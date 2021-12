19 beliebte Weihnachtsfilme und wo du sie 2021 schauen kannst

Die Weihnachtszeit ist über die Schweiz hereingebrochen. An einigen Orten flimmern bereits die Lichter in den Fenstern und man macht sich schon mal Gedanken über Geschenke. Doch ein weiterer wichtiger Punkt der Festlichkeiten? Weihnachtsfilme.

Ab wann wird aus einem Film eigentlich ein Weihnachtsfilm? Eine schwierige Frage. Manchmal reicht es eben nur schon, wenn er einfach zur Weihnachtszeit im Fernsehen oder auf den Streamingplattformen läuft. Und weil diese Zeit gerade wieder anbricht, möchten wir dir hier eine festliche Auswahl bieten. Wir zeigen dir 19 der beliebtesten Weihnachtsfilme und wo du sie schauen kannst:

Die Eiskönigin

Bild: Disney

Kurzzusammenfassung: Disney hat es mal wieder getan und eine ikonische Königin erschaffen. Elsa stürzt ihr Königreich aber leider versehentlich in einen endlosen Winter. Nun muss ihre Schwester Anna irgendwie einen Weg finden, das Wetter wieder zu ändern. Mit von der Partie sind natürlich auch ein Schneemann und ein Rentier.



Die Eiskönigin – Völlig unverfroren (Frozen I):

Hier läuft der Film im Free-TV:



ORF1: 25. Dezember, 16:15 Uhr

Streaming-Dienste:

Disney+

UPC TV

Die Eiskönigin II (Frozen II):

Hier läuft der Film im Free-TV:

Läuft leider nicht im Fernsehen

Streaming-Dienste:

Disney+

Kevin – Allein zu Haus

Bild: Twentieth Century Fox of Germany

Kurzzusammenfassung: Wir alle kennen ihn, den achtjährigen Lausebengel Kevin. Seine Eltern vergessen ihn, als sie in die Weihnachtsferien fahren und nun muss er das Haus ganz alleine gegen eine Einbrecherbande schützen. Der Film war ein solcher Erfolg, dass gleich noch drei Fortsetzungen gedreht wurden.

Kevin – Allein zu Haus

Hier läuft der Film im Free-TV:

3+: 22. Dezember, 20:15 Uhr

22. Dezember, 20:15 Uhr 3+: 24. Dezember, 17:55 Uhr

Streaming-Dienste:

Disney+

UPC TV

Kevin – Allein in New York

Hier läuft der Film im Free-TV:

3+: 22. Dezember, 15:20 Uhr

22. Dezember, 15:20 Uhr 3+: 24. Dezember, 17:55 Uhr

Streaming-Dienste:

Disney+

UPC TV

Wieder allein zu Haus

Hier läuft der Film im Free-TV:

3+: 23. Dezember, 0:50 Uhr

23. Dezember, 0:50 Uhr 3+: 25. Dezember, 01:05 Uhr

Streaming-Dienste:

Disney+

UPC TV

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

Bild: Jugendfilm

Kurzzusammenfassung: Aschenbrödel wird von ihrer fiesen Stiefmutter und Stiefschwestern wie eine Magd behandelt. Doch eines Tages erhält sie von einem vorbeifahrenden Kutscher einen Zweig mit drei Haselnüssen. Diese sollen ihr drei Wünsche erfüllen. Als der Prinz zu einem grossen Ball einlädt, soll Aschenbrödel zu Hause bleiben. Die Zeit für die Wünsche ist gekommen.

Hier läuft der Film im Free-TV:

rbb: 5. Dezember, 14:50 Uhr

5. Dezember, 14:50 Uhr SWR: 12. Dezember, 15:50 Uhr

12. Dezember, 15:50 Uhr hr: 19. Dezember, 12:35 Uhr

19. Dezember, 12:35 Uhr hr: 20. Dezember, 03:35 Uhr

20. Dezember, 03:35 Uhr ORF1: 24. Dezember, 08:20 Uhr

24. Dezember, 08:20 Uhr ARD: 24. Dezember, 12:10 Uhr

24. Dezember, 12:10 Uhr NDR: 24. Dezember, 16:05 Uhr

24. Dezember, 16:05 Uhr SRF1: 24. Dezember, 16:35 Uhr

24. Dezember, 16:35 Uhr ONE: 24. Dezember, 18:50 Uhr

24. Dezember, 18:50 Uhr WDR: 24. Dezember, 20:15 Uhr

24. Dezember, 20:15 Uhr ARD: 25. Dezember, 09:55 Uhr

25. Dezember, 09:55 Uhr mdr: 25. Dezember, 16:10 Uhr

25. Dezember, 16:10 Uhr SRF1: 26. Dezember, 13:10 Uhr

26. Dezember, 13:10 Uhr SWR: 26. Dezember, 16:40 Uhr

26. Dezember, 16:40 Uhr KiKa: 2. Januar, 12:00 Uhr

2. Januar, 12:00 Uhr BR: 6. Januar, 08:05 Uhr

Streaming-Dienste:

Netflix

Der Grinch

Bild: United International Pictures

Kurzzusammenfassung: Whoville schaut der Weihnachtszeit entgegen. Doch der rachsüchtige Grinch hat daran etwas auszusetzen. Wird er Weihnachten verderben?

Hier läuft der Film im Free-TV:

Super RTL: 11. Dezember, 20:15 Uhr

11. Dezember, 20:15 Uhr Super RTL: 12. Dezember, 22:00 Uhr

Streaming-Dienste:

UPC TV

Tatsächlich... Liebe

Bild: United International Pictures

Kurzzusammenfassung: London in der Weihnachtszeit. Dieser Film zeigt acht Paare und wie sie mit dem Feiertagsstress umgehen. Die Geschichte der Paare hängt dabei mehr oder weniger zusammen.

Hier läuft der Film im Free-TV:

ORF1: 23. Dezember, 22:05 Uhr

23. Dezember, 22:05 Uhr ORF1: 24. Dezember, 02:35 Uhr

24. Dezember, 02:35 Uhr SRF1: 25. Dezember, 23:00 Uhr

25. Dezember, 23:00 Uhr SRF1: 27. Dezember, 10:10 Uhr

Streaming-Dienste:

Amazon Prime

Blue TV

Sky

Die Sissi-Trilogie

Bild: Universum Film A.G.

Kurzzusammenfassung: Ein junger Kaiser soll verheiratet werden. Natürlich hat seine Mutter, die Erzherzogin, schon einen passenden Match gefunden. Doch auf der Reise zur Brautschau ist auch die junge Sissi mit dabei ...

Sissi

Hier läuft der Film im Free-TV:

ORF2: 23. Dezember, 20:15 Uhr

23. Dezember, 20:15 Uhr SRF1: 24. Dezember, 13:05 Uhr

24. Dezember, 13:05 Uhr ARD: 24. Dezember, 20:15 Uhr

24. Dezember, 20:15 Uhr SRF1: 25. Dezember, 0:00 Uhr

25. Dezember, 0:00 Uhr ORF2: 25. Dezember, 0:55 Uhr

25. Dezember, 0:55 Uhr ARD: 25. Dezember 15:25 Uhr

Streaming-Dienste:

Als Stream nicht verfügbar

Sissi – Die junge Kaiserin

Hier läuft der Film im Free-TV:

SRF1: 24. Dezember, 14:50 Uhr

24. Dezember, 14:50 Uhr SRF1: 25. Dezember, 01:45 Uhr

25. Dezember, 01:45 Uhr ORF2: 25. Dezember, 14:45 Uhr

25. Dezember, 14:45 Uhr ARD: 25. Dezember, 17:10 Uhr

Streaming-Dienste:

Als Stream nicht verfügbar

Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin

Hier läuft der Film im Free-TV:

SRF1: 24. Dezember, 20:00 Uhr

24. Dezember, 20:00 Uhr SRF1: 25. Dezember, 03:25 Uhr

25. Dezember, 03:25 Uhr ORF2: 26. Dezember, 14:35 Uhr

26. Dezember, 14:35 Uhr ARD: 26. Dezember, 16:45 Uhr

Streaming-Dienste:

Als Stream nicht verfügbar

Stirb langsam

Bild: Twentieth Century Fox of Germany

Kurzzusammenfassung: Die Weihnachtsfeier im Nakatomi Plaza in Los Angeles wird zum Albtraum. Nun versucht Polizist John McClane, seine Frau Holly Gennaro und weitere Geiseln aus den Fängen des deutschen Terroristen Hans Gruber zu retten. Die Geschichte von McClane wird dann in fünf Fortsetzungen weitererzählt.

Stirb langsam (Die Hard)

Hier läuft der Film im Free-TV:

Läuft leider nicht im Fernsehen

Streaming-Dienste:

Amazon Prime

Disney+

UPC TV

Stirb langsam 2

Hier läuft der Film im Free-TV:

Läuft leider nicht im Fernsehen

Streaming-Dienste:

Amazon Prime

Disney+

UPC TV

Stirb langsam: Jetzt erst recht

Hier läuft der Film im Free-TV:

Läuft leider nicht im Fernsehen

Streaming-Dienste:

Disney+

Stirb langsam 4.0

Hier läuft der Film im Free-TV:

Läuft leider nicht im Fernsehen

Streaming-Dienste:

Amazon Prime

Disney+

UPC TV

Stirb langsam – Ein guter Tag zum Sterben

Hier läuft der Film im Free-TV:

Läuft leider nicht im Fernsehen

Streaming-Dienste:

Amazon Prime

Disney+

UPC TV

Charlie und die Schokoladenfabrik

Bild: Warner Bros. Pictures Germany

Kurzzusammenfassung: Eine Führung durch eine Schokoladenfabrik? Wer hätte da als Kind (oder als Erwachsener auch) Nein gesagt. So geht der Traum vieler in der Person des Jungen Charlie Bucket in Erfüllung. Die Führung wird dabei von keinem anderen als dem menschenscheuen Willy Wonka durchgeführt und die Fabrik wird zum Märchenland.

Hier läuft der Film im Free-TV:

7+: 3. Dezember, 20:15 Uhr

3. Dezember, 20:15 Uhr 7+: 4. Dezember, 00:25 Uhr

Streaming-Dienste:

Netflix

UPC TV

Schöne Bescherung

Bild: Warner

Kurzzusammenfassung: Weihnachten heisst Ausnahmezustand. Was jedoch bei der Familie Griswold abgeht, übertrifft die schlimmsten Erwartungen um ein Vielfaches.

Schöne Bescherung

Hier läuft der Film im Free-TV:

Puls 4: 29. November, 01:35 Uhr

29. November, 01:35 Uhr Arte: 24. Dezember, 13:35 Uhr

Streaming-Dienste:

Amazon Prime

UPC TV

Operation Christmas Drop

Bild: Netflix

Kurzzusammenfassung: Sie will einen guten Job machen und unnötige US-Militärstützpunkte schliessen. Er will eigentlich einfach ein paar armen Inselbewohnern ein paar Geschenke machen. Doch die beiden Weihnachtswünsche kollidieren unweigerlich.

Hier läuft der Film im Free-TV:

Läuft leider nicht im Fernsehen

Streaming-Dienste:

Netflix

Der kleine Lord

Bild: EuroVideo

Kurzzusammenfassung: Eigentlich sollte der achtjährige Cedric ein britischer Lord sein. Doch sein Vater, der einer alten britischen Adelsfamilie angehört, hatte sich gegen den Prunk und für eine bürgerliche Amerikanerin entschieden. Nun will der alte Familienpatriarch, der Earl von Dorincourt, den Jungen seines mittlerweile verstorbenen Sohnes doch noch kennenlernen. Dabei entwickelt der Junge einen ungewöhnlichen Einfluss auf den grantigen Adeligen.

Hier läuft der Film im Free-TV:

ARD: 17. Dezember, 20:15 Uhr

17. Dezember, 20:15 Uhr SRF1: 24. Dezember, 11:05 Uhr

24. Dezember, 11:05 Uhr SRF1: 25. Dezember, 05:10 Uhr

25. Dezember, 05:10 Uhr ORF2: 25. Dezember, 09:05 Uhr

25. Dezember, 09:05 Uhr ARD: 26. Dezember, 15:05 Uhr

Streaming-Dienste:

Als Stream nicht verfügbar

Gremlins – Kleine Monster

Bild: Warner-Columbia

Kurzzusammenfassung: Ein Junge lässt aus Versehen eine Horde kleiner Monster auf seine Kleinstadt frei. Nun muss er schauen, wie er die Gremlins wieder in den Griff kriegt. In einem zweiten Teil kehren die grünen Spitzbuben zurück.

Gremlins – Kleine Monster

Hier läuft der Film im Free-TV:

Läuft leider nicht im Fernsehen

Streaming-Dienste:

UPC TV

Gremlins II – Die Rückkehr der kleinen Monster

Hier läuft der Film im Free-TV:

Läuft leider nicht im Fernsehen

Streaming-Dienste:

UPC TV

The Nightmare Before Christmas

Bild: Walt Disney Studio Motion Pictures Germany

Kurzzusammenfassung: Halloween trifft auf Weihnachten. Die Feiertage sind dabei so unterschiedlich, dass Jack Skellington, der König von Halloween Town, in Christmas Town völlig auf dem Schlauch steht.

Hier läuft der Film im Free-TV:

Läuft leider nicht im Fernsehen

Streaming-Dienste:

Disney+

UPC TV

Liebe braucht keine Ferien

Bild: United International Pictures

Kurzzusammenfassung: Zwei Frauen haben Männerprobleme und tauschen deshalb ihre Häuser. Haben sie in einem fremden Land mehr Glück?

Hier läuft der Film im Free-TV:

ORF1: 19. Dezember, 21:55 Uhr

19. Dezember, 21:55 Uhr ORF1: 20. Dezember, 02:50 Uhr

Streaming-Dienste:

Netflix

Amazon Prime

UPC TV

The Christmas Chronicles

Bild: Netflix

Kurzzusammenfassung: Das Geschwister-Duo will unbedingt den Weihnachtsmann vor ihre Linse kriegen. Dabei begeben sich Kate und Teddy Pierce auf eine Reise, die sie so nicht erwartet hatten. Dieses Jahr hat Netflix den zweiten Teil veröffentlicht.

The Christmas Chronicles

Hier läuft der Film im Free-TV:

Läuft leider nicht im Fernsehen

Streaming-Dienste:

Netflix

The Christmas Chronicles 2

Hier läuft der Film im Free-TV:

Läuft leider nicht im Fernsehen

Streaming-Dienste:

Netflix

Das Wunder von Manhattan

Bild: Twenieth Century Fox of Germany

Kurzzusammenfassung: Wurde der Weihnachtsmann aus Versehen eingebuchtet, weil man ihn für einen geisteskranken alten Mann hielt? Ein Anwalt nimmt sich dieses ungewöhnlichen Falles an.

Hier läuft der Film im Free-TV:

Läuft leider nicht im Fernsehen

Streaming-Dienste:

Disney+

UPC TV

Arthur Weihnachtsmann

Bild: Sony Pictures

Kurzzusammenfassung: Es ist Weihnachten und ein kleines Mädchen hat leider ihr Geschenk nicht erhalten. Deshalb muss Arthur, der unbeholfene Sohn des Weihnachtsmanns, in die Bresche springen und das Geschenk doch noch ausliefern.

Hier läuft der Film im Free-TV:

Läuft leider nicht im Fernsehen

Streaming-Dienste:

Netflix

Amazon Prime

Blue TV

Sky

Almost Christmas

Bild: Universal

Kurzzusammenfassung: Es ist das erste Weihnachtsessen, seit die Matriarchin der Familie Meyers gestorben ist. Trotz Uneinigkeit finden sich alle Familienmitglieder ein. Das Chaos ist vorprogrammiert.

Hier läuft der Film im Free-TV:

Läuft leider nicht im Fernsehen

Streaming-Dienste:

UPC TV

Holidate

Bild: netflix

Kurzzusammenfassung: Eine Frau und ein Mann werden jedes Jahr an ihren Familienfeiern angegangen, weil sie immer noch Single sind. Dieses Jahr haben sie genug und entscheiden spontan, jeweils das Holidate des anderen zu sein.

Hier läuft der Film im Free-TV:

Läuft leider nicht im Fernsehen

Streaming-Dienste: