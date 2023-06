Die Welt in Karten

Die grosse Openair-Karte der Schweiz: Hier siehst du, wo diesen Sommer die Partys steigen

Der Sommer ist im Anmarsch. Und was gehört zur wärmsten Jahreszeit? Natürlich Openairs und Festivals. Wir haben für euch die Events gesammelt.

Mehr «Schweiz»

Dieses Wochenende geht die Open-Air-Saison mit der Bad Bonn Kilbi, dem Open Air Hallau und dem Springtime Festival so richtig los. In den nächsten Wochen können Musikliebhaber in der ganzen Schweiz an jedem Wochenende an einem Openair oder Festival feiern. Wo genau, zeigt dir unsere Karte:

Hier gehts zur Karte fürs 2023: 1 Die Welt in Karten Die grosse Openair-Karte der Schweiz und Europas: Hier steigen die Partys 2023 von Reto Fehr

Datum und Standort Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Falls dein Lieblingsevent fehlt, schreib ihn in die Kommentare. Die Datumsangaben sind jeweils für 2018. Festivals vor dem 1. Juni für 2019 – falls das Datum bereits bekannt ist.

Die Standorte sind so genau wie möglich. Bei Festivals mit mehreren Standorten haben wir uns für einen entschieden. Falls der Standort nicht exakt bekannt ist, haben wir jeweils die Ortsmitte gewählt.​

Mehr zum Thema 5 «Festivalbesucher haben genug vom Ticket-Beschaffungsstress» von Adrian Müller

Dein Lieblingsopenair oder -festival fehlt? Dann ab in die Kommentare damit und wir können die Karte ergänzen!

Für einige das beste Festival der Schweiz: Bad Bonn Kilbi 1 / 38 Das beste Festival der Schweiz: 26 Jahre Bad Bonn Kilbi