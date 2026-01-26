wechselnd bewölkt
Crans-Montana

Jacques und Jessica Moretti: Das zeigen ihre Handydaten

epa12637570 French owners of the bar in Crans-Montana, where the deadly fire happened on New Year&#039;s Day, Jacques and Jessica Moretti arrive for questioning by the Valais public prosecutor&#039;s ...
Jacques und Jessica Moretti vor Gericht in Sitten.Bild: keystone

Was uns die Handys der Morettis verraten könnten

Die erst spät beschlagnahmten Mobiltelefone der beiden Besitzer der Bar Le Constellation könnten entscheidende Informationen bezüglich der gegen sie erhobenen Vorwürfe enthalten.
26.01.2026, 15:0326.01.2026, 15:03

Smartphones spielten eine zentrale Rolle bei der Tragödie von Crans-Montana. In den Händen der Opfer hielten sie die letzten Bilder aus Le Constellation fest, lieferten Hinweise auf die Brandursache und ermöglichten es der Welt, das Ausmass der Katastrophe zu begreifen.

Diese Geräte könnten sich nun als unschätzbar wertvoll für die Ermittlungen erweisen – sowohl jene der Opfer als auch jene der Beschuldigten. Im Fall der Barbesitzer Jacques und Jessica Moretti wurde kürzlich bekannt, dass sie ihre Handys nach ihrer ersten Befragung im Anschluss an den Brand mitnehmen durften.

Erst acht Tage später wurden sie beschlagnahmt. Eine Verzögerung, die viele erstaunte und wütende Reaktionen auslöste.

Übersetzung

Dieser Text wurde von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Romandie geschrieben, wir haben ihn für euch übersetzt.

Mögliche «Abhörung»

Im Studio der RTS-Sendung «Forum» kommentierte der Neuenburger Staatsanwalt Nicolas Feuz die Entscheidung seiner Walliser Kollegen. «Es gibt verschiedene Vorgehensweisen», erklärte er vorsichtig.

Und fügte hinzu:

«Es gibt verschiedene Wege, eine Durchsuchung auszuführen. Wir sind keine Cowboys, wie man sie aus amerikanischen und französischen Filmen kennt.»
Nicolas Feuz gegenüber RTS

Der Richter erwähnte auch die Möglichkeit einer «Telefonabhörung», die zu den «Strategien» der Ermittler gehöre. Er wies ferner auf die Existenz spezialisierter Dienste der Polizei hin, die in der Lage seien, gelöschte Daten auf dem Telefon wiederherzustellen.

Les ecrivains Marc Voltenauer, droite, et Nicolas Feuz, gauche, posent a l&#039;occasion de la sortie de leur livre Ultimatum, roman polar a quatre mains, ce mardi 12 novembre 2024 devant le Palais fe ...
Nicolas Feuz.Bild: keystone

Eine «entscheidende Frage»

Hannes Spichiger, Dozent für digitale Forensik an der Hochschule Luzern, bestätigte diese Möglichkeit gegenüber der Sendung «24 heures»:

«Viele Informationen werden nicht nur auf dem Smartphone gespeichert, sondern auch bei den Mobilfunkanbietern und in der Cloud, und der Nutzer hat keinen direkten Zugriff darauf. Mobilfunkdaten beispielsweise können vom Anbieter aufgezeichnet und von den Behörden abgerufen werden.»

Es bleibt abzuwarten, was die Analyse der Geräte des Ehepaars Moretti ergeben wird. Spichiger erklärte gegenüber «24 heures», dass die wichtigsten Daten bei Ermittlungen oft jene über «Bewegung und Aufenthaltsort» seien, die in der Regel präziser seien als «traditionelle Beweismittel wie DNA oder Fingerabdrücke».

Im Fall von Crans-Montana könnten diese Informationen jedoch weniger entscheidend sein, da der Aufenthaltsort der Morettis zum Zeitpunkt des Brandes «bekannt und unbestritten» ist. Für die Eigentümer des Le Constellation könnten ihre privaten Nachrichten von entscheidender Bedeutung sein.

«Die entscheidende Frage ist eher, ob dem Betreiberpaar die Brandgefahr bewusst war.»
Hannes Spichiger gegenüber «24 heures»

Zur Erinnerung: Jacques und Jessica Moretti werden fahrlässige Brandstiftung, Körperverletzung und Totschlag vorgeworfen. Für beide gilt die Unschuldsvermutung. (jzs)

Mehr zur Brandkatastrophe in Crans-Montana:

Jositsch verteidigt Moretti-Freilassung aus U-Haft – und weist Meloni-Vorwürfe zurück
Wegen diesen Schlupflöchern versagten Kontrollen im «Constellation» jahrelang
So hoch dürften die Kosten nach der Katastrophe in Crans-Montana sein
Bar Le Constellation, Crans-Montana VS
Bar Le Constellation, Crans-Montana VS
quelle: screenshot google maps
Crans-Montana: Darum haben die Menschen gefilmt und sind nicht geflüchtet
Video: watson
