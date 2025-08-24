Quizz den Huber: Schlägst du unseren schlausten Mitarbeiter im Quiz?

QDH: Zurück in Hubers Tempel des Wissens
(Fast) jeden Sonntag quizzen wir unsere hellste Kerze der Redaktion. Du darfst gegen sie antreten. Aber einfach wird es nicht.
24.08.2025, 20:0524.08.2025, 20:05
Liebe Huberquizzer
Die fünf Wochen Ferien zogen an mir vorbei, als hätten sie nach mir noch etwas zu tun gehabt. Dabei hatte ich mich doch gerade erst an sie gewöhnt.
Was ist «Quizz den Huber»?
Bei «Quizz den Huber» (QDH) hast du die Möglichkeit, gegen unseren schlausten Mitarbeiter (Daniel Huber) anzutreten. Wir fragen klassische Allgemeinbildungs-Themen wie Geografie, Geschichte, Kunst & Kultur usw. ab. Das Quiz erscheint mit ein paar wenigen Ausnahmen jeden Sonntag um Punkt 20 Uhr auf watson.ch.
Aber ja. Man kann nicht sein Leben lang am Strand liegen, Bücher lesen und dann im Restaurant den anstrengenden Tag bei einem Dreigänger und ein paar Gläsern Wein ausklingen lassen. Irgendwann muss man sich auch wieder dem Ernst des Lebens widmen. Und der lautet in meinem Fall: Sich Fragen ausdenken, die möglichst niemand weiss, deren Antworten aber interessieren. Wie beispielsweise die heutige Weisse-Haus-Frage. Aber das seht ihr gleich selber.
Mich freut es, dass es wieder weitergeht. Zwar haben mich Dani Huber und Anna Rothenfluh als Quiz-CreatorIn mehr als nur vertreten. Aber nur schon das Unterschlagen des Viererclubs beim ersten Quiz müsste eigentlich als Straftat geahndet werden.
Wir kehren also zurück in angestammte Gefilde, Änderungen gibt es keine, die Kategorien bleiben dieselben, nur das mit dem Schwierigkeitsgrad, das muss sich erst wieder einpendeln. Aber das seht ihr jetzt selbst.
So.
Quiz.
Das schwierigste Allgemeinwissensquiz der Schweiz. Wer mehr als die Hälfte der Fragen weiss, ist ein Genie.
