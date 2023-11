Debakel für Huber: Lernfähig ist er nicht mehr so sehr

Dani Huber erzählt einen Witz. Und der geht so ...

So. Und jetzt Quiz.

bild: vom Kollegen per whatsapp

Es will mir aber nichts einfallen heute. Deshalb gibt es ein Meme. Aber es passt zu Huber, zu unserem kleinen Familienquiz und grundsätzlich zur Zeit, in der jeder immer alles über alles weiss.

Am 26. Juni 1529 wurde der erste Kappeler Landfrieden geschlossen. Katholiken und Protestanten legten in letzter Minute die Waffen nieder und assen gemeinsam eine Suppe. Doch die Ruhe hielt nicht lange. Zwei Jahre später standen sich die Parteien erneut gegenüber.

Seit der Reformation war die Eidgenossenschaft in zwei Konfessionslager gespalten. Auf der einen Seite standen die Katholiken, auf der anderen die Protestanten. Die verschiedenen Ansichten des Glaubens stellten den Bund immer wieder auf eine harte Probe. Meistens gelang es den Eidgenossen, die Konflikte am runden Tisch zu lösen. So auch im Ersten Kappeler Krieg.