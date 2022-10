Wie gut erinnerst du dich an «Gilmore Girls»? Teste hier dein Langzeitgedächtnis

Weisst du noch, was alles in der verschlafenen und charmanten Kleinstadt Stars Hollow passierte? Mach das Quiz!

22 Jahre ist es her, seit Lorelai und Rory den (für die Zuschauenden) ersten Burger und eine übergrosse Tasse Kaffee in Luke's Diner bestellten und sich in die Herzen der Fans katapultierten.

Doch an wie viel kannst du dich von «Gilmore Girls» noch erinnern? Teste hier dein Wissen über die Bewohner der idyllischen Stadt Stars Hollow.

Los geht's!

16 Fragen Wie gut kannst du dich an «Gilmore Girls» erinnern? Bist du bereit?

Wie viel wusstest du noch? Schreibe es in die Kommentare!

Hier gibt's mehr Quiz: