Rega findet Vermissten mit Hilfe von Wärmebildkamera



Mann verirrt sich am Niesen BE – Rega findet ihn mit Wärmebildkamera

Bild: Rega

Die Rega hat in der Nacht auf Mittwoch am Niesen BE eine vermisste Person mit Hilfe ihres Wärmebildkamera-Systems gefunden. Ein Bekannter des Vermissten hatte die Rega alarmiert, da dieser am Abend nicht am vereinbarten Treffpunkt aufgetaucht und über sein Mobiltelefon nicht erreichbar war.

Der Mann hatte am Dienstagabend die letzte Bahn von der Bergstation verpasst und machte sich darum zu Fuss auf den Weg ins Tal. Da der Mann aber nicht am vereinbarten Treffpunkt eintraf, alarmierte der Bekannte kurz nach 21 Uhr die Rega.

Diese suchte mit einem mit Hightech-Suchsystem ausgerüsteten Rega-Helikopter nach dem Mann – dank der Wärmebildkamera erfolgreich.

Er hatte sich im Dunkeln verirrt und war dabei in unwegsames Gelände geraten. Er blieb glücklicherweise unverletzt und konnte von einem Bergretter des Schweizer Alpen-Club SAC ins Tal begleitet werden. (aeg)

