Was du vor den Wahlen in der Stadt Zürich im Februar wissen musst

In der Stadt Zürich finden heute Erneuerungswahlen zum Gemeinderat, Stadtrat und Stadtpräsidium statt. Einen Kurzüberblick über alle Kandidierenden und die Resultate des Abstimmungssonntags findest du hier.

Im Jura möchten die Grünen und die SP mehr Transparenz in der Parteienfinanzierung schaffen. Ihre Initiative fordert, dass sowohl politische Parteien als auch Wahlkampfkomitees und jede Organisation, die an Wahlen und Volksabstimmungen beteiligt ist, ihre Finanzierungsquellen offenlegen.

Auch die Spitäler in Solothurn leiden finanziell unter der Belastung der Corona-Pandemie. Aufgrund aufwändiger Behandlungen von Covid-Erkrankten und verschobenen Eingriffen schrieben 2012 viele Gesundheitseinrichtungen rote Zahlen.

Schaffhausen will sich als Wohnstandort attraktiver machen. Dafür sollen die Steuern gesenkt werden. Konkret verdoppelt sich der Betrag der Versicherungsabzüge und die Vermögenssteuer wird ebenfalls gesenkt. Die Regierung geht davon aus, dass 80 Prozent der Steuerpflichtigen von den erhöhten Abzügen profitieren dürften und 40 Prozent von der Senkung der Vermögenssteuer. Die Steuerausfälle betragen hierfür jährlich 7,5 Millionen Franken für Kanton und 6,9 Millionen Franken für die Gemeinden.

Um die Folgen der Pandemie abzufedern, will der Kanton nun eine Aktienkapitalerhöhung von 25,9 Millionen Franken durchführen. Damit soll sichergestellt werden, dass der Kantonsspital des Kantons Luzern weiterhin kreditwürdig bleibt und die Krise übersteht.

Nur Einheimische sollen Sozialwohnungen kriegen – worum es bei der Abstimmung in Genf geht

Die Vorlage «Pour la priorité du logement aux habitants» (auf Deutsch: «Wohnen mit Vorrang für die Bewohner») verlangt eine Änderung des Wohngesetzes in Genf . Künftig soll eine Person, die einen Antrag auf eine Sozialwohnung stellt, nicht nur ihre Steuern in Genf zahlen müssen, sondern mindestens vier anstatt zwei Jahre hintereinander im Kanton gelebt haben.

Alles zur Abstimmung in Bern zur ökologischen Besteuerung von Strassenfahrzeugen

Gross- und Regierungsrat wollen die Einnahmen dieser Steuer dadurch um 40 Millionen Franken erhöhen. Dafür soll die Einzelbesteuerung der Einwohner in gleichem Masse gesenkt werden.

Was du zur Abstimmung über «Grundrechte für Primaten» im Kanton Basel-Stadt wissen musst

Am 13. Februar stimmen acht Kantone über insgesamt zehn Sachvorlagen ab. Zudem wählt die Stadt Zürich ein neues Parlament und eine neue Regierung. Hier alle kantonalen Abstimmungen im Überblick:

Klimaschutz, Primaten und Sozialwohnung: Darüber wird in den Kantonen abgestimmt

Neben den vier nationalen Vorlagen wird in verschiedenen Kantonen auch über regionale Vorlagen befunden. Alle Informationen dazu findest du hier.

Thierry Burkart will die FDP einen – doch die AKW-Frage spaltet die Partei

Der neue FDP-Präsident Thierry Burkart will seine Partei einen. Doch in der Energiepolitik wagt er die Belastungsprobe. Vor allem in der AKW-Frage sind die Freisinnigen gespalten.

Es war ja eigentlich nur ein kleiner Passus, nur wenige Worte in einem Positionspapier, über das ohnehin noch die Delegierten der FDP befinden können. Aber das Thema hat eine lange Tradition, die Partei zu spalten, dass sich alle darauf stürzten. Und plötzlich blickt der neue Parteipräsident Thierry Burkart seiner zweiten Delegiertenversammlung als erste Belastungsprobe entgegen: Es geht um Kernenergie.