss ich mir den kleinen Viktor vorstellen? Herzig?» – Simone Meier im Giacobbodcast

Normalerweise schreibt unser Dani Huber dieses kleine Intro zum Giacobbodcast. Aber Dani Huber ist – und darüber freuen wir uns alle – im Liebesurlaub! Nichts mögen wir ihm mehr gönnen, zumal der Ärmste eine Very-Long-Distance-Relationship führt. Und wer weiss, vielleicht erzählt der melancholische Herr Huber ja mal hier in diesen Podcast, wie sich das so anfühlt mit der Sehnsucht und der Wiedersehensfreude. Doch kommen wir zum Punkt: Viktor Giacobbo, den ich seit ziemlich vielen Jahren kenne, hat mich dazu überredet, mit ihm zu talken, was peinlich ist, weil es bei watson gefühlte siebenhundert Menschen gibt, die ich interessanter finde als mich. Aber hier sind sie nun: Unser beider Leben. Oder was es in einer Stunde darüber zu sagen gibt. Vergnügt euch, ärgert euch, aber langweilt euch hoffentlich nicht.

Wie immer truly yours,

Simone Meier

P.S. Ich lisple nicht. Das Mikro hatte einen neurotischen Tag, sagt die Aufnahmeleitung.