Drei Gefangene flüchten kurz nach Eröffnung der geschlossenen Abteilung aus dem «Arxhof»

Aus dem neuen geschlossenen Eintrittspavillon des Massnahmenzentrums für junge Erwachsene (MZjE) Arxhof in Niederdorf BL sind drei junge Straftäter ausgebrochen. Einen von ihnen konnte die Polizei nach wenigen Stunden wieder anhalten, wie die Baselbieter Sicherheitsdirektion am Dienstag mitteilte.

Die drei Männer der Jahrgänge 1998 und 2000 befanden sich hauptsächlich wegen Diebstahls, Drogendelikten, Raubs und Widerhandlungen gegen das Waffengesetz im Arxhof, wie es in der Mitteilung heisst. Getürmt sind sie am Abend des vergangenen Donnerstags.

Am 7. Januar eröffnet

Untergebracht waren die drei Straftäter im neuen geschlossenen Eintrittspavillon des MZjE, der erst am 7. Januar in Betrieb genommen worden war. Konzipiert wurde diese Abteilung für die Aufnahme von rückfall- und fluchtgefährdeten jungen Männern, bei denen zuerst abgeklärt werden muss, ob sie für den offenen Vollzug in Frage kommen.

Die neue Eintrittsabteilung verfügt über acht Plätze. Vorgesehen ist dort ein Aufenthalt von bis zu sechs Monaten.

Ganzes Gebäude wird überprüft

Nach Angaben der Baselbieter Sicherheitsdirektion wurden nach dem dreifachen Ausbruch umgehend Massnahmen getroffen, um weitere Ausbruchsversuche zu verhindern. Zudem wird das ganze Gebäude im Hinblick auf allfällige weitere Massnahmen überprüft.

Das MZjE ist eine Institution des Nordwest- und Innerschweizer Strafvollzugkonkordats. Platz hat es dort für 46 junge straffällige Männer zwischen 17 und 25 Jahren. Der Arxhof wurde 1971 als offene Einrichtung in Betrieb genommen. Neben vier Wohngruppen in Niederdorf gibt es auch eine Aussenwohngruppe. (whr/sda)

