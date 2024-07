40'000 Swifties hören sich Konzert in München ausserhalb des Stadions an

Mehr «Leben»

Bild: imago images

74'000 Swifties haben sich am Samstagabend in München versammelt, um dem ausverkauften Konzert der US-amerikanischen Popsängerin Taylor Swift im Olympiastadion beizuwohnen. Es war der erste «Taylor Day» in München. Am Sonntagabend spielte Taylor Swift noch ein weiteres Mal in München und gab damit das letzte Deutschlandkonzert im Rahmen ihrer «Eras»-Tournee. Zuvor trat sie in Gelsenkirchen und Hamburg auf. Die Tickets dafür waren innerhalb weniger Stunden ausverkauft.

Diejenigen, die kein Ticket ergattern oder nicht Hunderte von Euros dafür ausgeben konnten, hatten den (leider nicht so einzigartigen) Einfall, sich für Show «mega entspannt» auf den Olympiaberg im nahgelegenen Olympiapark «zu chillen», wie es eine Userin auf TikTok beschrieb, von wo die Show zwar nicht zu sehen, aber immerhin zu hören war. Aber selbst auf dem Olympiaberg war der Andrang gross: Die Münchner Polizei zählte dort sage und schreibe weitere 40'000 Fans.

Laut der SZ waren die besten Plätze am Olympiaberg bereits am Vormittag belegt, nämlich die ganz oben, von wo man die Bühne zumindest erahnen konnte.

Auch die Plätze im Schatten waren laut der SZ früh weg. Am Samstag wurden in München über 30 Grad gemessen. Viele Fans hatten Sonnen- oder Regenschirme dabei, um sich selbst Schatten zu schaffen. Der Veranstalter liess ausserdem goldig-silbrige Rettungsdecken, wie man sie sonst nutzt, um jemanden in Not für Kälte zu schützen, und Wasserflaschen gegen die Hitze verteilen. Diese kamen aber nicht bei allen an, wie unter anderem auf watson.de zu lesen war, sodass zahlreiche Fans zu Kreislauf-Kollapse erlitten. Das bestätigte auch ein Polizeisprecher gegenüber watson.de.

Das Konzert begann um 19.30 Uhr, dauerte fast dreieinhalb Stunden und war auf dem Olympiaberg gut hörbar, wie Videos von Userinnen und Usern auf TikTok zeigen.

Als es dunkel wurde, zückten die Fans auf dem Olympiaberg ihre Handys und leuchteten damit in die Nacht. Das sah dann so aus:

Dass sich Tausende Fans ausserhalb des Stadions versammelten, ging auch an Taylor Swift nicht vorbei, die während ihres Auftritts sagte: «Wir haben Leute in einem Park vor dem Stadion, Tausende von Menschen hören von dort draußen zu!» (watson.de/dpa/lyn)

Mehr zu Taylor Swift: