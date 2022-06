Die Spiele gehen in die nächste Runde – Netflix kündigt 2. Staffel von «Squid Game» an

Die erste Staffel von «Squid Game» begeisterte die Zuschauenden. Sehnsüchtig wurde seitdem auf neue Folgen gewartet. Und jetzt steht es endlich fest: Die südkoreanische Produktion geht bald in eine neue Runde.

Im vergangenen Herbst gab es auf Netflix einen neuen Quotenhit: das südkoreanische Format «Squid Game». Die Produktion legte bei dem Streaming-Dienst sogar den erfolgreichsten Serienstart hin. Umso mehr ist nun die Freude bei den Fans gross: Die zweite Staffel wurde offiziell angekündigt.

Neuer Charakter angekündigt

In einer Pressemitteilung verkündet Netflix die News. «Bald kehrt Gi-hun zurück. Der Frontmann kommt zurück. Staffel zwei ist in Arbeit», wird erklärt. «Der ‹Mann im Anzug› könnte wieder für eine Partie Ddakji auftauchen. Ausserdem werden wir Young-hees Freund Cheol-su kennenlernen», schreibt der Regisseur Hwang Dong-hyuk in einer Mitteilung an die Fans.

Es habe zwölf Jahre gedauert, um die erste Staffel herauszubringen – «aber es brauchte für ‹Squid Game› zwölf Tage, um die erfolgreichste Serie von Netflix zu werden», so Hwang Dong-hyuk.

In dem Netflix-Hit geht es um hoch verschuldete Menschen, die an Kinderspielen teilnehmen, um ein Preisgeld zu gewinnen. Der Haken: Die Kandidatinnen und Kandidaten, die verlieren, werden umgebracht. Wann genau die neuen Folgen erscheinen, ist bis dato nicht bekannt.

