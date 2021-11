Keine Panik: Du wirst den gesuchten Athleten wesentlich besser sehen. :-) Bild: keystone

Hier zeigt sich der Wintersport-Experte: Wie viele Schweizer Cracks erkennst du?

Der Winter naht mit grossen Schritten und mit ihm verschneite Wochenenden, an denen es wenig Besseres gibt, als den ganzen Tag Sport im Fernsehen zu schauen. Als fleissiger Fan wirst du in diesem Quiz bestimmt brillieren!

Skirennfahrerinnen, Langläufer, Biathletinnen, Skispringer, Skicrosserinnen oder Snowboarder – das kleine Alpenland Schweiz zählt im Wintersport zu den grossen Abräumern. «Wir» gewinnen Gold, Silber und Bronze und zählen an den Olympischen Spielen 2022 in Peking vor allem in den Schneesportarten häufig zu den Favoriten.

Kennst du diese 20 Schweizer Athleten, die uns Fans oft Freude bereiten? Beweise es in diesem Quiz, in dem ihre Namen gefragt sind.

Es muss jeweils nicht zwingend der ganze Name eingegeben werden, Vor- oder Nachname reichen aus.

Zur Orientierung: Die gesuchten Sportlerinnen und Sportler sind in den folgenden Disziplinen aktiv: Aerials, Biathlon, Bob, Eiskunstlauf, Langlauf, Ski alpin, Skicross, Skispringen, Ski Freestyle und Snowboard alpin.

Viel Erfolg!

Na, wie viele der gesuchten Schweizer Wintersport-Asse hast du erkannt? Teile dein Ergebnis in der Kommentarspalte!

