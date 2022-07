Soll ich mich ein viertes Mal impfen? 5 Antworten zu den Impfempfehlungen für den Herbst

An ihrer Pressekonferenz vom Dienstag weiteten die Behörden diese Empfehlung ab sofort auf alle über 80-Jährigen aus. Diese Personen hätten aufgrund ihres Alters das höchste Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken. Zudem lasse der Impfschutz gegen schwere Erkrankungen und eine Hospitalisierung in dieser Altersgruppe am schnellsten nach.

Die neuen Omikron-Untervarianten BA.4 und BA.5 sind die bisher ansteckendsten Coronavirus-Typen, die es je gab. Glücklicherweise sind sie aber nicht so gefährlich, wie zum Beispiel die Delta-Variante. In den allermeisten Fällen sind die Krankheitsverläufe mild. Und die Spitäler sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht überlastet.

Die neuen Omikron-Varianten des Coronavirus sorgen nach wie vor für hohe Ansteckungszahlen. Innerhalb einer Woche wurden 46'025 neue Coronafälle in der Schweiz registriert. 455 Personen mussten ins Spital eingewiesen werden, 13 Menschen starben. Am Dienstag informierte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) zusammen mit der Eidgenössischen Impfkommission (Ekif) über eine weitere Auffrischimpfung. Erneut muss man sich die Frage stellen: Soll ich mich impfen lassen, oder eine Ansteckung mit dem Virus riskieren?

Die Wiederaufbau-Konferenz in Lugano war nicht nutzlos. Der Neuanfang für die Ukraine nach dem Krieg aber wird anderswo geregelt – mit der Schweiz in einer Nebenrolle.

Was bleibt von der Ukraine Recovery Conference in Lugano? Nicht allzu viel, wenn man ehrlich sein will. Sie war ein Signal an das geschundene Land, dass die Welt sich für den Wiederaufbau engagieren will. Sie vermittelte einige Impulse, aber handfeste Entscheide blieben aus. Dafür war der Zeitpunkt zu früh und die Gästeliste zu leichtgewichtig.