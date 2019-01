Bluttat von Gipf-Oberfrick AG: Ehemann wegen Mordes zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt

Hat Michael Jackson doch Kinder missbraucht? Neue Doku schockiert die Zuschauer

In den USA ist am letzten Freitag am Sundance Film Festival eine Dokumentation über Michael Jackson angelaufen, die bei den Zuschauern für Entsetzen gesorgt haben soll. In der vierstündigen Doku «Leaving Neverland» erzählen zwei mutmassliche Missbrauchsopfer, wie sie im Kindesalter vom King of Pop missbraucht worden seien.

Die Doku soll dabei so verstörend sein, dass der Leiter des Festivals vor dem Start des Films ausdrücklich vor dessen Inhalt gewarnt hat. Ausserdem wurden in der Lobby …